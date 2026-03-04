Kiütés után próbál talpra állni a forint

A délelőtt nem látható számottevő elmozdulás - a tegnapi naphoz viszonyítva - a forint jegyzésében az euróval és dollárral szemben.

Az euró-forint keresztárfolyam 388,3 körül jár, ami 0,4 százalékos gyengülést jelent reggelhez képest. De a technikai oldalt megvizsgálva az látszik, hogy

az órás idősíkon egyre kisebb visszapattanások látszódnak a 377-378-as szintről, ami egyelőre a forint erejére utal.

A dollárral szemben a forint árfolyam 335 környékén mozog, és hasonló technikai jelzést mutat, mint az euróval szemben.