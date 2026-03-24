  • Megjelenítés
Egyre gyengébb a forint
Deviza

Portfolio
A forint piacán továbbra is a háborús hírek dominálnak – Donald Trump amerikai elnök kijelentéseire az egész piac egy napon belül teljes hátraarcot tud venni, ahogyan azt tegnap is láthattuk. A Közel-Keletről érkező hírek mellett ma a Magyar Nemzeti Bank délutáni kamatdöntő ülésére figyeltek a befektetők, ahol a Monetáris Tanács az alapkamat tartása mellett döntött. A döntés hátteréről Varga Mihály jegybankelnök tartott sajtótájékoztatót. Kora este határozott gyengülést mutatott a magyar fizetőeszköz, miközben a nemzetközi hangulat törékeny.
Megosztás

Esti forintgyengülés után erősödés

Az esti órákban határozottan gyengült a hazai fizetőeszköz, és újra átlépte a 392 forintos szintet az euró a bankközi piacon. A dollárral szemben a 339-es szint fölé emelkedett az árfolyam. Az utóbbi percekben azonban megjött a fordulat, és újra erősödés látszik a forint esetében mindkét devizával szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

Oldalazás

Továbbra is tartja magát a forint a délelőtt kialakult szinteken, az euró árfolyama 391, a dollár árfolyama 337,8 forinton áll.

Megosztás

Kisebb elmozdulás felfelé

Délután 2-kor kiderült: az MNB az alapkamat tartásáról döntött. Azóta a döntés hátteréről Varga Mihály jegybankelnök is beszélt, amit élőben tudósítottunk. A forint nem reagált élesen a fejleményekre, azonban azt láthatjuk, hogy az euró árfolyama egyre biztosabban 390 fölé kerül:

A dollár jegyzése eközben 337 forint felé araszol.

Megosztás

Új előrejelzés érkezett az MNB-ből, jelentősen lehúzta az idei növekedési kilátásokat a jegybank

Jelentősen változtak a magyar gazdasági kilátások a közel-keleti háború miatt - ez körvonalazódik a Magyar Nemzeti Bank által közreadott friss előrejelzésekből. A jegybank az idén a korábbinál jóval kisebb, mindössze 1,7 százalékos GDP-növekedést vár, az infláció pedig az energiaár-emelkedés hatására egészen 3,8 százalékig gyorsulhat.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Varga Mihály: sok a bizonytalanság, de a magyar gazdaság erősebb, mint 2022-ben

Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,25%-on tartotta az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa. A döntés indoklásáról és a friss piaci-gazdasági események értelmezéséről sajtótájékoztatón számol be Varga Mihály jegybankelnök.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Itt az MNB közleménye, fontos mondatok változtak benne!

A geopolitikai feszültségekből fakadó inflációs kockázatok és a bizonytalan pénzügyi piaci környezet óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé - derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kamatdöntés után megjelent közleményéből. A közleményből kikerült, hogy a jegybank "ülésről ülésre" dönt az alapkamatról. Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy adatvezérelt üzemmódban vannak az alapkamat alakítását tekintve.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Papírforma?

Az MNB döntése végül nem hozott nagy mozgást a forint árfolyamában, a gyengülés tovább folytatódott. A jelenségben a dollár enyhe erősödésének is szerepe lehet.

Megosztás

Stagflációs adatok jöttek az USA-ból

A vártnál kisebb volt a termelékenység növekedése a negyedik negyedévben, miközben a bérnyomás erősödött. Ez az adat ráadásul a háború előttről származik, így a mostani háború csak ezeket a trendeket erősítheti fel.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Itt az MNB kamatdöntése!

Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,25%-on hagyta az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, így egyelőre nem folytatódik a februárban megkezdett lazítás. Az infláció akár indokolná is a további vágást, azonban az elmúlt hetek közel-keleti fejleményei keresztül húzták azt.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Tovább gyengül a forint

Gyengülő tendenciát mutat a forint, többször már 390 felett is járt az euróval szembeni jegyzés. Összességében délelőtt óta viszonylagos nyugalom uralkodik a hazai fizetőeszköz piacán, a következő nagy mozgásokat az MNB délutáni kamatdöntése hozhatja el.

Megosztás

Kiderült: gigantikus aranytartalékához nyúlhat ez az ország a háború miatt

A török jegybank vezetése a líra árfolyamának védelme érdekében fontolgatja a hatalmas, mintegy 135 milliárd dolláros aranytartalék részleges felhasználását. Eközben az iráni háború okozta piaci turbulencia egyre komolyabb nyomást gyakorol a török gazdaságra - írta meg a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Egy kis nyugalom

A reggeli mozgások után délelőttre már mérséklődött az ingadozás a forint piacán, szűk sávban oldalazik a hazai fizetőeszköz mindkét főbb devizával szemben.

Megosztás

Stagflációs riadó Európában, nehéz helyzetben az EKB

Az eurózóna magánszektorának aktivitása tízhavi mélypontra süllyedt márciusban. Eközben az iráni háború felhajtja az energiaárakat, és veszélyezteti a törékeny gazdasági fellendülést, így a stagfláció réme egyre reálisabb fenyegetéssé válik - tudósított a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Erősödik a dollár, gyengül a forint

Rövid idő alatt több mint 1,5 forintot gyengült az euró-forint és az euró-dollár árfolyam:

Kérdéses, hogy mi áll a gyengülés mögött: erre a dollár erősödése és az S&P hitelminősítő figyelmeztetése is okot adhatott.

Megosztás

Újabb figyelmeztetés érkezett: fenntarthatatlan a magyar szociális rendszer, azonnal hozzá kell nyúlni

Az S&P Global hitelminősítő szerint az április 12-i országgyűlési választás győztesének pártállástól függetlenül költségvetési konszolidációba kell kezdenie. Az állami szociális kiadások jelenlegi pályája ugyanis fenntarthatatlan, a globális energiaár-sokk pedig tovább rontja a kilátásokat.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Leszúrt a forint

Az euró forinttal szembeni jegyzése egészen 387,15-ig szúrt le:

A dollárárfolyam mindeközben 334,4-nél áll, miután 333,4-ig leszúrt az árfolyam.

Megosztás

Furcsa mozgolódás indult a magyar piacon, délután kettőkor jön a nagy bejelentés

Február vége, a háború kitörése óta hatalmas volatilitást mutat a forint, az iráni hírek hatására nagy mozgásokat láthatunk az árfolyamban. Tegnap Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy 5 nappal meghosszabbítja az iráni energiainfrastruktúra támadására adott haladékot, mivel szerinte jól haladtak a tárgyalások Teheránnal.

A bejelentésre erősödni kezdett a forint:

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai napon a közel-keleti eseményeken kívül az MNB kamatdöntő ülésére fog figyelni a piac.

Tegnap a kötvénypiacon furcsa mozgásokra lehettünk figyelmesek, és a hozamok emelkedése arra utalhat, hogy kamatemelésre számítanak a befektetők. A szakértői konszenzus ezzel szemben az, hogy a Monetáris Tanács tartani fogja a kamatszintet, és ez szinte biztosra vehető, az árazások inkább "csak" piaci zavarra utalnak. A döntést délután 2-kor fogják kihirdetni.

Kapcsolódó cikkünk

Óriási hozamemelkedés a magyar állampapírpiacon

Emellett ma érkezik a francia, német és eurózónás üzleti hangulatindex legfrissebb értéke is.

Kapcsolódó cikkünk

Stagflációs árnyék és bizonytalan de-eszkaláció: erre figyelnek most a befektetők

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

180 fokos fordulatot vett a forint Trump bejelentéseire, estig kitartott a magyar deviza lendülete

Ugyan Donald Trump amerikai elnök reggeli ultimátumhosszabbító bejelentése után úgy tűnik gyengülésre van ítélve a forint, délben hatalmas fordulattal több mint 5 egységnyit erősödött a forint az euróval szemben. Ez régiós összevetésben is kimagasló, így nem kizárt, hogy a piac a szakértői konszenzustól eltérő forgatókönyvet vár az MNB keddi kamatdöntő ülésétől.

Tovább a cikkhez
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Barátság vezeték: Ukrajna már Brüsszelben is túlfeszíti a húrt, valami rejtélyes dolog történik
Felszálltak az orosz nehézbombázók, rakétaeső zúdult Ukrajnára - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden
Kiderült: gigantikus aranytartalékához nyúlhat ez az ország a háború miatt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility