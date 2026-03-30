Lehorgonyozta magát a forint

Veszélybe került az EKB terve: azonnali lépésre készülnek, ha újra elszabadulnak az árak
Az Európai Központi Bank márciusi alapforgatókönyve veszélybe kerülhet, ha a közel-keleti konfliktus elhúzódik - figyelmeztetett Jánisz Szturnárasz, a görög jegybank elnöke egy bukaresti pénzügyi konferencián.
Lassan zár a piac
A forint továbbra is egy szűk sávban oldalazik, nem sokkal a hétfői zárás előtt.
- az euró-forint jegyzése 388,4,
- a dollár-forint pedig 339-es szinten áll.
Drasztikus pénzügyi lépésre kényszerült Oroszország: felfüggesztette korábbi terveit
Oroszország július 1-jéig felfüggeszti a költségvetés keretében végzett devizaműveleteket – közölte a kormány és a pénzügyminisztérium.
Egyelőre nincs meg az irány
A hétfői kereskedésben feltűnően alacsony a mozgás a dollár-forint árjegyzésében, a devizapár jelenleg 338,5, míg az euró ellenében 388 a forint, ahol egy kisebb erősödés látszik.
Úgy tűnik, jelenleg sem külső, sem hazai fundamentumok nem adnak elég impulzust egy érdemi elmozduláshoz — marad a szűk sávos kereskedés és a türelemjáték.
Váratlan EU-döntés: milliárdok érkeznek Magyarországra, de van egy feltétel
Az Európai Bizottság 21,5 millió eurós rendkívüli támogatást hagyott jóvá Magyarország mellett Bulgária és Észtország gazdálkodói számára, akiket a 2025-ben súlyos időjárási károk értek. A három ország közül hazánk kapja a legnagyobb összeget, 10,8 millió eurót (4,2 milliárd forintot) - jelentette az Európai Bizottság.
Kitörés előtt a dollár?
Eközben a dollár index tovább erősödött hétfőn és közel áll ahhoz, hogy
kitörjön az egy éve tartó oldalazásból.
Monitorozzák a piacot
Jerome Powell, a Fed elnöke hétfőn kijelentette, hogy
a központi bank figyelemmel kíséri a magánszektorban zajló fejleményeket, hátha problémák merülnek fel.
A magánszektor hitelállományát illetően „ez egy nagyon nagy eszközállomány viszonylag kis része, de rendkívül figyelmesen követjük” – mondta Powell a Harvard Egyetemen. Anélkül, hogy konkrétan megnevezte volna, milyen mértékű problémát jelent jelenleg a szektor, azt mondta:
Senki sem fogja azt mondani, hogy nincs itt semmi gond, mert az balszerencsét hozna
- tette hozzá.
(Forrás: Reuters)
Nem volt tartós az erősödés
Az elmúlt percekben 389 fölé kanyarodott vissza az euró jegyzése, míg a dollár most 339,3 forintba kerül.
Belevettek a forintba
A nap második felére kezdett erősödni a forint az euróval szemben, egészen 388,6-ig esett az árfolyam, ami 0,3%-os forinterősödést jelent péntekhez képest.
Hihetetlen összeget égetett el Törökország a háború kitörése óta
A török jegybank tartalékai drámai ütemben apadnak az iráni háború kitörése óta. Az elmúlt egy hónapban összesen 55 milliárd dollárral csökkentek, a múlt hét pedig önmagában is 22 milliárd dolláros visszaesést hozott.
Gyengül az euró a német adat után
Erősödik tovább a dollár azok után, hogy az előzetes adatok szerint megugrott márciusban a német infláció a háború hatására.
Alig változtak a referenciahozamok
Az állampapírpiacok kis mozgásokkal indult a hét, ami egyrészt jó hír, hiszen nem emelkednek tovább a hozamok, másrészt viszont magas szinten látszanak stabilizálódni, ami nem túl jó hír. A magyar kötvények esetében sem regisztrált nagy hozamelmozdulásokat az ÁKK hétfőn.
Ez már a háború hatása: megugrott az infláció Európa legerősebb gazdaságában
Márciusban az előző havi 1,9%-ról 2,7%-ra ugrott az infláció Németországban – derül ki a hétfőn publikált előzetes adatokból. Az emelkedés megfelelt az előzetes várakozásoknak, a közel-keleti háború kitörése miatt már számoltak a befektetők a növekedéssel.
Enyhül a nyomás
Továbbra is szűk sávban mozog a forint az euróval szemben, az elmúlt percekben enyhült a nyomás a magyar devizán, így 389,5 környékére kapaszkodott vissza.
