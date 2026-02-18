  • Megjelenítés
A forintot is magával rántotta a devizapiaci fordulat
A forintot is magával rántotta a devizapiaci fordulat

Portfolio
Az elmúlt napokban a dollár mozgásai határozták meg a forint árfolyamát, amely ennek ellenére évek óta nem látott csúcsok közelében mozog. Az euró jegyzése a 378, míg a dolláré a 319 forintos szint körül kezdte a napot. Bár a befektetők nagy része már az MNB jövő heti kamatdöntésére (és kamatcsökkentésére) készül, a devizapiacokon addig is komoly mozgások várhatók, a mai nap brit és amerikai adatok mellett a magyar energiaellátás helyzetéről szóló hírek, illetve a hazai gazdasági kockázatok esetleges megváltozása mozgathatják az árfolyamokat.
Magához tért az euró - gyengül a forint

Mostanáig gyengülő trend határozta meg az euró mai árfolyamát, az elmúlt percekben azonban fordulat következett be a devizapiacokon: a közös európai fizetőeszköz jegyzése a forint ellenében 377,8-ról 378,5-ig, a dollár ellenében 1,183-ról 1,185-ig emelkedett.

Hosszú távon kitarthat a forint ereje

Az ING elemzői szerint Magyarországon a hétfői jelentős forintmozgás után kedden nem látszott érdemi korrekció, a piac stabilizálódni tűnik, és a választások előtti pozitív hangulat várhatóan fennmarad. Bár nem egyértelmű, hogy lesz-e még nagyobb forintpiaci mozgás az MNB jövő keddi ülése előtt (ahol sokan a kamatcsökkentések újraindítását várják), a szervezet elemzői szerint a piac a következő hetekben is inkább „bullish” maradhat, bár időszakos korrekciókra bármikor bekövetkezhetnek.

Gyengülni kezdett a forint

Emelkedett az euró és a dollár árfolyama is az elmúlt percekben, előbbi 380, utóbbi 319,5 most.

Újra erősödik a dollár

Ismét enyhe erősödésbe kapcsolt a dollár az euróval és a forinttal szemben is. A közös európai fizetőeszköz egységéért most 1,183 dollárt kell adni, míg a dollár-forint kurzus most ismét 319,3 fölé emelkedett.

Tartja magát a forint

Továbbra is 378 forint alatti eurójegyzést látunk a devizapiacon (377,7), miközben az utóbbi percekben a dollár árfolyama is mérséklődött (319,0).

Meglepő adatok érkeztek: fittyet hány a japán gazdaság az amerikai vámokra

Japán exportja több mint három éve nem látott ütemben bővült januárban. A növekedést elsősorban a mesterséges intelligenciához köthető félvezetők iránti kereslet hajtotta, miközben az Egyesült Államokba irányuló járműkivitel visszaesett - jelentette a Bloomberg.

Meglepő adatok érkeztek: fittyet hány a japán gazdaság az amerikai vámokra
Folytatódik az oldalazás a devizapiacon

Nincs érdemi elmozdulás a forint árfolyamában: az euró jegyzése 377,8, a dolláré 319,3 forint.

Súlyos figyelmeztetés jött az IMF-től: óriási hibát készül elkövetni a frissen újraválasztott miniszterelnök

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) óva intette Japánt a forgalmi adó csökkentésétől, miközben a szervezet előrejelzése szerint az államadósság kamatterhei 2031-re megduplázódnak. A figyelmeztetés különösen aktuális, mivel Takaicsi Szanae miniszterelnök éppen az élelmiszerek áfamentességéről szóló vita felgyorsítására készül - közölte a Bloomberg.

Súlyos figyelmeztetés jött az IMF-től: óriási hibát készül elkövetni a frissen újraválasztott miniszterelnök
Kapitány István: A Tisza Párt az egészségügy és oktatás fejlesztésével támasztaná fel a gazdasági növekedést Magyarországon

Kapitány István, a Tisza Párt gazdasági szakértője szerint a jelenlegi kormány elszalasztotta a történelmi lehetőséget Magyarország felzárkóztatására. Az egykori Shell-vezető úgy véli, az ország gazdasági teljesítménye azért a leggyengébb az EU-ban, mert a kormányzat nem a versenyképességre és a termelékenység növelésére koncentrált. A Tisza Párt programjának középpontjában éppen ezért az egészségügy és az oktatás fejlesztése, valamint az orosz energiafüggőség megszüntetése áll - közölte a 24.hu.

Kapitány István: A Tisza Párt az egészségügy és oktatás fejlesztésével támasztaná fel a gazdasági növekedést Magyarországon
Csapkodás látszik a dollár árfolyamában

Kis túlzással percenként irányt vált a dollár-forint árfolyam, most éppen 319,1 felé emelkedik a kurzus.

Ehhez képest az euró-dollár kurzus csendes kereskedésről árulkodik, a közös európai fizetőeszköz egységéért most 1,183 dollárt kell adni.

Tovább kapaszkodik a forint

Az elmúlt percekben is erősödni tudott a forint az euróval szemben, a közös európai fizetőeszköz jegyzése 377,6-ig mérséklődött.

Nagyot csökkent a brit infláció, jöhet a kamatcsökkentés

A januári brit inflációs adat vegyes képet fest a gazdaságról: az inflációs ráta 3,4%-ról 3,0%-ra lassult, főleg az alacsonyabb üzemanyagárak és szezonális tényezők miatt, miközben az élelmiszer-infláció szintén nagyot esett (4,5%-ról 3,6%-ra), ami csökkenti a tartós inflációs félelmeket.

