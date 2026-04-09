Kicsit korrigál a forint

377 körül jár az euró
Ez egy kis korrekció, hiszen korábban 378,7 közelében is járt.
Korrigál a forint
A forint kicsit korrigált, a dollár a tegnap esti szintje közelében 323 forintnál mozog. Korábban 324,8-nál is járt az árfolyam.
Nőtt a német külkereskedelem
Németország külkereskedelme 2026 februárjában mind az export, mind az import terén növekedést mutatott. Ez az előző hónaphoz és az egy évvel korábbi időszakhoz képest is bővülést jelent a Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) előzetes adatai alapján.
378 forint körül jár az euró
A forint picit korrigált, de a tegnap esti szinthez képest még mindig 1,4 egységnyi gyengülésben van az euróval szemben.
Lendületesen gyengül a forint
A forint már két egységgel gyengült az euróval szemben, árfolyama 378 felett jár.
Csökkent a német ipar
A német ipari termelés 2026 februárjában 0,3 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest a Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) előzetes adatai alapján. A visszaesés mögött elsősorban az építőipar és egyes feldolgozóipari ágazatok gyengélkedése áll. Ezzel szemben az autóipar és az energiaintenzív ágazatok növekedni tudtak.
Gyengüléssel indít a forint - Sok múlhat a tűzszünet jövőjén
A bizonytalanságot fokozza, hogy a térségben ismét nő a feszültség. Izrael Libanon elleni katonai lépése újabb hullámokat vetett, amelyet Irán már a frissen bejelentett tűzszünet megsértéseként értelmezett.
Amennyiben sikerül stabilizálni a helyzetet,
a hazai fizetőeszköz a 375-377-es szintekről fordulhat rá a vasárnapi választásra.
A csütörtök reggeli kereskedésben már némi korrekció látszott, a forint az euróval szemben egy egységgel gyengült, így a jegyzések 377–378 között alakulnak.
A dollárral szemben hasonló mozgás rajzolódott ki, az árfolyam a 323–324-es tartományban ingadozik.
Az euró-dollár kurzus 1,166 körül stabilizálódott, ami szintén fontos viszonyítási pont a régiós devizák számára.
Csütörtökön a Magyar Nemzeti Bank közzéteszi a március végi nemzetközi tartalékok előzetes szintjét. A devizatartalék az év elején már megközelítette a 60 milliárd eurót, ugyanakkor a jegybank időközben lehetőséget biztosított az energiaimportőröknek annak igénybevételére, így különösen érdekes lesz, hogyan alakult az állomány az elmúlt hetekben.
A nap második felében az Egyesült Államokból is érkezik fontos adat: publikálják a tavalyi negyedik negyedéves GDP felülvizsgált értékét.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
