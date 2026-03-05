A közel-keleti háború a forintot is hullámvasútra ültette

Az amerikai állampapírpiacon négy napja tartó eladási hullám söpör végig - tudósított a Bloomberg. A tízéves hozamok háromhetes csúcsra emelkedtek, miután az iráni konfliktus miatt megugró olajárak felerősítették az inflációs félelmeket.

10 éves lejáratú amerikai államkötvényhozamok alakulása. Forrás: TradingView.

A tízéves irányadó hozam szerda estére három bázisponttal 4,13 százalékra kúszott fel (azóta 1 bázisponttal, 4,12 százalékra mérséklődött), ami a legmagasabb szint február közepe óta. Ezzel a hét egésze a tavaly április óta mért legnagyobb emelkedést hozhatja. A hozamok növekedéséhez jelentősen hozzájárult Kína lépése is. Peking ugyanis utasította a legnagyobb olajfinomítóit, hogy a Perzsa-öbölben eszkalálódó konfliktus miatt függesszék fel a dízel- és benzinexportot. Ennek hatására a Brent nyersolaj ára a hét során több mint 15 százalékot drágult, és hordónkénti jegyzése 85 dollár közelébe emelkedett.

A jegybanki lépésekre jellemzően érzékenyebben reagáló kétéves állampapírok hozama két bázisponttal 3,57 százalékra nőtt. Ezzel párhuzamosan a kamatcsökkentési várakozások is jelentősen mérséklődtek. A kamatswap-piac jelenleg mindössze 38 bázispontnyi lazítást áraz az év végéig, szemben a múlt hét végi 60 bázisponttal.