A dollár nagy illúziója: mit nem áraz be a piac az AI-ból

Az első cikkünkben megmutattuk, miért erős most a dollár az AI-boom miatt. De ugyanez az AI-forradalom évek múlva strukturálisan gyengítheti ugyanezt a dollárt. A piac jelenleg egy 150 éve nem látott gazdasági csodát áraz be, és komoly intézmények szerint ez a csoda valószínűleg nem jön össze úgy, ahogy azt a Wall Street várja. Ha tévednek a befektetők, a következmények messze túlmutatnak az amerikai tőzsdén.
Az első cikkünkben bemutattuk azt a mechanizmust, amelyen keresztül az AI jelenleg erősen tartja a dollárt. A 700 milliárd dolláros adatközpont-építési hullám, a masszív tőkebeáramlás és a magasan tartott kamatok egyelőre legyőznek minden hagyományos dollárgyengítő erőt.

De ez csak a rövid táv.

A hosszú táv egy teljesen más, és jóval kellemetlenebb képet mutat.

