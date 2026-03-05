Európa eredendő gyengeségét mutatja az euró éves mélypontja

Európa importált energiára való ráutaltsága miatt a nyersanyagárak emelkedése közvetlenebbül érinti a gazdasági növekedést és a vásárlóerőt, mint az Egyesült Államokban. Ugyanez a dinamika húzta az eurót 2022-ben, az akkori energiaválság idején a dollárral szembeni paritás alá. Chris Turner, az ING vezető devizastratégája szerint az energiasokknak nem az ereje, hanem az időtartama lesz a döntő. Ez határozza meg ugyanis, hogy az euró az 1,10–1,12 dolláros sáv felé süllyed-e, vagy inkább az 1,15-ös szint közelében talál támaszt.
A Barclays stratégái a 2022-es orosz–ukrán háborús precedens alapján számszerűsítették az összefüggést. Számításaik szerint az olaj minden 10 százalékos drágulása jellemzően 0,5–1 százalékos dollárerősödést hoz. A földgáz hasonló mértékű emelkedése esetén az euró nagyjából 0,25 százalékot gyengül. Az e heti piaci mozgások pontosan ebbe a sávba esnek. A Barclays szerint ezért az euró vásárlása jelenleg csak akkor indokolt, ha valaki szinte biztosra veszi a konfliktus eszkalálódásának elkerülését.
Az ázsiai devizák különösen sebezhetőek, mivel a térség gazdaságai erősen függnek a Hormuzi-szoroson áthaladó üzemanyag-szállítmányoktól, amely a háború miatt gyakorlatilag lezárult. A Bloomberg dollárindexe 1,4 százalékot erősödött a héten, ami 2024 novembere óta a legnagyobb heti emelkedést jelenti. Ezzel párhuzamosan az ázsiai devizákat mérő index 0,9 százalékot esett.
A devizapiacokat az energiaárak kamatvárakozásokra gyakorolt hatása is mozgatja.
A Goldman Sachs elemzői szerint a legnagyobb elmozdulások azokban a gazdaságokban láthatók, ahol a jegybank idén kamatcsökkentésre készült. Ez különösen a Bank of England esetében igaz, ami meg is magyarázza a font euróval szembeni erősödését. Ezzel szemben a kamatemelési ciklusban lévő jegybankok, például Japán, Ausztrália és Új-Zéland esetében a rövid lejáratú hozamok sokkal visszafogottabban reagáltak.
Ezek az eltérő hatások egyértelmű befektetői pozicionálási stratégiát rajzolnak ki. A Standard Bank az euró shortolását javasolja mind a dollárral, mind az ausztrál dollárral szemben, mivel véleményük szerint az energiaárak nem fognak egyhamar mérséklődni. A Barclays is hasonló következtetésre jutott. Szerintük a kedvező cserearányú devizák, mint például az ausztrál dollár, valamint a klasszikus menedékdevizák, mint a svájci frank, egyaránt profitálhatnak a helyzetből.
Eközben az európai fizetőeszközök várhatóan továbbra is nyomás alatt maradnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
