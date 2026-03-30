Lehorgonyozta magát a forint
Lehorgonyozta magát a forint

Érezhetően gyengült a forint a közel-keleti háború egy hónapja alatt, így a korábbi 380 alatti szintről 390-ig emelkedett az euró jegyzése. Azonban az utóbbi napokban jelentősen csökkentek a kilengések a magyar deviza piacán, miután a háborús hírek intenzitása is csökkent.
Veszélybe került az EKB terve: azonnali lépésre készülnek, ha újra elszabadulnak az árak

Az Európai Központi Bank márciusi alapforgatókönyve veszélybe kerülhet, ha a közel-keleti konfliktus elhúzódik - figyelmeztetett Jánisz Szturnárasz, a görög jegybank elnöke egy bukaresti pénzügyi konferencián.

Veszélybe került az EKB terve: azonnali lépésre készülnek, ha újra elszabadulnak az árak
Lassan zár a piac

A forint továbbra is egy szűk sávban oldalazik, nem sokkal a hétfői zárás előtt.

  • az euró-forint jegyzése 388,4,
  • a dollár-forint pedig 339-es szinten áll.
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Drasztikus pénzügyi lépésre kényszerült Oroszország: felfüggesztette korábbi terveit

Oroszország július 1-jéig felfüggeszti a költségvetés keretében végzett devizaműveleteket – közölte a kormány és a pénzügyminisztérium.

Drasztikus pénzügyi lépésre kényszerült Oroszország: felfüggesztette korábbi terveit
Egyelőre nincs meg az irány

A hétfői kereskedésben feltűnően alacsony a mozgás a dollár-forint árjegyzésében, a devizapár jelenleg 338,5, míg az euró ellenében 388 a forint, ahol egy kisebb erősödés látszik.

Úgy tűnik, jelenleg sem külső, sem hazai fundamentumok nem adnak elég impulzust egy érdemi elmozduláshoz — marad a szűk sávos kereskedés és a türelemjáték.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Váratlan EU-döntés: milliárdok érkeznek Magyarországra, de van egy feltétel

Az Európai Bizottság 21,5 millió eurós rendkívüli támogatást hagyott jóvá Magyarország mellett Bulgária és Észtország gazdálkodói számára, akiket a 2025-ben súlyos időjárási károk értek. A három ország közül hazánk kapja a legnagyobb összeget, 10,8 millió eurót (4,2 milliárd forintot) - jelentette az Európai Bizottság.

Váratlan EU-döntés: milliárdok érkeznek Magyarországra, de van egy feltétel
Kitörés előtt a dollár?

Eközben a dollár index tovább erősödött hétfőn és közel áll ahhoz, hogy

kitörjön az egy éve tartó oldalazásból.

cgo0SQlV
Véres napokat élnek át a befektetők – mutatjuk, min múlik a piacok és a forint sorsa!

Monitorozzák a piacot

Jerome Powell, a Fed elnöke hétfőn kijelentette, hogy

a központi bank figyelemmel kíséri a magánszektorban zajló fejleményeket, hátha problémák merülnek fel.

A magánszektor hitelállományát illetően „ez egy nagyon nagy eszközállomány viszonylag kis része, de rendkívül figyelmesen követjük” – mondta Powell a Harvard Egyetemen. Anélkül, hogy konkrétan megnevezte volna, milyen mértékű problémát jelent jelenleg a szektor, azt mondta:

Senki sem fogja azt mondani, hogy nincs itt semmi gond, mert az balszerencsét hozna

- tette hozzá.

(Forrás: Reuters)

Jelentősen csökkent tavaly a Federal Reserve vesztesége

Nem volt tartós az erősödés

Az elmúlt percekben 389 fölé kanyarodott vissza az euró jegyzése, míg a dollár most 339,3 forintba kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Belevettek a forintba

A nap második felére kezdett erősödni a forint az euróval szemben, egészen 388,6-ig esett az árfolyam, ami 0,3%-os forinterősödést jelent péntekhez képest.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Hihetetlen összeget égetett el Törökország a háború kitörése óta

A török jegybank tartalékai drámai ütemben apadnak az iráni háború kitörése óta. Az elmúlt egy hónapban összesen 55 milliárd dollárral csökkentek, a múlt hét pedig önmagában is 22 milliárd dolláros visszaesést hozott.

Hihetetlen összeget égetett el Törökország a háború kitörése óta
Gyengül az euró a német adat után

Erősödik tovább a dollár azok után, hogy az előzetes adatok szerint megugrott márciusban a német infláció a háború hatására.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Alig változtak a referenciahozamok

Az állampapírpiacok kis mozgásokkal indult a hét, ami egyrészt jó hír, hiszen nem emelkednek tovább a hozamok, másrészt viszont magas szinten látszanak stabilizálódni, ami nem túl jó hír. A magyar kötvények esetében sem regisztrált nagy hozamelmozdulásokat az ÁKK hétfőn.

Ez már a háború hatása: megugrott az infláció Európa legerősebb gazdaságában

Márciusban az előző havi 1,9%-ról 2,7%-ra ugrott az infláció Németországban – derül ki a hétfőn publikált előzetes adatokból. Az emelkedés megfelelt az előzetes várakozásoknak, a közel-keleti háború kitörése miatt már számoltak a befektetők a növekedéssel.

Ez már a háború hatása: megugrott az infláció Európa legerősebb gazdaságában
Enyhül a nyomás

Továbbra is szűk sávban mozog a forint az euróval szemben, az elmúlt percekben enyhült a nyomás a magyar devizán, így 389,5 környékére kapaszkodott vissza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Gyengülni kezdett a forint

Hétfő délelőtt 390-ig emelkedett az euró-forint jegyzés, ez már 0,1 százalékos forintgyengülést jelent péntekhez képest. Közben a dollár 0,2%-os erősödésben van, ami rossz hír a forint szempontjából.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
A dollár ereje tehet keresztbe a forintnak

A dollár lassan 10 havi csúcs környékén van az euróval szemben, megint a lélektanilag fontos 1,15-ös árfolyam alatt jár a jegyzés. A Reuters adatai szerint tavaly július óta a legrosszabb hónapját zárhatja az amerikai deviza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Alig rezdül a forint

Egyelőre nyugodtnak mondható a piaci hangulat hétfőn, a forint alig mozdul az euróval és a dollárral szemben. Így az euróért valamivel kevesebb mint 390 forintot kell adni, ami megegyezik a péntek esti árfolyammal, a dollár pedig 338,6 körül jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Merre tovább, forint? 390 körül kóvályog az euró árfolyama

Hétfő reggel 389,65 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett a múlt péntek esti árfolyamhoz képest. A magyar deviza mozgását

továbbra is elsősorban a közel-keleti háború hírei okozzák,

a múlt héten is voltak kilengések az árfolyamban 386-392 között, bár a volatilitás jelentősen csökkent a háború első hetéhez képest, amikor a 400-as lélektanilag fontos árfolyamot is tesztelte a jegyzés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A nemzetközi hangulat is megnyugodott kicsit a kezdeti háborús feszültség után, az euró-dollár árfolyam most 1,1514-nél jár, ami szinte hajszálra megegyezik a péntek esti szinttel. A háborús hírek függvényében a következő napokban is jöhetnek még heves kilengések az árfolyamban. A hangulat szempontjából kulcsfontosságú Brent olajár jelenleg 108 dollár körül jár, ami mintegy 2,5%-os drágulást jelent péntekhez képest.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty, a cseh korona és a román lej is minimális mértékben mozdult el a hét elején az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

