Váratlanul keresztbe tettek Trumpnak - Mit csinál erre a dollár?

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság pénteken alkotmányellenesnek nyilvánította Donald Trump elnök átfogó vámintézkedéseit, ám az európai gazdasági szereplők óvatosan fogadták a döntést. Németország és Nagy-Britannia egyaránt arra figyelmeztet, hogy a bizonytalanság nem szűnt meg.
Gyengül a dollár a váratlan bejelentés után
Hirtelen ütöttek egyet a dolláron, miután kiderült, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság eltörölte Donald Trump globális importvámjait - a Bíróság ítélete szerint az amerikai elnök túllépte a hatáskörét.
Hatalmas meglepetés: elkaszálták Trump vámjait
Az amerikai Legfelsőbb Bíróság eltörölte a Donald Trump amerikai elnök globális importvámjait. A Bíróság ítélete szerint az amerikai elnök túllépte a hatáskörét.
Már kullog is vissza a forint a startvonalra
379,6 körülre erősödött vissza az árfolyam az euróval szemben.
380 fölé szúrt a forint
Az amerikai GDP után kissé gyengülni kezdett a forint az euróval szemben is és már 380 környékén jár az árfolyam. A mai nap összességében 0,2%-kal gyengült az árfolyam az euróval szemben.
Nagyon belassult az amerikai növekedés
A negyedik negyedévben évesített negyedéves alapon csupán 1,4%-kal emelkedett az amerikai GDP, miközben az elemzők 3%-os növekedésre számítottak. Fontos azonban látni, hogy a lassulásért jelentős részben a kormányzati leállás volt a felelős, ugyanis az közel egy százalékpontot vett el a növekedéből. A fogyasztási kiadások 2,4%-kal nőttek. Ami viszont szomorú meglepetés, hogy a Fed által figyelt PCE infláció emelkedett.
Elkezdett felfelé készülni a forint
379,8 körül jár a forint az euróvla szemben.
Nagy dolgok készülödnek a dollárban a Goldman Sachs volt stratégája szerint
A dollár egy 18 éves trendvonal szélén táncol, de ami ennél is fontosabb, hogy a dollár elkezdett teljesen másképpen viselkedni a bejövő adatokra. Ez pedig sokszor a nagy változások előjele. Most a korábbi Goldman Sachs stratéga mondja el, hogy merre felé kell tapogatózni.
Szűk sávban mozog a forint
Az euróval szemben 379 körül az árfolyam. Egyelőre nincsenek nagyobb mozgások.
700 ezer forint fölé emelkedett tavaly a bruttó átlagbér
Tavaly átlagosan 705 ezer forint volt a bruttó átlagkereset Magyarországon. A nettó keresetek 9,4%-kal bővültek, az inflációt leszámítva ez 4,8%-os értéknövekedést jelent. A reálbérek éves növekedési üteme az év második felében gyorsult, egyrészt a csökkenő inflációnak, másrészt az életbe lévő adókedvezményeknek köszönhetően.
Nincs mese, tovább erősödik a dollár
Az elmúlt napokban egye feszültebb a nemzetközi pénzpiaci helyzet, miközben Irán és az USA közötti konfliktus esélyét sem lehet teljesen elvetni.
Ez pedig óvatosságra inti a befektetőket is és ilyenkor jellemzően erősödni szokott a dollár.
A dollár erősödését pedig egyaránt elszenvedi az euró és a japán jen is, mutatva, hogy ezt most tényleg inkább kockázati tényezők okozzák, sem mint a fundamentumok.
A forint viszont nagyon jól tartja magát a borúsabb nemzetközi helyzetben is. Tegnap csak minimálisan gyengült az euróval szemben, de ma már kisebb erősödést láthatunk.
A dollárral szemben viszont a zöldhasú menetelése imatt 322 fölé gyengült az árfolyam.
A mai nap európai beszerzésimenedzser-indexek, amerikai GDP és PCE inflációs adatok érkeznek. Azonban a nemzetközi események gyorsan mozognak, így innen is érkezhet meglepetés.
