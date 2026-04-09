Kicsit korrigál a forint
Kicsit korrigál a forint

A forint látványos erősödést mutatott a napokban: az iráni tűzszünet hírére gyakorlatilag egyetlen lépésben korrigálta mindazt a gyengülést, amelyet a közel-keleti konfliktus kiéleződése óta elszenvedett. Ma a gyengülésé a főszerep, az euróval szemben két egységnyi elmozdulást is lehetett látni napközben.
377 körül jár az euró

Ez egy kis korrekció, hiszen korábban 378,7 közelében is járt.

Korrigál a forint

A forint kicsit korrigált, a dollár a tegnap esti szintje közelében 323 forintnál mozog. Korábban 324,8-nál is járt az árfolyam.

Nőtt a német külkereskedelem

Németország külkereskedelme 2026 februárjában mind az export, mind az import terén növekedést mutatott. Ez az előző hónaphoz és az egy évvel korábbi időszakhoz képest is bővülést jelent a Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) előzetes adatai alapján.

Tovább a cikkhez
378 forint körül jár az euró

A forint picit korrigált, de a tegnap esti szinthez képest még mindig 1,4 egységnyi gyengülésben van az euróval szemben.

Lendületesen gyengül a forint

A forint már két egységgel gyengült az euróval szemben, árfolyama 378 felett jár.

Csökkent a német ipar

A német ipari termelés 2026 februárjában 0,3 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest a Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) előzetes adatai alapján. A visszaesés mögött elsősorban az építőipar és egyes feldolgozóipari ágazatok gyengélkedése áll. Ezzel szemben az autóipar és az energiaintenzív ágazatok növekedni tudtak.

Tovább a cikkhez
Gyengüléssel indít a forint - Sok múlhat a tűzszünet jövőjén

A bizonytalanságot fokozza, hogy a térségben ismét nő a feszültség. Izrael Libanon elleni katonai lépése újabb hullámokat vetett, amelyet Irán már a frissen bejelentett tűzszünet megsértéseként értelmezett.

Amennyiben sikerül stabilizálni a helyzetet,

a hazai fizetőeszköz a 375-377-es szintekről fordulhat rá a vasárnapi választásra.

A csütörtök reggeli kereskedésben már némi korrekció látszott, a forint az euróval szemben egy egységgel gyengült, így a jegyzések 377–378 között alakulnak.

A dollárral szemben hasonló mozgás rajzolódott ki, az árfolyam a 323–324-es tartományban ingadozik.

Az euró-dollár kurzus 1,166 körül stabilizálódott, ami szintén fontos viszonyítási pont a régiós devizák számára.

Csütörtökön a Magyar Nemzeti Bank közzéteszi a március végi nemzetközi tartalékok előzetes szintjét. A devizatartalék az év elején már megközelítette a 60 milliárd eurót, ugyanakkor a jegybank időközben lehetőséget biztosított az energiaimportőröknek annak igénybevételére, így különösen érdekes lesz, hogyan alakult az állomány az elmúlt hetekben.

A nap második felében az Egyesült Államokból is érkezik fontos adat: publikálják a tavalyi negyedik negyedéves GDP felülvizsgált értékét.

