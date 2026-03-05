  • Megjelenítés
A közel-keleti háború a forintot is hullámvasútra ültette
A közel-keleti háború a forintot is hullámvasútra ültette

Csütörtökön is a közel-keleti háború által okozott pánik az úr a devizapiacokon, azaz folytatódik a dollár erősödése és a régiós devizák gyengülése. Mindez a piaci válságok idején megnövekedett likviditásigénnyel van összefüggésben, amely globális menedékdeviza szerepe miatt dollárvásárlásra kényszeríti a befektetőket. A pozíciózárások mellett azonban a befektetők már azt latolgatják, hogy mekkora esély van egy 2022-ben látott energiaválság megismétlődésére, illetve mely országok lennének egy ilyen krízishelyzet nyertesei és vesztesei. A forint a mai nap is gyengülő pályán van, a tegnapi korrekció után ma ismét emelkedni kezdett az euró és a dollár árfolyama.
Olyat üzenhet a kötvénypiac, amitől még Trump is hátraarcot csinálhat

Tavaly egy a háttérben meghúzódó, kíméletlen erő már megmutatta, hol húzódnak a politikai hatalom határai, és váratlanul megálljt parancsolt Trump akaratának. Most, egy esetleges iráni konfliktus árnyékában a tét sokkal nagyobb. Bár a világ a geopolitikai feszültségekre és a tőzsdék rángatózására figyel, a valódi ítéletet ismét a felszín alatt munkáló, elkerülhetetlen gazdasági törvényszerűségek mondhatják ki. A közelgő amerikai félidős választások előtt egy olyan láthatatlan kettős szorítás foghatja politikai satuba a Fehér Házat, amely a választók mindennapjainak legfájóbb pontjain üt vissza. Ebből a csapdából pedig csak egyetlen kiút létezik: a meghátrálás. Bármennyire is keménynek tűnik Trump, valójában fél szemmel mindig erre a dologra figyel.

Tovább a cikkhez
Olyat üzenhet a kötvénypiac, amitől még Trump is hátraarcot csinálhat
Népszerű kereskedési stratégiának mutatta fel a stoptáblát a közel-keleti háború

Az iráni háború gyökeresen átrajzolja a globális befektetői stratégiákat. Az idén eddig rendkívül jövedelmező "Sell America, Buy Asia" - azaz amerikai eszközök eladására és ázsiaiak vásárlására buzdító - befektetési stratégia fordulóponthoz érkezett, miután az ázsiai tőzsdék az elmúlt héten jóval nagyobb veszteségeket szenvedtek el, mint az amerikai piacok - tudósított a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Népszerű kereskedési stratégiának mutatta fel a stoptáblát a közel-keleti háború
Újra gyengülni kezdett a forint

Eddig tartott a forintárfolyam oldalazása, az imént ismét emelkedni kezdett az euró-forint és a dollár-forint kurzus is. Előbbi 387,9-nél, utóbbi 334,4-nél jár.

Nincs megállás: erős az amerikai termelékenységjavulás

Ismét nagyot nőtt a termelékenység az USA-ban a negyedik negyedévben. Eközben a munkapiac feszes maradt, a külkereskedelmi árak inkább dezinflációs hatásúak.

Tovább a cikkhez
Nincs megállás: erős az amerikai termelékenységjavulás
Folytatódik a forint oldalazása

Nem változott érdemben a magyar fizetőeszköz árfolyama az elmúlt órában, az euró egységéért most 387,5, a dollárért 333,6 forintot kell adni.

