5 millió forintra bírságolta az MNB az MKB-t

Az MNB határozatában megállapította, hogy az MKB Bank Zrt., az MNB tavaly hozott határozatában előírt kötelezettségeinek egy részét határidőre nem teljesítette. A hitelintézet továbbra is megsértette a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendeletnek a kedvezményezett ügyfelek fizetési számláján történő haladéktalan jóváírásra vonatkozó rendelkezést.A jogsértésre tekintettel az MNB ötmillió forint összegű bírság megfizetésére, valamint az említett jogszabálynak való megfelelés biztosítására kötelezte a hitelintézetet, ez utóbbi esetében, 2019. szeptember 30-i határidővel. Az intézkedés oka, hogy a hitelintézet a korábban előírt határidőre nem tett eleget kötelezettségének, a jogszabálysértő állapot változatlanul, folyamatosan fennáll.Az MNB a pénzforgalmi ellenőrzési tevékenysége során kiemelten veszi figyelembe az ügyfelek jogainak megsértését. A fizetési lánc két végén álló ügyfelek ugyanis a fizetést illetően nem feltétlenül érintkeznek közvetlenül egymással, így eltérő információjuk van a fizetési műveletek lebonyolításáról, bizonyos adatokkal pedig egyáltalán nem rendelkeznek. Az MNB éppen ezért különösen fontosnak tartja a pénzforgalmi szabályok betartásának ellenőrzését, elítél minden jogszabályszegést és ennek megfelelően a továbbiakban is kellő szigorral fog fellépni a pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó intézmények ellenőrzése során.Tavaly szeptemberben 24 millió forintra bírságolta az MNB az MKB-t , akkor is pénzforgalmi jogszabálysértések miatt.