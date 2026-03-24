Egyre gyengébb a forint

Esti forintgyengülés után erősödés
Az esti órákban határozottan gyengült a hazai fizetőeszköz, és újra átlépte a 392 forintos szintet az euró a bankközi piacon. A dollárral szemben a 339-es szint fölé emelkedett az árfolyam. Az utóbbi percekben azonban megjött a fordulat, és újra erősödés látszik a forint esetében mindkét devizával szemben.
Oldalazás
Továbbra is tartja magát a forint a délelőtt kialakult szinteken, az euró árfolyama 391, a dollár árfolyama 337,8 forinton áll.
Kisebb elmozdulás felfelé
Délután 2-kor kiderült: az MNB az alapkamat tartásáról döntött. Azóta a döntés hátteréről Varga Mihály jegybankelnök is beszélt, amit élőben tudósítottunk. A forint nem reagált élesen a fejleményekre, azonban azt láthatjuk, hogy az euró árfolyama egyre biztosabban 390 fölé kerül:
A dollár jegyzése eközben 337 forint felé araszol.
Új előrejelzés érkezett az MNB-ből, jelentősen lehúzta az idei növekedési kilátásokat a jegybank
Jelentősen változtak a magyar gazdasági kilátások a közel-keleti háború miatt - ez körvonalazódik a Magyar Nemzeti Bank által közreadott friss előrejelzésekből. A jegybank az idén a korábbinál jóval kisebb, mindössze 1,7 százalékos GDP-növekedést vár, az infláció pedig az energiaár-emelkedés hatására egészen 3,8 százalékig gyorsulhat.
Varga Mihály: sok a bizonytalanság, de a magyar gazdaság erősebb, mint 2022-ben
Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,25%-on tartotta az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa. A döntés indoklásáról és a friss piaci-gazdasági események értelmezéséről sajtótájékoztatón számol be Varga Mihály jegybankelnök.
Itt az MNB közleménye, fontos mondatok változtak benne!
A geopolitikai feszültségekből fakadó inflációs kockázatok és a bizonytalan pénzügyi piaci környezet óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé - derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kamatdöntés után megjelent közleményéből. A közleményből kikerült, hogy a jegybank "ülésről ülésre" dönt az alapkamatról. Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy adatvezérelt üzemmódban vannak az alapkamat alakítását tekintve.
Papírforma?
Az MNB döntése végül nem hozott nagy mozgást a forint árfolyamában, a gyengülés tovább folytatódott. A jelenségben a dollár enyhe erősödésének is szerepe lehet.
Stagflációs adatok jöttek az USA-ból
A vártnál kisebb volt a termelékenység növekedése a negyedik negyedévben, miközben a bérnyomás erősödött. Ez az adat ráadásul a háború előttről származik, így a mostani háború csak ezeket a trendeket erősítheti fel.
Itt az MNB kamatdöntése!
Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,25%-on hagyta az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, így egyelőre nem folytatódik a februárban megkezdett lazítás. Az infláció akár indokolná is a további vágást, azonban az elmúlt hetek közel-keleti fejleményei keresztül húzták azt.
Tovább gyengül a forint
Gyengülő tendenciát mutat a forint, többször már 390 felett is járt az euróval szembeni jegyzés. Összességében délelőtt óta viszonylagos nyugalom uralkodik a hazai fizetőeszköz piacán, a következő nagy mozgásokat az MNB délutáni kamatdöntése hozhatja el.
Kiderült: gigantikus aranytartalékához nyúlhat ez az ország a háború miatt
A török jegybank vezetése a líra árfolyamának védelme érdekében fontolgatja a hatalmas, mintegy 135 milliárd dolláros aranytartalék részleges felhasználását. Eközben az iráni háború okozta piaci turbulencia egyre komolyabb nyomást gyakorol a török gazdaságra - írta meg a Bloomberg.
Egy kis nyugalom
A reggeli mozgások után délelőttre már mérséklődött az ingadozás a forint piacán, szűk sávban oldalazik a hazai fizetőeszköz mindkét főbb devizával szemben.
Stagflációs riadó Európában, nehéz helyzetben az EKB
Az eurózóna magánszektorának aktivitása tízhavi mélypontra süllyedt márciusban. Eközben az iráni háború felhajtja az energiaárakat, és veszélyezteti a törékeny gazdasági fellendülést, így a stagfláció réme egyre reálisabb fenyegetéssé válik - tudósított a Bloomberg.
Erősödik a dollár, gyengül a forint
Rövid idő alatt több mint 1,5 forintot gyengült az euró-forint és az euró-dollár árfolyam:
Kérdéses, hogy mi áll a gyengülés mögött: erre a dollár erősödése és az S&P hitelminősítő figyelmeztetése is okot adhatott.
Újabb figyelmeztetés érkezett: fenntarthatatlan a magyar szociális rendszer, azonnal hozzá kell nyúlni
Az S&P Global hitelminősítő szerint az április 12-i országgyűlési választás győztesének pártállástól függetlenül költségvetési konszolidációba kell kezdenie. Az állami szociális kiadások jelenlegi pályája ugyanis fenntarthatatlan, a globális energiaár-sokk pedig tovább rontja a kilátásokat.
Leszúrt a forint
Az euró forinttal szembeni jegyzése egészen 387,15-ig szúrt le:
A dollárárfolyam mindeközben 334,4-nél áll, miután 333,4-ig leszúrt az árfolyam.
Furcsa mozgolódás indult a magyar piacon, délután kettőkor jön a nagy bejelentés
Február vége, a háború kitörése óta hatalmas volatilitást mutat a forint, az iráni hírek hatására nagy mozgásokat láthatunk az árfolyamban. Tegnap Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy 5 nappal meghosszabbítja az iráni energiainfrastruktúra támadására adott haladékot, mivel szerinte jól haladtak a tárgyalások Teheránnal.
A bejelentésre erősödni kezdett a forint:
A mai napon a közel-keleti eseményeken kívül az MNB kamatdöntő ülésére fog figyelni a piac.
Tegnap a kötvénypiacon furcsa mozgásokra lehettünk figyelmesek, és a hozamok emelkedése arra utalhat, hogy kamatemelésre számítanak a befektetők. A szakértői konszenzus ezzel szemben az, hogy a Monetáris Tanács tartani fogja a kamatszintet, és ez szinte biztosra vehető, az árazások inkább "csak" piaci zavarra utalnak. A döntést délután 2-kor fogják kihirdetni.
Emellett ma érkezik a francia, német és eurózónás üzleti hangulatindex legfrissebb értéke is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
180 fokos fordulatot vett a forint Trump bejelentéseire, estig kitartott a magyar deviza lendülete
Ugyan Donald Trump amerikai elnök reggeli ultimátumhosszabbító bejelentése után úgy tűnik gyengülésre van ítélve a forint, délben hatalmas fordulattal több mint 5 egységnyit erősödött a forint az euróval szemben. Ez régiós összevetésben is kimagasló, így nem kizárt, hogy a piac a szakértői konszenzustól eltérő forgatókönyvet vár az MNB keddi kamatdöntő ülésétől.
