Miért nem szakad a dollár, amikor minden ellene szól?

Rekordmagas államadósság. Gigantikus költségvetési hiány. Egy kiszámíthatatlan elnök, aki egyik napról a másikra írja át a világkereskedelem szabályait. Ha ezeket az adatokat megmutatjuk egy hagyományos közgazdásznak, és megkérdezzük, hogy merre tart a dollár, a válasz szinte biztosan az lenne: lefelé. Mégis, a dollár makacs erővel tartja magát. Hogyan lehetséges ez?
A válasz egy szóban összefoglalható: mesterséges intelligencia. Az AI-boom olyan erővel szippantja be a globális tőkét az Egyesült Államokba, hogy egyelőre képes lenyomni szinte minden hagyományos dollárgyengítő erőt.
De hangsúlyozzuk: egyelőre.
