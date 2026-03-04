Zuhanásból szárnyalás: gyorsan irányt váltott a forint

Bár az elmúlt napokban az euró jelentős nyomás alatt állt a dollárral szemben, a grafikonon látható friss mozgás már az éledezés jeleit mutatja: az árfolyam a hét közepi, 1,15 körüli lokális mélypontról egy határozott, fordulóval pattant vissza az 1,164-as szint fölé szerda délelőtt.

Ez a rövid távú momentum azt jelzi, hogy a vevők ezen a szinten már elég vonzónak találták a közös európai devizát a belépéshez, és bár a technikai kép alapján a korábbi meredek esés után ez még csak egy korrekciós szakasz,

de bizakodásra adhat okot a rövid távú további erősödésre.