Kiütés után próbál talpra állni a forint

Mi befolyásolja a forint árfolyamát?
A forintot a magas kamatszint kihasználásán alapuló carry trade befektetések támogatták az elmúlt hónapokban. A carry trade befektetők azonban pozíciókat kezdtek el zárni ezen a héten a közel-keleti háború miatt – mondta Radványi László, a PwC Magyarország vezérigazgatója a vállalat 15. vezérigazgató-felmérésén. Megjegyezte, hogy a szénhidrogén-piac volatilitása miatt megjelentek az inflációs várakozások, az infláció elleni közdelem pedig alapvetően monetáris politikával történhet. „Egy kis, kitett gazdaság valutája elképesztő érzékenyen reagál az ilyen helyzetekre, ez mindig látszik a forint árfolyamán” – tette hozzá. „A carry traden alapuló erősebb árfolyam törékeny dolog. Ezt a törékenységet láttuk ezen a héten” – mutatott rá.
Erősödik tovább a forint
Délelőtt 385,7-ig kapaszkodott vissza a forint, ez már 0,4%-os erősödést jelent tegnaphoz képest. A dollár erősödése megállt az euróval szemben, illetve a földgázárak emelkedése is megtorpant, ma egyelőre stagnál a jegyzés, ezek segítik elsősorban a forintot. A régióban a lengyel zloty még nagyobbat, 0,6%-ot tudott erősödni.
Nagyon birkózik a forint
Az elmúlt percekben megint erősödött a forint, így visszakorrigált 387 alá az euró árfolyama, amivel már erősebb a magyar deviza, mint kedd este. A dollár most 333 forintba kerül.
Kiderült, miért nem menekülnek már globális válság idején oda a befektetők, ahová évtizedekig szoktak
A jen az iráni háború kitörése óta sem erősödött, sőt gyengült a dollárral szemben, ami a japán valuta korábbi menedékeszköz-szerepével való éles szakítást jelez - közölte a Financial Times. A háttérben a japán gazdaság szerkezeti átalakulása és a belpolitikai bizonytalanságok állnak.
A következő legfontosabb esemény: április 12.
A forint, és a hazai eszközök szempontjából is a következő meghatározó esemény az április 12-i parlamenti választás lesz. Éppen ezért következő, március 17-én esedékes, SZEMÉLYES befektetői klubunkon is azt járjuk körbe meghívott szakértőinkkel, hogy mi várható a választáson, és a lehetséges forgatókönyveknek milyen piaci hatásai, következményei lehetnek.
További részletes információk és jelentkezés IDE KATTINTVA!
A személyes klubrendezvényen résztvevő elemzők, szakértők:
- Madár István, vezető elemző, Portfolio Csoport,
- Móró Tamás, vezető stratéga, Concorde Értékpapír,
- Tóka Gábor politológus, kutató
- Vidovszky Áron, üzletágvezető, Portfolio Investment Services
Egyelőre oldalazik a forint, de látszik némi esély az erősödésre
A délelőtt nem látható számottevő elmozdulás - a tegnapi naphoz viszonyítva - a forint jegyzésében az euróval és dollárral szemben.
Az euró-forint keresztárfolyam 388,3 körül jár, ami 0,4 százalékos gyengülést jelent reggelhez képest. De a technikai oldalt megvizsgálva az látszik, hogy
az órás idősíkon egyre kisebb visszapattanások látszódnak a 377-378-as szintről, ami egyelőre a forint erejére utal.
A dollárral szemben a forint árfolyam 335 környékén mozog, és hasonló technikai jelzést mutat, mint az euróval szemben.
Dél-Korea is megszenvedi a közel-keleti konfliktust
Az ázsiai devizapiacon
a dél-koreai von árfolyama áttörte az 1500-as szintet a dollárral szemben,
amire a 2008-2009-es globális pénzügyi válság óta nem volt példa.
Dél-Korea a világ egyik legnagyobb energiaimportőre. Az ország kőolajszükségletének mintegy 70%-a a Közel-Keletről érkezik. Ezért az iráni konfliktus miatt Korea külkereskedelmi mérlege azonnal romlani kezdett: sokkal több dollárt kell kiadniuk ugyanannyi energiáért, ami természetes módon gyengíti a vont.
Emellett reggel meglepően rossz ipari termelés adat is jött Dél-Koreából, ami tovább rontototta a gazdasági kilátásokat.
Irányváltás az euróövezetben: Inflációs nyomás és kamatemelési várakozások fűtik a hozamokat
Vegyesen alakultak az euróövezeti államkötvény-hozamok szerdán, miután a befektetők a hét eleji, a közel-keleti háború miatt felerősödő inflációs aggodalmak nyomán indult éles eladási hullám után kivárásra rendezkedtek be.
Tömegesen menekülnek Európa legnagyobb gazdaságából a munkavállalók – kiderült, mi áll a háttérben
Egy friss, a német munkaügyi minisztérium megbízásából készült tanulmány szerint az Európai Unióból érkező munkavállalók egyre kisebb része tervez hosszú távú letelepedést Németországban, ami komoly kérdéseket vet fel az ország krónikus munkaerőhiányának kezelése szempontjából - közölte az Euronews.
Kicsi erősödéssel indít a forint, 388 közelében az euró
Szerda reggel erősödni kezdett a forint a tegnapi masszív gyengülést követően.
Az euróval szembeni árfolyam 386,8 körül jár, így a jegyzés a 385-387 közötti sáv felső részében mozog. A dollárral szemben is hasonló mozgást látunk, a dollár-forint 333 közelében áll.
A nemzetközi devizapiacon közben enyhén korrigál az euró az amerikai devizával szemben, az euró-dollár keresztárfolyam 1,161 körül mozog, ami minimális elmozdulást jelent tegnaphoz képest.
A nap folyamán az iráni háború fejleményei és az amerikai devizapiaci mozgások maradhatnak a fő irányadók:
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Ez a betegség járványként terjed a magyarok körében – Gyakran még stigmatizálják is az ebben szenvedőket
Túlsúllyal és elhízással Magyarországon a férfiak 65%-a, míg a nők 60%-a él.
Lecsapott a hatóság: nagy bírságot kapott egy közismert gyógyszer forgalmazója
A megtévesztő reklámjai miatt.
Kiderült, miért nem menekülnek már globális válság idején oda a befektetők, ahová évtizedekig szoktak
Elfordultak a piacok a korábbi menedékvalutától.
Légtérkáosz a Közel-Keleten: veszélyben-e Katar és Dubaj légikikötő dominanciája?
Az iráni háború újrakeverheti a légi közlekedés kártyáit.
Tízszeres a növekedés: már most tombol, amitől magyarok milliói szenvednek tavasszal
És a java még csak most jön.
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Drasztikus lépésre szánta el magát az olajkartell második legnagyobb termelője
Dominóként dőlnek az olajlétesítmények a Közel-Keleten.
15 százalék esés után izgalmas szinten az OTP - Most érdemes beszállni?
Volt egy kisebb korrekció.
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piaco
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.