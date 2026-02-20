  • Megjelenítés
Váratlanul keresztbe tettek Trumpnak - Mit csinál erre a dollár?
Deviza

Váratlanul keresztbe tettek Trumpnak - Mit csinál erre a dollár?

Portfolio
Romlik a pénzpiaci helyzet, miközben az Irán-USA feszültség sem hanyagolható el. A dollár erősödik, azonban a forint tartja magát. A vártnál rosszabb amerikai GDP adat után 380 fölé szúrt a forint az euróval szemben, a dollár pedig kissé gyengül. Tovább segíti a zöldhasú gyengélkedését, hogy kiderült, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság eltörölte Donald Trump globális importvámjait; a Bíróság ítélete szerint az amerikai elnök túllépte a hatáskörét.
Megosztás

Elkaszálták Trump vámjait - Érkeznek az első reakciók

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság pénteken alkotmányellenesnek nyilvánította Donald Trump elnök átfogó vámintézkedéseit, ám az európai gazdasági szereplők óvatosan fogadták a döntést. Németország és Nagy-Britannia egyaránt arra figyelmeztet, hogy a bizonytalanság nem szűnt meg.

Tovább a cikkhez
Elkaszálták Trump vámjait - Érkeznek az első reakciók
Megosztás

Gyengül a dollár a váratlan bejelentés után

Hirtelen ütöttek egyet a dolláron, miután kiderült, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság eltörölte Donald Trump globális importvámjait - a Bíróság ítélete szerint az amerikai elnök túllépte a hatáskörét.

dxy
Megosztás

Hatalmas meglepetés: elkaszálták Trump vámjait

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság eltörölte a Donald Trump amerikai elnök globális importvámjait. A Bíróság ítélete szerint az amerikai elnök túllépte a hatáskörét.

Tovább a cikkhez
Hatalmas meglepetés: elkaszálták Trump vámjait
Megosztás

Már kullog is vissza a forint a startvonalra

379,6 körülre erősödött vissza az árfolyam az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

380 fölé szúrt a forint

Az amerikai GDP után kissé gyengülni kezdett a forint az euróval szemben is és már 380 környékén jár az árfolyam. A mai nap összességében 0,2%-kal gyengült az árfolyam az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Nagyon belassult az amerikai növekedés

A negyedik negyedévben évesített negyedéves alapon csupán 1,4%-kal emelkedett az amerikai GDP, miközben az elemzők 3%-os növekedésre számítottak. Fontos azonban látni, hogy a lassulásért jelentős részben a kormányzati leállás volt a felelős, ugyanis az közel egy százalékpontot vett el a növekedéből. A fogyasztási kiadások 2,4%-kal nőttek. Ami viszont szomorú meglepetés, hogy a Fed által figyelt PCE infláció emelkedett.

Tovább a cikkhez
Nagyon belassult az amerikai növekedés
Megosztás

Elkezdett felfelé készülni a forint

379,8 körül jár a forint az euróvla szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Nagy dolgok készülödnek a dollárban a Goldman Sachs volt stratégája szerint

A dollár egy 18 éves trendvonal szélén táncol, de ami ennél is fontosabb, hogy a dollár elkezdett teljesen másképpen viselkedni a bejövő adatokra. Ez pedig sokszor a nagy változások előjele. Most a korábbi Goldman Sachs stratéga mondja el, hogy merre felé kell tapogatózni.

Tovább a cikkhez
Nagy dolgok készülödnek a dollárban a Goldman Sachs volt stratégája szerint
Megosztás

Szűk sávban mozog a forint

Az euróval szemben 379 körül az árfolyam. Egyelőre nincsenek nagyobb mozgások.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

700 ezer forint fölé emelkedett tavaly a bruttó átlagbér

Tavaly átlagosan 705 ezer forint volt a bruttó átlagkereset Magyarországon. A nettó keresetek 9,4%-kal bővültek, az inflációt leszámítva ez 4,8%-os értéknövekedést jelent. A reálbérek éves növekedési üteme az év második felében gyorsult, egyrészt a csökkenő inflációnak, másrészt az életbe lévő adókedvezményeknek köszönhetően.

Tovább a cikkhez
700 ezer forint fölé emelkedett tavaly a bruttó átlagbér
Megosztás

Nincs mese, tovább erősödik a dollár

Az elmúlt napokban egye feszültebb a nemzetközi pénzpiaci helyzet, miközben Irán és az USA közötti konfliktus esélyét sem lehet teljesen elvetni.

Ez pedig óvatosságra inti a befektetőket is és ilyenkor jellemzően erősödni szokott a dollár.

dollar

A dollár erősödését pedig egyaránt elszenvedi az euró és a japán jen is, mutatva, hogy ezt most tényleg inkább kockázati tényezők okozzák, sem mint a fundamentumok.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint viszont nagyon jól tartja magát a borúsabb nemzetközi helyzetben is. Tegnap csak minimálisan gyengült az euróval szemben, de ma már kisebb erősödést láthatunk.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben viszont a zöldhasú menetelése imatt 322 fölé gyengült az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap európai beszerzésimenedzser-indexek, amerikai GDP és PCE inflációs adatok érkeznek. Azonban a nemzetközi események gyorsan mozognak, így innen is érkezhet meglepetés.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Lecsapott a havazás: 40 centi hó hullott Magyarországon - Híreink a hóhelyzetről percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility