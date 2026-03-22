Nyomás alatt a dollár, de nem azért, amiért hinnéd

Meglepő anomália rázta meg a devizapiacokat: bár a közel-keleti háború eszkalációja és az energiaárak emelkedése hagyományosan a dollárt erősítené, a zöldhasú mégis látványos gyengülésbe kezdett a hét második felében. A jelenség mögött a globális jegybankok szigorító fordulata áll, amely a kiváró Federal Reserve-vel szemben vonzóbb alternatívát kínált a befektetőknek. Elemzésünkben a jegybanki szuperhét legfontosabb döntéseit és a dollárindex váratlan zuhanásának hátterét vizsgáljuk.

Az iráni háború kitörése óta egyértelmű a kép. Az inflációs várakozások emelkednek, a hangulat folyamatosan romlik, a dollár erősödik.

Azonban a héten valami egészen furcsa dolog történt. Miközben a Közel-Keleten már az energiainfrastruktúrát lövik, a dollár óriásit gyengült a hét második felében.

Ez sok profit jól oldalba kapott, nagy volt a meglepetés, a pislogás. Mi történt itt és vajon folytatódhat a nagy dollárgyengülés?