Európa eredendő gyengeségét mutatja az euró éves mélypontja

Az euró az idei év egyik legnagyobb heti esését könyvelheti el a dollárral szemben, miután a közel-keleti háború miatt megugró olaj- és földgázárak újra rávilágítottak Európa legérzékenyebb pontjára: az energiaimport-függőségre. A közös európai deviza a dollárral szemben mintegy 2 százalékot gyengült egyetlen hét alatt. Eközben az olaj ára több mint 15 százalékkal emelkedett, a földgáz pedig átmenetileg a duplájára drágult - írta meg a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Európa eredendő gyengeségét mutatja az euró éves mélypontja
Tovább cikk-cakkozik a forint

Az elmúlt percekben 388 felett is járt az euró jegyzése, az elmúlt percekben viszont 387 forint elá csökkent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár árfolyama hasonló pályát járt be, 334,2-ről gyorsan 333,1-ig csökkent a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Emelkednek az amerikai kötvényhozamok

Az amerikai állampapírpiacon négy napja tartó eladási hullám söpör végig - tudósított a Bloomberg. A tízéves hozamok háromhetes csúcsra emelkedtek, miután az iráni konfliktus miatt megugró olajárak felerősítették az inflációs félelmeket.

7MgGIdF4
10 éves lejáratú amerikai államkötvényhozamok alakulása. Forrás: TradingView.

A tízéves irányadó hozam szerda estére három bázisponttal 4,13 százalékra kúszott fel (azóta 1 bázisponttal, 4,12 százalékra mérséklődött), ami a legmagasabb szint február közepe óta. Ezzel a hét egésze a tavaly április óta mért legnagyobb emelkedést hozhatja. A hozamok növekedéséhez jelentősen hozzájárult Kína lépése is. Peking ugyanis utasította a legnagyobb olajfinomítóit, hogy a Perzsa-öbölben eszkalálódó konfliktus miatt függesszék fel a dízel- és benzinexportot. Ennek hatására a Brent nyersolaj ára a hét során több mint 15 százalékot drágult, és hordónkénti jegyzése 85 dollár közelébe emelkedett.

A jegybanki lépésekre jellemzően érzékenyebben reagáló kétéves állampapírok hozama két bázisponttal 3,57 százalékra nőtt. Ezzel párhuzamosan a kamatcsökkentési várakozások is jelentősen mérséklődtek. A kamatswap-piac jelenleg mindössze 38 bázispontnyi lazítást áraz az év végéig, szemben a múlt hét végi 60 bázisponttal.

Megint gyengül a forint

Kora délután ismét 387,38-ig gyengült a forint az euróval szemben, ez 0,7%-kal magasabb a szerda esti szintnél. A dollár 333,8-nál jár.

Mérséklődött a csapkodás a devizapiacon

Némileg stabilizálódott a forint árfolyama a vezető nemzetközi tartalékvalutákkal szemben: az euró jegyzése 386-ig, a dolláré 332,4-ig csökkent a délelőtti forintgyengülés után.

Orbán Viktor bejelentette: csökkenteni szeretnék a különadók mértékét

A régi hagyományoknak megfelelően Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tavaszi Gazdasági Évnyitó rendezvényén. A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is ott lesz a jegybankelnök, Varga Mihály, valamint a nemzetgazdasági miniszter, Nagy Márton, és előadást tart természetesen Nagy Elek kamarai elnök. Az eseményt kiemelt figyelem övezi: nemcsak a gazdaság szereplői, a nagyobb és kisebb vállalatok, cégvezetők és -tulajdonosok követik az esetleges bejelentéseket, hanem a pénzpiac szereplői is. Kiderülhet ezen a rendezvényen, hogy a kormány az áprilisi parlamenti választások előtt készül-e még valamilyen új gazdaságpolitikai intézkedéssel. A programból kiderül: az előadások után Orbán Viktor és Nagy Elek újfajta együttműködési megállapodást ír alá.

Tovább a cikkhez
Orbán Viktor bejelentette: csökkenteni szeretnék a különadók mértékét
Gulyás Gergely: "Egyelőre nincs tervben a benzinárstop"

Csütörtökön 10 órától Kormányinfót tartott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A várakozásoknak megfelelően a tájékoztató középpontjában az eszkalálódó iráni konfliktus, az energiaellátás biztonsága és az üzemanyagárak várható alakulása állt. Gulyás Gergely az eseményen bejelentette, hogy a kormány egyelőre nem tervezi az üzemanyagár-stop bevezetését, de az árak jelentős emelkedése esetén vizsgálni fogja ennek lehetőségét. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondása szerint a piaci beavatkozás a készletek szintjétől és a regionális relatív üzemanyagárak szintjétől függ.

Tovább a cikkhez
Gulyás Gergely:
Varga Mihály: figyelni kell az iráni konfliktusra

Nagy Elek MKIK-elnök és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter előadát követően Varga Mihály jegybankelnök szólalt fel a kamara Gazdasági Évnyitó rendezvényén. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy az egy évvel ezelőtt (hasonlóképp az MKIK eseményen bejelentett) türelmes és óvatos monetáris politikai hozzáállás kifizetődött.

Tovább a cikkhez
Varga Mihály: figyelni kell az iráni konfliktusra
Nem tartott sokáig a forint lendülete

Hamar kifulladt a lendület, már ismét 387 közelében jár az euró-forint jegyzés, ami 0,6%-kal magasabb a szerda estinél. A dollárért most 332,65 forintot kell fizetni.

Hirtelen meghúzták a forintot

Az utóbbi percekben egészen 385-ig rántották vissza az euró árfolyamát, továbbra is nagyok a kilengések a piacon. Most 385,6-nál jár a jegyzés, ami 0,3%-os forintgyengülésnek felel meg.

Oldalazik a forint

Megállt a reggeli forintgyengülés, az elmúlt percekben az euró jegyzése a 387,0 - 387,5-ös sávban oldalazik. Az árfolyam most 387,2.

387-ig visszajött a forint

Minimális korrekció látszik a forint piacán, az elmúlt percekben 387-ig mérséklődött az euró jegyzése.

Eddig biztosra vette, mára már kiárazta a piac a márciusi kamatvágást

Eltűnt a pénzpiaci kamatvárakozásokból a márciusi kamatvágás. Ugyanakkor egyelőre úgy tűnik, hogy az iráni hábroú következményeit ideiglenesnek gondolják a befektetők, ami inkább csak a rövid távú pénzpiaci stabilitásra hat, ezért az év végéig árazott kamatpálya nem változott drasztikusan.

Tovább a cikkhez
Eddig biztosra vette, mára már kiárazta a piac a márciusi kamatvágást
Sokkoló lehet az európai bankrendszernek az iráni háború, figyelmeztet az EKB

Az iráni háború az euróövezeti bankokat közvetlenül csak korlátozottan érinti, a valódi veszélyt azonban a gazdasági visszaesés hitelezőkre gyakorolt közvetett hatása jelenti – mondta Pedro Machado, az Európai Központi Bank (EKB) egyik vezető felügyeleti tisztviselője a Reutersnek adott interjúban.

Tovább a cikkhez
Sokkoló lehet az európai bankrendszernek az iráni háború, figyelmeztet az EKB
Nincs megállás a devizapiacon

Nincs megállás a forint gyengülésében, az euró árfolyama már 388,1, a dolláré 334,7 forint.

Ütik tovább a forintot

Tovább gyengült a forint az elmúlt percekben, az euró árfolyama mostanra 387,4, a dolláré 333,8 fölé emelkedett.

Megszólalt a jegybanki döntéshozó: nincs ok kamatemelésre az eurózónában

François Villeroy de Galhau, a Francia Nemzeti Bank elnöke és az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsának tagja szerint a közel-keleti konfliktus ellenére sincs ok az irányadó kamatok emelésére, és a pénzügyi stabilitás nincs veszélyben.

Tovább a cikkhez
Megszólalt a jegybanki döntéshozó: nincs ok kamatemelésre az eurózónában
Gőzerővel fegyverkezik Kína, miközben nem hajlandó változtatni káros modelljén

Kína 2026-ra 4,5–5 százalékos GDP-növekedési célt tűzött ki, ami 1991 óta a legalacsonyabb hivatalos cél. Ez hallgatólagos elismerése annak, hogy kifulladóban van az a növekedési modell, amely évtizedeken át hajtotta az ország gazdasági felemelkedését, miközben Peking továbbra sem kíván érdemben a belső fogyasztás ösztönzésére átállni - tudósított a Financial Times és a Bloomberg. A védelmi kiadásokat 7 százalékkal tervezik emelni, és a Tajvannal szembeni hangnem is fenyegetőbb a korábbiaknál.