Ugyanakkor a szolgáltatási infláció makacsabb a vártnál; az ING számítása szerint a „core services” drágulási üteme 4,0%-ról 4,3%-ra kúszott, ami óvatosságra intheti a brit jegybankot.

Összességében a mai inflációs adat önmagában nem írja újra a befektetők kamatcsökkentési várakozásait, de az alapkép inkább a márciusi és júniusi kamatcsökkentés felé mutat, amit a gyengülő munkaerőpiac és lassuló bérdinamika is támogat.

Az adatok árfolyamhatása az ING szakértői szerint enyhén font-negatív a kamatvágási várakozások erősödése miatt, de a ragadós szolgáltatási infláció fékezheti a font gyengülését, ezért a reakció valószínűleg mérsékelt lesz.

A várakozásokkal ellentétben a font egyelőre inkább erősödő képet mutat a mai nap: az euróval szemben 0,13 százalékos erősödésben van a brit deviza (bár ezt vélhetően inkább euró-oldali hírek okozzák), a dollárral szemben pedig stagnálás látszik az árfolyamban.

Még egy kicsit nagyobb lett a tavalyi államadósság

2025 végén négyéves csúcsra, 74,9%-ra emelkedett a magyar GDP-arányos államadósság. A ma megjelent pénzügyi számlák statisztikában nem ez volt a meglepetés, hanem az, hogy a friss adat kicsit magasabb az közölt kormányzati várakozásnál is. A tavalyi költségvetési hiány viszont kisebb lehetett.

Még egy kicsit nagyobb lett a tavalyi államadósság
Ezért erősödhet a forint

2025 egyértelműen a forint éve volt, az elemzők többsége azonban úgy gondolta, hogy a magyar deviza szárnyalása a választások előtti hónapokban csillapodni fog. Egyelőre azonban erről szó sincsen, a magyar fizetőeszköz árfolyama többéves csúcsok közelében mozog az euró és a dollár ellenében is.

Bár a forint erejének legfontosabb támaszai a továbbra is magas kamatszint, valamint a rövid távú költségvetési kockázatok mérséklődése, a gyakran csak "Tisza-betként" hivatkozott befektetői spekuláció is egyre meghatározóbb oka lehet az árfolyammozgásnak.

Régóta erről suttogott mindenki: nehéz mással magyarázni a forint száguldását

A forint erősödése egyelőre a mai napon is folytatódik. Az euró jegyzése 377,8, míg a dolláré 319,1 forintig mérséklődött az elmúlt percekben.

A külföld finanszíroz, Trump bejelent: újabb megaprojektek indulnak az USA-ban

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a tavaly nyáron aláírt amerikai–japán kereskedelmi megállapodás keretében elindulnak az első beruházási projektek: egy gáztüzelésű erőmű Ohióban, egy nyersolaj-exportlétesítmény a Mexikói-öbölben és egy szintetikusgyémánt-üzem Georgiában - jelentette a Nikkei Asia.

A külföld finanszíroz, Trump bejelent: újabb megaprojektek indulnak az USA-ban
Láthatatlan hazai erők hajtják a forintot, külföldről érkezhet a fordulat

Erősödéssel nyitotta a hetet a forint, a magyar deviza euróval szembeni árfolyama hétfő reggel a 377-es szintet is megközelítette. Ezután enyhén gyengülő pályára állt a forint árfolyama és jellemzően a 378,0 - 378,5-ös sávban mozgott. A kurzus ma reggel rövid időre kitört ebből a sávból, de enyhe kilengés után ismét 378 fölé mozdult az euró árfolyama (378,1).

A dollár jegyzésében ennél nagyobb mozgások történtek az elmúlt két napban: 318 és 320,5 között ingadozott a kurzus. A mai napot enyhe gyengüléssel kezdi a magyar deviza, az elmúlt percekben 319,3-ig emelkedett az árfolyam.

Idő előtt távozhat az EKB elnöke, politikai okok állhatnak a háttérben

Christine Lagarde a vártnál korábban távozhat az Európai Központi Bank (EKB) éléről. A jegybankelnök várhatóan nem tölti ki 2027 októberéig szóló, nyolcéves mandátumát. A tervek szerint még a jövő áprilisi francia elnökválasztás előtt lemond, lehetővé téve, hogy Emmanuel Macron leköszönő francia elnök és Friedrich Merz német kancellár közösen dönthessen az utódjáról - közölte a Financial Times.

Idő előtt távozhat az EKB elnöke, politikai okok állhatnak a háttérben
Régóta erről suttogott mindenki: nehéz mással magyarázni a forint száguldását

Előzetesen sokan azt gondolták, hogy 2026 elején a választások közeledtével megfordul, vagy minimum csillapodik majd a forint lendülete. A politikai bizonytalanság mellett ezt sugallta volna a költségvetés ingatag helyzete, a borítékolható választás előtti osztogatások. Eddig azonban a magyar deviza rácáfolt az ellendrukkerekre, megállíthatatlanul száguld, sőt egyre jobban eltávolodik a régiós versenytársaktól. Ez pedig arra utal, hogy egyre megalapozottabbak lehetnek azok a vélemények, melyek szerint a piac már a Tisza Párt esetleges választási győzelmét árazza. De miért örülnek ennek ennyire a befektetők?

Régóta erről suttogott mindenki: nehéz mással magyarázni a forint száguldását