Gyengülni kezdett a forint
Hétfő délelőtt 390-ig emelkedett az euró-forint jegyzés, ez már 0,1 százalékos forintgyengülést jelent péntekhez képest. Közben a dollár 0,2%-os erősödésben van, ami rossz hír a forint szempontjából.
A dollár ereje tehet keresztbe a forintnak
A dollár lassan 10 havi csúcs környékén van az euróval szemben, megint a lélektanilag fontos 1,15-ös árfolyam alatt jár a jegyzés. A Reuters adatai szerint tavaly július óta a legrosszabb hónapját zárhatja az amerikai deviza.
Alig rezdül a forint
Egyelőre nyugodtnak mondható a piaci hangulat hétfőn, a forint alig mozdul az euróval és a dollárral szemben. Így az euróért valamivel kevesebb mint 390 forintot kell adni, ami megegyezik a péntek esti árfolyammal, a dollár pedig 338,6 körül jár.
Merre tovább, forint? 390 körül kóvályog az euró árfolyama
Hétfő reggel 389,65 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett a múlt péntek esti árfolyamhoz képest. A magyar deviza mozgását
továbbra is elsősorban a közel-keleti háború hírei okozzák,
a múlt héten is voltak kilengések az árfolyamban 386-392 között, bár a volatilitás jelentősen csökkent a háború első hetéhez képest, amikor a 400-as lélektanilag fontos árfolyamot is tesztelte a jegyzés.
A nemzetközi hangulat is megnyugodott kicsit a kezdeti háborús feszültség után, az euró-dollár árfolyam most 1,1514-nél jár, ami szinte hajszálra megegyezik a péntek esti szinttel. A háborús hírek függvényében a következő napokban is jöhetnek még heves kilengések az árfolyamban. A hangulat szempontjából kulcsfontosságú Brent olajár jelenleg 108 dollár körül jár, ami mintegy 2,5%-os drágulást jelent péntekhez képest.
A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty, a cseh korona és a román lej is minimális mértékben mozdult el a hét elején az euróval szemben.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Veszélybe került az EKB terve: azonnali lépésre készülnek, ha újra elszabadulnak az árak
Piros gombon tartják a kamatemelést.
Arcpirító bukás: teljes hazugságra épül az egyik legerősebb európai hatalom fenyegetése, zavartalan az orosz tevékenység
A különleges egységek tehetetlenül nézik.
Brutális számok érkeztek: elképesztő rakétaesőt kaptak az Egyesült Államok szövetségesei
És ez még csak a jéghegy csúcsa lehet.
Fájdalmas hír érkezett a nyaralások előtt: elkezdődött a díjemelés a repülős utazásoknál
Megjött az első fecske.
Drasztikus pénzügyi lépésre kényszerült Oroszország: felfüggesztette korábbi terveit
Az olajárakkal indokolják.
Meglépte a hadiipari óriás: elképesztő tempóban gyártják az ukrán csúcsfegyvert
Egész vagyonokat fizethetnek érte az európai országok.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes
Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a
Egy tipikus hónap a bizonytalanság korában - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok februári tanulmányai?
A világ vezető think tankjeinek elemzései 2026 februárjában is a geopolitikai feszültségekre és az átrendeződő viszonyokhoz való alkalmazkodásra fókuszáltak. Több elemzés foglalkozott azza
Sport és ESG: Hogyan (ne) zöldítsük a profi sportot
Az ESG ma már a profi sportban is megkerülhetetlen hívószó, de a hangzatos vállalások mögött nagyon eltérő valóság húzódik meg. Duha Bence cikke azt mutatja meg, hol látszik érdemi előrel
Meta - kereskedés
2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva
10 éves csúcson a munkanélküliség. Hogyan védekezhetnek a magyarok a jövedelmük kiesése ellen?
A KSH statisztikái alapján a munkanélküliségi ráta 4,9 százalékra emelkedett. Ilyen magas értéket utoljára 216 tavaszán lehetett látni. De mit tehetnek azok, akik félnek a munkahelyük elvesz
Tőzsdei őslények: a túlélés tanulságai
Betekintés egy panoptikumba: az adásban három őskövület, Szabó László, Korányi G. Tamás és Karagich Isvtán beszélget egy negyedik őskövület társaságában a korai sikertörténeteikről
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Tombol az olajválság: Trump nem találja a megoldást
Újabb megnyugtatónak szánt ötlettel állt elő az amerikai elnök.
Itt a tavasz, megjelenhet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb szőlőbetegsége
Hogy lehet védekezni?
10 éve nem láttunk ilyen pocsék adatot a magyar gazdaságban
Túl vagyunk a foglalkoztatási csúcson.