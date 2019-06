Európa és Amerika alapkezelői is bajban: egyre kisebb a nyereség, és őrült ütemben jön fel Ázsia

A McKinsey friss elemzése szerint a nyugat-európai alapkezelők profitja egy év alatt 2,4%-kal 18 milliárd euróra csökkent tavaly, 2011 óta ez az első olyan év, amikor csökkenésről számoltak be. Az észak-amerikai társaik szekere sem ment jobban 2018-ban, az ő nyereségük 3,3%-kal 38 milliárd euróra esett vissza, miközben az ázsiai szolgáltatók profitja 6,3%-kal 29 milliárdra nőtt.A profit annak ellenére csökkent az európai és amerikai alapkezelők piacán, hogy a befektetők tavaly 1800 milliárd eurónyi friss tőkét allokáltak hagyományos alapkezelők alapjaiba. A számottevő tőkebeáramlás ellenére a McKinsey által megkérdezett 300 alapkezelő kezelt vagyona 0,9%-kal 79 ezermilliárd euróra csökkent, főként a gyenge piaci teljesítménynek köszönhetően.A tanulmányból kiderül az is, hogy az európai alapkezelők költsége 2007 vége óta 72%-kal nőtt tavaly év végével bezárólag. Főként a befektetési menedzsment funkciókra allokált költségkeretek nőttek meg jelentősen, de a technológiai, értékesítési, marketing és adminisztrációs költségek is megugrottak az utóbbi években.A növekvő költségek pedig a marzsokra is nyomást gyakoroltak, az eszközök arányában mért működési profitmarzs Nyugat-Európában a 2017-es 12,9 bázispontról 12,3-ra csökkent tavaly, de Észak-Amerikában még ennél is nagyobb volt a csökkenés: 12,2 bázispontról 11,1 bázispontra esett vissza a marzs. Ez utóbbi esetben a fő mozgatórugó az volt, hogy a befektetők elsősorban az olcsóbb befektetési alapokat keresték, amelyek értelemszerűen kisebb vagyonkezelői díjjal is dolgoznak.