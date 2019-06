1,6 milliárdot kap Budapest egyik egészségközpontja

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio Private Health Forumán! Regisztráció és részletek itt! ÁTTEKINTÉS

Pásztélyi Zsolt, a cég ügyvezetője csütörtökön sajtótájékoztatón elmondta: első ütemben a radiológiai eszközparkot újították meg 171,4 millió forintból, ezzel 20-30 éves gépeket tudtak lecserélni.A fejlesztés második ütemében az eszközpark további cseréjére nyílik lehetőség, felújítják az épület egy részét, amelynek keretében ambuláns műtőket és endoszkópos vizsgálóhelyiségeket alakítanak ki, valamint a terv része, hogy a különböző sebészeti ellátások egy helyre kerüljenek - ismertette.Szigeti Szabolcs egészségügyi gazdálkodásért és intézményfelügyeletért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy 2010 óta 500 milliárd forintért hajtottak végre egészségügyi fejlesztéseket országszerte, azonban az uniós forrásokat a közép-magyarországi régióra nem lehetett felhasználni.Ezért döntött úgy a kormány 2017-ben, hogy az Egészséges Budapest Program keretében 700 milliárd forint hazai forrásból elindítja a központi régió fejlesztését. 58,6 milliárd forintot költenek 32 szakrendelő megújítására - mondta. A program része a centrumkórházak és társkórházak fejlesztése is - tette hozzá.Ismertetése szerint az EBP-ből eddig felhasznált 200 milliárd forintból 21,7 milliárdot orvostechnikai eszközöket vásároltak, 3,8 milliárd forintból pedig 19 nagy értékű diagnosztikai műszereket vásároltak a régió egészségügyi intézményei számára. Ezzel - emelte ki - mintegy 10 százalékkal nő a diagnosztikai vizsgálati kapacitás Közép-Magyarországon. Kitért a Honvédkórháznak juttatandó 3,4 milliárd forintra, amelyből az intézmény százötven eszközzel bővítette műszerparkját.Pásztélyi Zsolt közölte azt is, hogy a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. az EBP forrásait 306 millió forinttal tudta kiegészíteni. A budapesti központon kívül három rehabilitációs intézetet is működtetnek Balatonfüreden, Hévízen és Harkányban, nyolc rendelőintézet, 70 foglalkozás-egészségügyi és háziorvosi, valamint 35 fogászati praxis tartozik a gazdasági társaság alá; ezek összesen évente egymillió betegek fogadnak.A budapesti központi rendelőintézet 39 szakmában heti kétezer órában látja el a betegeket, amelyek nagyjából 64 százaléka igényjogosult: vasutas, rendvédelmi, honvédelmi dolgozó. A Podmaniczky utcai telephely beruházásai 1,5-2 évet vesznek igénybe.