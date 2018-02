12 takarékszövetkezet maradt Magyarországon - Mi jön most?

Az évtized legjelentősebb hitelintézeti átalakulása zajlik a takarék szektorban. 2017 végéig a terveknek megfelelően 12 regionális központú, tőkeerős, stabil és hatékonyan működő hitelintézet jött létre. 2500 milliárd forintos mérlegfőösszegével és 6,5 százalékot meghaladó piaci részesedésével Magyarország negyedik legnagyobb bankcsoportjáról beszélünk. A Takarék Csoport központi szervezeteinek átalakítása is jól halad, világosan különválasztottuk az integráció központi bankjának, kereskedelmi bankjának és jelzálogbankjának funkcióit. A takarékszövetkezeti szektor egy jól szervezett, egységes prudenciális és üzletpolitikai szabályok alapján, magas szolgáltatási színvonalon működő együttműködéssé válik.A legnagyobb kihívást operatív szinten a nagyon szűk határidők jelentették, hisz az átalakulás kevesebb, mint 9 hónap alatt zajlott le az egész országban. Komoly kihívást jelentett az is, hogy a cégjogi egyesüléseket az IT-rendszerek migrációjával egy időben kellett végrehajtani úgy, hogy ügyfeleink kiszolgálása zavartalan legyen. Mindezt csak egy központilag vezetett és támogatott projektszervezettel és szigorúan betartott projekttervvel lehetett végrehajtani. Ezeket az óriási átalakításokat úgy végeztük el, hogy közben fenn tudtuk tartani a hétköznapi, eredményes működésünket.Bár az egyesülések lezajlottak, a termékegységesítés terén még várnak ránk feladatok. Ez is igen fontos, szerves része a takarékszektor átalakításának. Már most is vannak csoport szinten egységes termékeink, ám a közeljövő legfontosabb feladata a termékkör teljes egységesítése lesz úgy, hogy közben szem előtt tartjuk a regionális sajátosságokból fakadó ügyféligények személyre szabott kiszolgálását is. Bízom benne, hogy ez a termékegységesítési projektünk a takarékok szintjén az év közepére lezárul. A kezdeti időszak nehézségei után egyre gördülékenyebbé, gyorsabbá és kényelmesebbé válhat az ügyintézés, folyamatosan jelennek meg új termékeink is. Ide sorolnám aktuális agrár termékportfoliónk bővülését az ún. VP KOMPLEX termékkörrel, illetve digitális csatornáink fejlesztését.A hagyományos banki folyamatok digitalizálása mellett nagyon fontosak az ügyfélélményt fokozó, a szolgáltatásainkat kényelmesebbé tevő fejlesztések, miközben továbbra is elkötelezettek vagyunk a személyes kapcsolattartás iránt. Jelenleg az európai felnőtt lakosság közel fele intézi banki ügyeit az interneten, kétszer annyian, mint tíz évvel ezelőtt. Magyarországon ez az arány negyven százalék körül mozog, vagyis a magyar lakosság közel hatvan százaléka ma is a személyes banki ügyintézést igényli. Egyszerre kell tehát megfelelnünk a hagyományos és a digitális elvárásoknak. Minden megújulás, változás ellenére a takarékok ügyfélkapcsolata jó értelemben változatlan marad. Éppen ezért dolgozunk olyan innovációkon, amelyek szinte bármely településre fizikailag is el tudják juttatni a Takarék Csoport pénzügyi szolgáltatásait. A tavalyi év végén két ilyen újítás tesztelése kezdődött meg: a négy keréken gördülő mobil bankfióké, illetve az Ön által említett, alkalmazottak nélkül üzemelő, Takarék Smart Point névre keresztelt automatizált szolgáltatási központunké. Az eddigi tapasztalataink alapján úgy látjuk, az ügyfelek nyitottak a bankolásnak ezen új útjaira, ezért tervezzük e szolgáltatások továbbfejlesztését, az első tapasztalatok levonását követően.Egyelőre annyit, hogy a vállalati hitelállományunk szeptember végén több mint 13 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A lakossági jelzáloghitelezésben 7,5 százalékra növeltük piaci részesedésünket. Minden ötödik, CSOK által támogatott új lakást vagy családi házat a mi közvetítésünkkel vásárolta meg az új tulajdonos. Az ország legnagyobb MFB Pont hálózata a miénk, és tőlünk származik a Széchenyi kártya hitelek minden harmadik forintja is. A bankszámlával rendelkező lakosság több mint 12 százaléka a Takarék Csoportnál vezeti a számláját, és 167 ezernél is több vállalati bankszámlát kezelünk, összesen 1,2 millió ügyfelünk van.A takarékszektor átalakításának fontos eleme a Takarék Csoport központi szervezeteinek az átalakítása. A cél az volt, hogy a Takarékbank lássa el a Takarék Csoport központi banki funkcióit, míg a kereskedelmi banknál koncentrálódjon az üzleti tevékenység, a a jelzálogbank pedig letisztult jelzálogbanki tevékenységet végezzen. Ezt a tiszta struktúrát létrehoztuk, kialakítottuk 2017 végére, de természetesen szükség van még a további finomhangolásra. Üzleti tevékenységüket a Takarék Csoport többi tagjával, így a takarékokkal és a leánycégekkel összehangoltan végzik az elfogadott egységes stratégia mentén.Egy ekkora volumenű változás csak úgy lehetséges, ha előre felkészítjük a résztvevőket: a bankokban, leányvállalatokban és a takarékszövetkezetekben dolgozó kollégáinkat és az érintett ügyfeleket. Országosan és lokálisan is részletes és folyamatos, megfelelő tájékoztatást adtunk. Szervezeti formánkból kiindulva szövetkezetként ügyfeleink egy része részjegyesünk, vagyis tulajdonosunk is, így ők már az egyesülési döntések meghozatalának aktív részesei voltak. Egy ekkora átalakítás óhatatlanul átmeneti zökkenőkkel járhat, hiszen például az informatika terén óriási fejlesztések történnek, és a technika ördöge könnyen kibabrálhat velünk a sok rendszerszintű átállás során. De hosszabb távon minden ügyfelünk érezni fogja e fejlesztések előnyeit, eredményeit. Bízom benne, hogy a megújuló Takarék Csoport egyre elégedettebb ügyfeleket szolgálhat ki a jövőben.