Tovább a cikkhez
Gőzerővel fegyverkezik Kína, miközben nem hajlandó változtatni káros modelljén
Kicsit gyorsult a kiskereskedelem januárban

Kicsit gyorsult a kiskereskedelmi forgalom 2026 elején, komoly elstartolásról egyelőre nem beszélhetünk, de az irány egyértelműen pozitív. Éves összevetésben kiemelkedik a csomagküldő forgalom növekedése, de több üzemanyagot is vettünk.

Tovább a cikkhez
Kicsit gyorsult a kiskereskedelem januárban
Újabb pofonokat kap a forint a háborús kiütés után

A közel-keleti háború kitörése óta a forint mozgását a hirtelen pánikba átcsapó nemzetközi hangulat határozta meg, véget vetve az előtte előtte hónapok tartó erősödő trendnek. A hét elején a piacok a háború miatt megugró bizonytalanság miatt likviditási nyomás alá kerültek, illetve kockázatkerülőbb üzemmódba kapcsoltak (risk-off), ami tipikusan a feltörekvő/regiós devizák ellen dolgozik. Ehhez társult az energiaárak – különösen a TTF-gázár – emelkedése, ami a forint szempontjából érzékeny pont, mert a romló energiaimport-kép és az inflációs kockázatok egyszerre tudják rontani a magyar deviza megítélését.

A hét közepére a gyengülés több ponton is látványossá vált (rövid időre 2026-os mélypontjára gyengült a magyar deviza), ugyanakkor a tegnapi napon már érezhető korrekciót láthattunk a piacon.

A nagy volatilitást főként az magyarázza, hogy a korábbi hónapokban óriásira nőtt a crry trade által fűtött spekulatív tőkeállomány Magyarországon, és amikor a külső környezet hirtelen rosszabbra fordult, a pozíciózárások felnagyították a gyengülést.

A mai napot a forint gyengüléssel kezdi az euróval és az amerikai dollárral szemben: a közös európai fizetőeszköz árfolyama a hajnali 384,4-es szintről reggelre 386,5-ig gyengült, míg a zöldhasú jegyzése 330,0-ról 333,0-ra emelkedett.

Címlapkép forrása: Getty Images

Elmeszelték Donald Trump csodafegyverét, elképesztő vagyonokat kell most visszafizetnie Amerikának

A Trump-kormányzat egy friss bírósági beadványban megerősítette, hogy kamatot is fizet az importőröknek járó vámvisszatérítések után. Ez azt követően történt, hogy a legfelsőbb bíróság múlt hónapban alkotmányellenesnek nyilvánította az elnök vitatott globális vámintézkedéseit – írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Elmeszelték Donald Trump csodafegyverét, elképesztő vagyonokat kell most visszafizetnie Amerikának
2022 réme újra fenyeget - A szakadék szélére lökte a közel-keleti konfliktus az EU-ba igyekvő országot

A tegnapi nap folyamán szintet lépett a közel-keleti konfliktus eszkalációja, miután a NATO-tagállam Törökország légterében is iráni rakéta jelent meg. A háborús fenyegetés szélesedése mellett ráadásul a konfliktus gazdasági következményei is jelentősek, mivel a Hormuzi-szoros lezárása egyszerre emelte meg a globális olaj- és gázárakat. Törökország nagy energiaimport-függősége és a már eleve törékeny stabilitása miatt gazdasági szempontból is a sokk egyik legnagyobb vesztese lehet: az energiaársokk gyorsan rontaná a külső egyensúlyt, nyomás alá helyezné a lírát és újragyorsíthatná az inflációt. Bár Ankara adócsökkentéssel és devizapiaci beavatkozással próbálhatja tompítani a csapást, egy tartós energiasokk könnyen kikezdheti a dezinflációs pályát és tovább lassíthatja a már amúgy is fékeződő gazdasági növekedést.

Tovább a cikkhez
2022 réme újra fenyeget - A szakadék szélére lökte a közel-keleti konfliktus az EU-ba igyekvő országot

