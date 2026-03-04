  • Megjelenítés
Kiütés után próbál talpra állni a forint
Kiütés után próbál talpra állni a forint

Portfolio
Drámai mértékben gyengült kedden a forint. A hangulaton nem segített az sem, hogy a földgáz és olaj világpiaci ára meredeken emelkedett az elmúlt napokban, ami a globális gazdasági kilátásokat, tervezett kamatcsökkentéseket is megkérdőjelezi. Az elmúlt két nap tőzsdei reakciói alapján kijelenthető, hogy a forint az iráni háború egyik legnagyobb vesztese: a régióban is alulteljesít, kedden például mintegy 2 százalékkal esett, miközben a lengyel zloty 1,2 százalékos gyengülést mutatott, a cseh korona és a román lej pedig ennél is kisebb veszteséggel megúszta.
Mi befolyásolja a forint árfolyamát?

A forintot a magas kamatszint kihasználásán alapuló carry trade befektetések támogatták az elmúlt hónapokban. A carry trade befektetők azonban pozíciókat kezdtek el zárni ezen a héten a közel-keleti háború miatt – mondta Radványi László, a PwC Magyarország vezérigazgatója a vállalat 15. vezérigazgató-felmérésén. Megjegyezte, hogy a szénhidrogén-piac volatilitása miatt megjelentek az inflációs várakozások, az infláció elleni közdelem pedig alapvetően monetáris politikával történhet. „Egy kis, kitett gazdaság valutája elképesztő érzékenyen reagál az ilyen helyzetekre, ez mindig látszik a forint árfolyamán” – tette hozzá. „A carry traden alapuló erősebb árfolyam törékeny dolog. Ezt a törékenységet láttuk ezen a héten” – mutatott rá.

Erősödik tovább a forint

Délelőtt 385,7-ig kapaszkodott vissza a forint, ez már 0,4%-os erősödést jelent tegnaphoz képest. A dollár erősödése megállt az euróval szemben, illetve a földgázárak emelkedése is megtorpant, ma egyelőre stagnál a jegyzés, ezek segítik elsősorban a forintot. A régióban a lengyel zloty még nagyobbat, 0,6%-ot tudott erősödni.

Nagyon birkózik a forint

Az elmúlt percekben megint erősödött a forint, így visszakorrigált 387 alá az euró árfolyama, amivel már erősebb a magyar deviza, mint kedd este. A dollár most 333 forintba kerül.

A következő legfontosabb esemény: április 12.

A forint, és a hazai eszközök szempontjából is a következő meghatározó esemény az április 12-i parlamenti választás lesz. Éppen ezért következő, március 17-én esedékes, SZEMÉLYES befektetői klubunkon is azt járjuk körbe meghívott szakértőinkkel, hogy mi várható a választáson, és a lehetséges forgatókönyveknek milyen piaci hatásai, következményei lehetnek.

A személyes klubrendezvényen résztvevő elemzők, szakértők:

Egyelőre oldalazik a forint, de látszik némi esély az erősödésre

A délelőtt nem látható számottevő elmozdulás - a tegnapi naphoz viszonyítva - a forint jegyzésében az euróval és dollárral szemben.

Az euró-forint keresztárfolyam 388,3 körül jár, ami 0,4 százalékos gyengülést jelent reggelhez képest. De a technikai oldalt megvizsgálva az látszik, hogy

az órás idősíkon egyre kisebb visszapattanások látszódnak a 377-378-as szintről, ami egyelőre a forint erejére utal.

A dollárral szemben a forint árfolyam 335 környékén mozog, és hasonló technikai jelzést mutat, mint az euróval szemben.

Dél-Korea is megszenvedi a közel-keleti konfliktust

Az ázsiai devizapiacon

a dél-koreai von árfolyama áttörte az 1500-as szintet a dollárral szemben,

amire a 2008-2009-es globális pénzügyi válság óta nem volt példa.

Dél-Korea a világ egyik legnagyobb energiaimportőre. Az ország kőolajszükségletének mintegy 70%-a a Közel-Keletről érkezik. Ezért az iráni konfliktus miatt Korea külkereskedelmi mérlege azonnal romlani kezdett: sokkal több dollárt kell kiadniuk ugyanannyi energiáért, ami természetes módon gyengíti a vont.

Emellett reggel meglepően rossz ipari termelés adat is jött Dél-Koreából, ami tovább rontototta a gazdasági kilátásokat.

Kicsi erősödéssel indít a forint, 388 közelében az euró

Szerda reggel erősödni kezdett a forint a tegnapi masszív gyengülést követően.

Az euróval szembeni árfolyam 386,8 körül jár, így a jegyzés a 385-387 közötti sáv felső részében mozog. A dollárral szemben is hasonló mozgást látunk, a dollár-forint 333 közelében áll.

A nemzetközi devizapiacon közben enyhén korrigál az euró az amerikai devizával szemben, az euró-dollár keresztárfolyam 1,161 körül mozog, ami minimális elmozdulást jelent tegnaphoz képest.

A nap folyamán az iráni háború fejleményei és az amerikai devizapiaci mozgások maradhatnak a fő irányadók:

