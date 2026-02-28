  • Megjelenítés
Közel-keleti légtér: százával töröltek repülőjáratokat
Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni csapásait követően a légitársaságok szombaton az Izraelbe tartó járatok közel 40 százalékát törölték. A tágabb közel-keleti régióban a járatok 6,7 százaléka esett ki a Cirium elemzőcég előzetes adatai szerint.

A brit székhelyű légiközlekedési adatszolgáltató számai alapján az Izraelbe tervezett 107 járatból 40-et töröltek.

A szélesebb térségben – amely magában foglalja Szaúd-Arábiát, az Egyesült Arab Emírségeket, Katart, Iránt, Ománt, Izraelt, Jordániát és Bahreint – a tervezett 3422 járatból 232 nem indult el.

Ma reggel Izrael bejelentette: megelőző csapást indítottak Irán ellen. A katonai művelet az Egyesült Államokkal közösen történik, katonai célpontok mellett az iráni vezetőket is támadják. Teherán környékén több robbanásról is jöttek felvételek - helyi források szerint Izrael több napon át húzódó harcokkal számol.

Donald Trump elnök bejelentést tett: a cél az atomprogram és a ballisztikus rakéták leszerelése, valamint az iráni iszlamista rezsim megbuktatása. Irán ellencsapást indított - az izraeli légvédelem dolgozik, közben arról jönnek hírek, hogy Bahreint, Katart, Kuvaitot, Irakot, Szaúd-Arabáit és az Emírségeket is támadás érte.

