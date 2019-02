10 éve még a csőd szélén táncolt, most saját vagyonalapot indít Izland

2008-ban talán nem is olyan nagy túlzással még a csőd szélén billeget Izland, most pedig úgy tűnik, olyan jól megy a gazdaság, hogy egy 2,5 milliárd dolláros vagyonalapra is telik, ami izlandi állampolgáronként 7 ezer dollárnak felel meg.A válság kirobbanása a kis országot is nagyon mélyen érintette, a kátyúból tőkekorlátozással, bankok államosításával és a fogyasztói hitelek leírásával próbáltak kikerülni. Az intézkedések többnyire bejöttek, ráadásul a turizmus is felpörgött az utóbbi években, ennek köszönhetően valamennyi többlettel zárt az államháztartás.A vagyonalappal az ország tehát pont olyan gazdasági sokkokat szeretne elkerülni, mint amilyen a 2008-as válság volt, annak érdekében, hogy ne fűtse túl a gazdaságot, az alap külföldi részvényekbe, kötvényekbe és magántőkealapokba fektet majd.Az izlandi pénzügyminiszter kijelentése alapján az alapot külföldi alapkezelő kezeli majd, nem pedig a hazai jegybank, amit a miniszter azzal magyaráz, hogy a központi banknak van elég dolga így is a monetáris politikát és a pénzügyi stabilitást érintő feladatokkal. Ezzel egyébként a jegybank nem ért egyet, szerintük ugyanis az alap kezelésével több szinergiát is ki tudnának aknázni.Az alapot évente töltik majd fel elsősorban az energiaforrásokból származó állami bevételekből. Az alapot a parlament által kinevezett öttagú tanács felügyeli majd, a miniszterelnök és a pénzügyminiszter mellett. Egyebek mellett a külföldi alapkezelő személyéről is ez a tanács dönt majd, várhatóan valamikor tavasszal.