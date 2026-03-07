Miért nem szakad a dollár, amikor minden ellene szól?

Rekordadósság, gigantikus hiány, kiszámíthatatlan gazdaságpolitika. Egy hagyományos közgazdász szerint mindez a dollár ellen szól. A dollár mégsem gyengül. Az ok egyetlen szóban összefoglalható: AI.

Rekordmagas államadósság. Gigantikus költségvetési hiány. Egy kiszámíthatatlan elnök, aki egyik napról a másikra írja át a világkereskedelem szabályait. Ha ezeket az adatokat megmutatjuk egy hagyományos közgazdásznak, és megkérdezzük, hogy merre tart a dollár, a válasz szinte biztosan az lenne: lefelé. Mégis, a dollár makacs erővel tartja magát. Hogyan lehetséges ez?

A válasz egy szóban összefoglalható: mesterséges intelligencia. Az AI-boom olyan erővel szippantja be a globális tőkét az Egyesült Államokba, hogy egyelőre képes lenyomni szinte minden hagyományos dollárgyengítő erőt.

De hangsúlyozzuk: egyelőre.