Zuhanásból szárnyalás: gyorsan irányt váltott a forint

Éledezik az euró
Bár az elmúlt napokban az euró jelentős nyomás alatt állt a dollárral szemben, a grafikonon látható friss mozgás már az éledezés jeleit mutatja: az árfolyam a hét közepi, 1,15 körüli lokális mélypontról egy határozott, fordulóval pattant vissza az 1,164-as szint fölé szerda délelőtt.
Ez a rövid távú momentum azt jelzi, hogy a vevők ezen a szinten már elég vonzónak találták a közös európai devizát a belépéshez, és bár a technikai kép alapján a korábbi meredek esés után ez még csak egy korrekciós szakasz,
de bizakodásra adhat okot a rövid távú további erősödésre.
Kimondták a szakértők: nem sok jó dolog vár a dollárra
A Reuters legfrissebb elemzői felmérése szerint az elmúlt napokban látott dollárerősödés csak átmeneti lehet: a megkérdezett devizastratégák többsége továbbra is az amerikai fizetőeszköz gyengülésére számít, miközben az amerikai–iráni konfliktus nyomán megugró olajárak a feltörekvő piaci devizákat különösen erősen sújtják.
MBH: az iráni háború a magyar munkahelyekre is negatívan hathat
Az iráni háború 2003 óta nem látott szintekre lökte a geopolitikai kockázatokat, a konfliktus elhúzódásának pedig a magyar munkahelyekre is negatív hatása lenne a cégekre nehezedő költségnyomáson keresztül. Igaz, a helyzetet még korai megítélni, ezért hatalmas benzinár-emelkedésről is elhamarkodott beszélni - hangzott el az MBH sajtótájékoztatóján. A bank szerint idén 2 százalék feletti növekedés lesz Magyarországon és a forint utóbbi hónapokban tapasztalható erősödésére az alapkamat is szolgáltathatott elég indokot. Annak, hogy a választások után milyen kormány alakul, valójában nem biztos, hogy akkora hatása lesz a gazdasági folyamatokra, mint sokan várják.
Erőre kapott
Figyelemreméltó fordulatot hozott a késő délelőtt: a magyar fizetőeszköz határozottan visszanyerte erejét a keddi gyengülési hullám után.
Az euró a 391 feletti szintekről
meredek eséssel tört be a 384-es zónába,
A dollárral szemben is jelentős,
a 330-as szintig erősödött a magyar deviza,
ami egy intenzív technikai korrekcióra utal a tegnapi gyengülést követően.
Érdemes azonban óvatosnak maradni: a forintnak tartósan ezen szintek alatt kellene maradnia ahhoz, hogy elfelejtsük a tegnapi napot.
Mi befolyásolja a forint árfolyamát?
A forintot a magas kamatszint kihasználásán alapuló carry trade befektetések támogatták az elmúlt hónapokban. A carry trade befektetők azonban pozíciókat kezdtek el zárni ezen a héten a közel-keleti háború miatt – mondta Radványi László, a PwC Magyarország vezérigazgatója a vállalat 15. vezérigazgató-felmérésén. Megjegyezte, hogy a szénhidrogén-piac volatilitása miatt megjelentek az inflációs várakozások, az infláció elleni közdelem pedig alapvetően monetáris politikával történhet. „Egy kis, kitett gazdaság valutája elképesztő érzékenyen reagál az ilyen helyzetekre, ez mindig látszik a forint árfolyamán” – tette hozzá. „A carry traden alapuló erősebb árfolyam törékeny dolog. Ezt a törékenységet láttuk ezen a héten” – mutatott rá.
Erősödik tovább a forint
Délelőtt 385,7-ig kapaszkodott vissza a forint, ez már 0,4%-os erősödést jelent tegnaphoz képest. A dollár erősödése megállt az euróval szemben, illetve a földgázárak emelkedése is megtorpant, ma egyelőre stagnál a jegyzés, ezek segítik elsősorban a forintot. A régióban a lengyel zloty még nagyobbat, 0,6%-ot tudott erősödni.
