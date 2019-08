Mesés vagyonokkal csábított, most falnak ütközött az iparág

Zsugorodó bevételek, csökkenő profit, szárnyaló költségek - de mi a helyzet a magyar alapkezelői piacon? Október 1-jén kiderül. Gyere el te is! ÁTTEKINTÉS

Falnak ütközött az alapkezelői piac

Az aktív vagyonkezelésnek továbbra is jelentős versenytársat jelentenek majd a passzívan kezelt, valamint alternatív alapok, az alapkezelői díjak további csökkenése pedig elkerülhetetlen.

A technológiai fejlődés és azzal való lépéstartás kritikus pont lesz a fennmaradásban. A szolgáltatók várhatóan jelentős lépéseket tesznek majd a meglévő üzleti modell átalakításában, az új technológiák elsajátításában, a hatékonyságnövelésben és az ügyfélkiszolgálás átalakításában.

Kína lesz Európa mögött a második legnagyobb alapkezelői piac, a következő 10 évben több tőke áramlik ide, mint az USA-ba. Mindeközben a feltörekvő piacok is egyre fontosabbá válnak a vagyonkezelésben.

A "győztes visz mindent" jelenség fel fog gyorsulni, miután a márkafelismerés, az értékesítési dominancia és a mérethatékonyság is sokkal kritikusabb pontokká válnak.

Előretörnek a társadalmilag és környezetileg hasznos befektetések a kínálatban, miután a cégek kezdik felismerni, hogy egyre nagyobb az igény az olyan befektetések iránt, amelyek pozitív hatással bírnak a környezetre és az emberekre.

A tanulmány szerint a közeljövőben fel kell készülni arra, hogy a piacok az eddiginél is sokkal volatilisebbek lesznek, nagyobb lesz a verseny az ügyfélpénzekért és a gazdasági bizonytalanság is nőni fog. A másik lábon viszont ott van a technológiai fejlődés, ami nagy potenciállal bírhat azon szolgáltatóknak, akik sikeresen ki tudják ezt használni és beépíteni az üzletmenetbe. A BCG szerint a következő 5 évben az alábbi fő trendek fognak dominálni:Rövid távon minden esetre az lesz az alapkezelők fő prioritása, hogy helyreállítsák a hozamszerzési gépezetet a tavalyi gyenge év után. Tavaly a globálisan kezelt vagyon mértéke 4%-kal 74,3 ezermilliárd dollárra csökkent az előző évi 77,3 ezermilliárdról, ez volt az első év a 2008-as válság óta, hogy éves alapon csökkent a kezelt állomány. A nettó tőkebeáramlás tavaly 944 milliárd dollárt tett ki, ami jóval elmaradt a 2017-ben mért 2015 milliárd dollártól.

Klikk a képre!

Forrás: BCG Global Asset Management Report

A kezelt vagyon legnagyobb mértékben Észak-Amerikában csökkent, ahol egy év alatt 2000 milliárd dollár áramlott ki a rendszerből, ami a globális tőkevesztés kétharmadát teszi ki. Észak-Amerika mellett százalékos alapon a közel-keleti és afrikai régióban csökkent még a legnagyobb mértékben a vagyon (igaz, utóbbi régiókban alacsonyabb bázisról). Az európai alapkezelők kezelt vagyona is csökkent tavaly, de korántsem olyan mértékben, mint Észak-Amerikában. Ázsia sem úszta meg, ezen belül is főleg Kínában esett jobban a vagyon, amihez hozzájárult, hogy 2018-ban a kínai részvénypiac 25%-ot esett. Ehhez képest a 4%-os vagyonvesztés még nem is tekinthető túlzottan nagynak, ami jelentős jövőbeni potenciált mutat a régióban - hívja fel a figyelmet a tanulmány. A régiók között egyedül a latin-amerikai tudott növekedést felmutatni a kezelt vagyonban, egy év alatt 8%-ot,köszönhetően elsősorban a tavaly igen jól teljesítő brazíliai részvénypiacnak.

Klikk a képre!

Forrás: BCG Global Asset Management Report

Az aktívan kezelt alapok is szenvedtek tavaly, az általuk kezelt vagyon ezermilliárd dollárral csökkent 2018-ban. Ebben nemcsak a gyenge piaci teljesítmény játszott szerepet, hanem az évek óta tartó trend, miszerint a befektetők egyre kevesebb pénzt tesznek aktívan kezelt alapba. A befektetési kategóriák között tavaly az alternatív alapok mutatkoztak a legerősebbnek, ezen belül is egyre nagyobb teret nyernek maguknak a magántőkealapok.

Klikk a képre!

Forrás: BCG Global Asset Management Report

Csökkent a profit, nőttek a költségek

Bár a profit is csökkent tavaly az alapkezelői piacon, korántsem volt drámai a helyzet és inkább az utolsó negyedéves piaci esésnek tudható be. A működési eredmény tavaly átlagban elérte a 35%-ot, a bevételek kezelt vagyonhoz viszonyított aránya azonban folyamatosan csökken az alapkezelői díjak zsugorodásának köszönhetően. A bevétel marzs a 2013-as 30,1 bázispontról tavaly 26,2 bázispontra csökkent.

Klikk a képre!

Forrás: BCG Global Asset Management Report

A költségek mindeközben tovább nőttek, részben az új technológiákba való befektetéseknek, részben a szabályozói elvárásoknak (mint a MiFID 2) való megfelelésnek köszönhetően. Egy átlagos alapkezelőnél a tanulmány szerint 2017-ről 2018-ra 5%-kal nőttek a költségek, 2007-hez képest ez pedig már 34%-os növekedést jelent.

Klikk a képre!

Forrás: BCG Global Asset Management Report