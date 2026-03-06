  • Megjelenítés
A háború árnyékában próbál talpra állni a forint
Portfolio
A háború hatására nagyot gyengült a héten a forint a vezető devizákkal szemben. A ma reggeli órákban a forint 387 körül kezdi a napot az euróval és 333,5 körül a dollárral szemben. A nap folyamán elsősorban a háborúval kapcsolatos hírekre figyelnek a befektetők, de délután amerikai munkaerőpiaci adatok érkeznek.
Nagyon nehéz héten van túl a forint. Az iráni háború kitörése óta 4,6%-ot gyengült a dollárral és 2,7%-ot az euróval szemben, ami elsősorban az olaj és földgáz árának emelkedésének, valamint a carry trade gyors leépítésének köszönhető.

Jelenleg még nagyon sok a nyitott kérdés, akár a háborúval, akár a forint további sorsát illetően. A magas kamatkülönbözet miatt, ha gyorsan lezárul a háború (vagy legalább a nyersanyagok akadálymentesen szállíthatóak lesznek), akkor a forint is gyorsan stabilizálódhat. Ha ez nem történik meg, akkor viszont a forinton maradhat a leértékelődési nyomás.

A mai nap elsősorban a háborúval kapcsolatos hírekre figyelünk.

Adat fronton pedig délután az USA-ból érkeznek havi munkaerőpiaci adatok.

Normál esetben ez lenne a hét legfontosabb eseménye, ma kérdés, mennyire lesz piacmozgató.

Címlapkép forrása: Getty Images

