Fontos fordulat fenyegeti a forintot – Itt az erősödés vége?

Hosszú idő után a dollár erősödéséről szólt a február a nemzetközi devizapiacon, ez pedig a forint lendületét is megfékezte valamelyest, bár a magyar fizetőeszköz így is tovább menetelt. Hiába várják a befektetők egyre inkább az áprilisi parlamenti választásokat, látható, hogy a nemzetközi hangulat változása még keresztbe tud tenni a magyar devizának. Azért voltak olyan egyedi sztorik, melyek mentén még ebben a helyzetben is jelentősen erősödni tudott néhány deviza az amerikai fizetőeszközzel szemben. A folytatás egyelőre kérdéses, amennyiben a globális kockázatvállalás javulna, akkor visszaállhat az elmúlt bő egy év trendje, ami a forinton is segíthet.

Életjeleket mutatott a dollár

Tavaly mindössze kétszer volt példa arra, amire most februárban, hogy a dollár erősödni tudjon az euróval szemben. Ezzel még nem tört meg az amerikai deviza hosszú ideje tartó negatív trendje, de a befektetők láthatóan aggódnak amiatt, folytatódhat-e ez a tendencia.

De meddig tarthat a folyamat? Ez már a trendforduló vagy csak korrekció? Egyelőre nehéz egyértelmű jeleket találni a dollárárfolyam folytatásával kapcsolatban. A múlt hónapban az amerikai-iráni háborús feszültségek mellett az amerikai legfelsőbb bíróság döntése határozta meg a hangulatot, utóbbi következtében ismét kiújultak a vámháborús feszültségek.

Ezek a tényezők pedig a kockázatkerülés miatt a dollár malmára hajtották a vizet, hiszen

továbbra is az amerikai deviza az egyik legfontosabb menekülőeszköz a befektetők szemében.

A folytatással kapcsolatban is az lehet a fő kérdés, meddig tart ki ez a hangulat. Ha ismét erősödne a kockázatvállalás, akkor az újra gyengülő pályára állíthatná a dollárt, ellenkező esetben viszont, ha tartós lesz ez a hangulat, akkor akár tartósabb is lehet a fordulat.

Még egy dologra lesz érdemes figyelni a következő hetekben: az amerikai munkaerőpiaccal kapcsolatban meglepően pozitív adatok jöttek, melyek csökkenthetik a Fed kamatcsökkentési esélyeit. Az utóbbi napokban több amerikai jegybankár is megszólalt már azzal kapcsolatban, hogy amennyiben marad a kedvező helyzet, akkor akár kivárás lehet indokolt. Így pedig az is lehet, hogy Jerome Powell elnöki mandátumának májusi lejárata után sem kezd erőteljes lazításba a Fed, ez szintén a dollár mellett szól.

Voltak kivételek, amiken nem fogott a dollár ereje

Februárban is voltak olyan devizák, melyek javítani tudtak a dollárral szemben, ebben élen járt az argentin peso, és a fülöp-szigeteki peso, melyek egy hónap alatt több mint két százalékos erősödést mutattak az egyébként is erős dollárral szemben. Nagy menetelésben volt még a brazil reál is, mely mint látni fogjuk eddig 2026 nagy nyertese.

Ettől eltekintve jellemzően ázsiai devizák tudtak javítani az amerikai fizetőeszközzel szemben, a maláj ringgit, a kínai, a thai és a koreai deviza is ebbe a körbe tartozott. Egyedüli európaiként az erősen nyersanyagfüggő norvég korona és a forint volt, melyek ellen tudtak állni a dollár erejének.

A lista másik végén áll az egyiptomi, a svéd és a brit fizetőeszköz, de a régiónkban a lengyel zloty és a cseh korona is gyengültek.

A magyar deviza februárban újabb egy százalékkal erősödött a dollárral szemben, amivel bőven felülteljesítő volt a régióban.

Ennek a felülteljesítésnek az oka pedig elsősorban az, amiről néhány hete már írtunk: a befektetők egyre nagyobb várakozással tekintenek az áprilisi parlamenti választásokra, reális lehetőségként kezdik árazni a Tisza Párt esetleges győzelmét, ami az eddig bejelentett programjuk alapján piacbarátabb gazdaságpolitikát jelenthetne az uniós forrásokhoz való hozzáférés javításával és az euróbevezetés zászlóra tűzésével.

Két hónap alatt a középmezőnyben a forint

Ha az év eleje óta vizsgáljuk, akkor eddig magasan a brazil reál a 2026-os év nyertese 7% feletti szárnyalással két hónap alatt. Nem sokkal marad el tőle az ausztrál dollár és a norvég korona. A közös ezekben a devizákban, hogy erősen kitettek a nyersanyagáraknak, ez arra utalhat, hogy a befektetők az átmeneti megtorpanás után a nyersanyagárak további emelkedésére számítanak.

Ezt sugallja a lista további alakulása is, hiszen például az élmezőny után nem sokkal jön a chilei vagy a dél-afrikai fizetőeszköz, melyek szintén általában együtt mozognak a nyersanyagpiaccal.

A forint a középmezőnyben van két hónap után, 2,5%-kal erősödött a dollárral szemben, amivel a régiós fizetőeszközök fél százalék körüli erősödése nem tudja felvenni a lépést. Ez pedig arra utal, hogy

a forint ereje továbbra sem kopott meg, ugyanakkor figyelmeztető jel, hogy a nemzetközi piaci fejlemények már nem támogatják egyértelműen a régiónkat.

A legtöbb szakértő a forint kapcsán arra figyelmeztet, hogy a következő hónapokban a választás körül megnövekedhetnek a kilengések az árfolyamban, ha pedig ez tartósan erősebb dollárral párosul, akkor könnyen lehet, hogy az utóbbi napokban láttuk az euró-forint mélypontját 375 körül.