Nagyon birkózik a forint
Az elmúlt percekben megint erősödött a forint, így visszakorrigált 387 alá az euró árfolyama, amivel már erősebb a magyar deviza, mint kedd este. A dollár most 333 forintba kerül.
Kiderült, miért nem menekülnek már globális válság idején oda a befektetők, ahová évtizedekig szoktak
A jen az iráni háború kitörése óta sem erősödött, sőt gyengült a dollárral szemben, ami a japán valuta korábbi menedékeszköz-szerepével való éles szakítást jelez - közölte a Financial Times. A háttérben a japán gazdaság szerkezeti átalakulása és a belpolitikai bizonytalanságok állnak.
Egyelőre oldalazik a forint, de látszik némi esély az erősödésre
A délelőtt nem látható számottevő elmozdulás - a tegnapi naphoz viszonyítva - a forint jegyzésében az euróval és dollárral szemben.
Az euró-forint keresztárfolyam 388,3 körül jár, ami 0,4 százalékos gyengülést jelent reggelhez képest. De a technikai oldalt megvizsgálva az látszik, hogy
az órás idősíkon egyre kisebb visszapattanások látszódnak a 377-378-as szintről, ami egyelőre a forint erejére utal.
A dollárral szemben a forint árfolyam 335 környékén mozog, és hasonló technikai jelzést mutat, mint az euróval szemben.
Dél-Korea is megszenvedi a közel-keleti konfliktust
Az ázsiai devizapiacon
a dél-koreai von árfolyama áttörte az 1500-as szintet a dollárral szemben,
amire a 2008-2009-es globális pénzügyi válság óta nem volt példa.
Dél-Korea a világ egyik legnagyobb energiaimportőre. Az ország kőolajszükségletének mintegy 70%-a a Közel-Keletről érkezik. Ezért az iráni konfliktus miatt Korea külkereskedelmi mérlege azonnal romlani kezdett: sokkal több dollárt kell kiadniuk ugyanannyi energiáért, ami természetes módon gyengíti a vont.
Emellett reggel meglepően rossz ipari termelés adat is jött Dél-Koreából, ami tovább rontototta a gazdasági kilátásokat.
Irányváltás az euróövezetben: Inflációs nyomás és kamatemelési várakozások fűtik a hozamokat
Vegyesen alakultak az euróövezeti államkötvény-hozamok szerdán, miután a befektetők a hét eleji, a közel-keleti háború miatt felerősödő inflációs aggodalmak nyomán indult éles eladási hullám után kivárásra rendezkedtek be.
Tömegesen menekülnek Európa legnagyobb gazdaságából a munkavállalók – kiderült, mi áll a háttérben
Egy friss, a német munkaügyi minisztérium megbízásából készült tanulmány szerint az Európai Unióból érkező munkavállalók egyre kisebb része tervez hosszú távú letelepedést Németországban, ami komoly kérdéseket vet fel az ország krónikus munkaerőhiányának kezelése szempontjából - közölte az Euronews.
Kicsi erősödéssel indít a forint, 388 közelében az euró
Szerda reggel erősödni kezdett a forint a tegnapi masszív gyengülést követően.
Az euróval szembeni árfolyam 386,8 körül jár, így a jegyzés a 385-387 közötti sáv felső részében mozog. A dollárral szemben is hasonló mozgást látunk, a dollár-forint 333 közelében áll.
A nemzetközi devizapiacon közben enyhén korrigál az euró az amerikai devizával szemben, az euró-dollár keresztárfolyam 1,161 körül mozog, ami minimális elmozdulást jelent tegnaphoz képest.
A nap folyamán az iráni háború fejleményei és az amerikai devizapiaci mozgások maradhatnak a fő irányadók:
