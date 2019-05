Kiakadt a világ legnagyobb vagyonalapjának egykori vezetője: rossz felé mennek a dolgok

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Knut Kjaer volt a norvég alap első vezetője 1998 és 2007 között, aki a Financial Timesnak adott interjúban arról beszélt, hogy aggódik az alap vezetése, felépítése és kockázatvállalása miatt. A norvég alap számít a világ legnagyobb állami alapjának ezermilliárd dollárt kezelő vagyonával, a világ tőzsdén jegyzett cégeiben átlagban 1,4%-os részesedéssel bír ez alapján.A volt vezető nagyjából 10 évig semmit sem beszélt vagy kommentelt az alappal kapcsolatban, egészen mostanáig, a hallgatásnak az vetett véget, hogy az alapot a jegybank hatáskörében tartották meg ahelyett, hogy annak felügyeletét egy független testületre bízták volna, ahogyan azt ő is javasolta.Kjaer a független felügyelő szerven kívül felvetette azt is, hogy az alap vezetőjének azonnal felelősségre vonhatónak és elbocsáthatónak kellene lennie, nem pedig egy fix 5 éves megbízási időtartammal ülnie az alap élén. Beszélt arról is, hogy az alap kockázatvállalási hajlandósága jóval alacsonyabb, mint amit a tavaly hozott új befektetési limitek indokolnának, miután a részvények arányát a portfólióban a korábbi 60%-ról 70%-ra emelték.