600 milliárd dollár égett el egy pillanat alatt, a befektetők bottal üthetik a nyomát

Eszetlen kockázatvállalás

Aranyat rejtettek a romok

A New York Times elemzői szerint egyébként a Lehman-ügylet tiszta haszon volt a brit banknak, amely ingatlanáron megszerzett egy nagyon erős franchise-t, átvéve ezzel a hetedik legnagyobb befektetési bank pozícióját az Egyesült Államokban.

2008. szeptember 15-én csődbe ment a Lehman Brothers, elindítva ezzel események sorozatát, melynek eredménye a történelem második legnagyobb világgazdasági válsága lett. A pénzintézet ekkor, ráadásul maga mögött hagyott mintegy 613 milliárd dollárnyi hiteltartozást, melyből 155 milliárd dollár kötvénytartozás volt.A bankóriás csődje főleg a lakossági jelzáloghitelezéssel függ össze, az Aurora Loan Services a BNC Mortgage és három másik jelzáloghitelező vállalat 2000-es években történt akvizíciójával a Lehman rövid időn belül a subprime-piac (vagyis kockázatosabb ügyfeleknek, magasabb kamatokon nyújtott hitelezés) meghatározó szereplője lett. Ez a. Azonban az akkori gyakorlat szerint ezeket a hiteleket a bankok nem tartották a mérlegükben, hanem értékpapírosítva továbbadták más befektetési bankoknak, illetve rajtuk keresztül lakossági befektetőknek - így a Lehman gyakorlatilag átalakult egy kockázatos ingatlanokba fektető befektetési alappá, brókerágának pedig rengeteg bevételt jelentett mindez. Közben a pénzintézet rendkívül sérülékennyé vált: a banknak alig 22,5 milliárd dollárnyi tőkéje volt 680 milliárd dollárnyi eszközre, melyből, ami azt jelentette, hogy egy. Miután az amerikai ingatlanlufi kipukkadt és tömegével váltak fizetésképtelenné a kockázatosabb ügyfelek, kirobbantva ezzel a 2007-es subprime-krízist,. A vállalat részvényei csak 2008-ban, szeptember 9-ig, 60 dollárról 7 dollárra estek vissza, mielőtt a cég csődöt mondott és a NYSE-ről is kivezették.Még mielőtt összedőlt volna a Lehman Brothers, már rebesgették, hogy a vállalatot megveheti a dél-koreai Korea Development Bank, végül felügyeleti akadályok és a befektetői partnerek hiánya miatt a koreai bank elállt az üzlettől.Végül a Lehman-csőd után a pénzintézet nagy része - majdnem a teljes észak- és dél-amerikai érdekeltség-,. A britek a Lehman kötvénykereskedési, kereskedési és elemzési és befektetési banki ágát szerezték meg, valamint hozzájuk került a társaság New York-i székháza is, ami a mai napig a Barclay logója alatt üzemel., viszont a Barclayshoz került 47,4 milliárd dollárnyi értékpapír és 45,5 milliárd dollárnyi kereskedési követelés is.

A Lehman volt manhattani székháza, most a Barclays égisze alatt működik. Fotó: Shutterstock

Soha nem lesz kártalanítás

Az amerikai ág hitelezői eddig pénzük körülbelül 35%-át kapták vissza, viszont némelyest jobb a helyzet a brókerágnál, ahol a hitelezők már pénzük 39%-át visszaszerezték.

A bank, összesen 225 millió dollárt fizettek érte (az európai üzletágért mindössze 2 dollárt fizettek). A kereskedett eszközöket és követeléseket viszont nem vette át a japán pénzintézet.A Neuberger Bermant, a Lehman egyik vagyonkezelési üzletágát a menedzsment vette meg, a Lehman hitelezői viszont a mai napig 49%-os tulajdonrésszel rendelkeznek benne. Érdekes egyébként, hogy a Neuberger Bermant a Lehman eladásra kínálta, még mielőtt csődbe ment volna, ekkora a vagyonkezelő azt javasolta a menedzsmentnek, hogy mondjanak le bónuszaikról, ezzel jelezve a piacnak, hogy komolyan gondolják a konszolidációt. A, George Herbert Walkers nemhogy elutasította a javaslatot, hanem még. A vagyonkezelési cég európai Quant-ágát szintén az üzletág menedzsmentje vásárolta meg.A Lehman Eagle Energy energiapiaci üzletága a francia EDF-hez került.A Lehman összeomlásakor 613 milliárd dollárral tartozott hitelezőnek, összesen mintegy 100 ezer magánszemélynek és gazdasági társaságnak.A Lehman európai ágának, a Lehman Brothers International Europe-nak hitelezőit kamatostul kifizették, mivel a leánybank megfelelően volt tőkésítve, az amerikai hitelezők viszont közel sem voltak ilyen szerencsések. A jogi csatározás ezen a területen a mai napig tart, a teljes cégcsoport likvidálása még mindig nem zajlott le.A szenior kötvényeseket közben maradéktalanul kifizették,. Ezeket az eszközöket főleg nyugdíjalapok, befektetési alapok, valamint olyan cégek, mint a Verizon vásárolták meg.A Lehman ráadásul úgynevezett(100% Pincipal Protected Notes) is árult kifejezetten lakossági befektetőknek, még egy hónappal azelőtt is, hogy csődbe jutott. Perek és felügyeleti közbelépések éveken át tartó litániájának köszönhetően a(de volt, aki a másodpiacon alig 10 centet kapott egy dollárnyi adóslevélért). Az SEC például a Citigroupot, a Merill Lyncet és a Morgan Stanleyt is kötelezte arra, hogy ilyen adósleveleket visszavásároljon.A Lehman megmaradt eszközeinek likvidálását a Hubbard & Reed jogászcég intézi.2007 februárjában a cég még 60 milliárd dollárt ért. A bank összeomlásával együtt a Dow Jones is hatalmasat esett, 2008 októberében globálisan mintegy 10 000 milliárd dollárt radírozott le a pánik a vállalatok piaci értékéből.

Kép: Thomson Reuters Terminál

Mindenki megúszta, kivéve a befektetőket

A Lehman vezetősége és alkalmazottai azonban szinte következmények nélkül megúszták, hogy eszetlen kockázatvállalásuk miatt bedöntötték a világgazdaságot.

Az összeomlás után a Lehman termékeit (például az adósleveleket) értékesítő vállalatok kaptak, bizonyos esetekben pedig kártérítést is kellett fizetniük ügyfeleiknek.Dick Fuld, a Lehman vezérigazgatója 14 évig vezette a céget, 500 millió dollárnyi fizetést és bónuszt vett fel csak az összeomlás előtti nyolc évben., a kormányt, a felügyeletet és a shortosokat okolta a Lehman összeomlásáért. Bár a kongresszus kifaggatta, sosem indult ellene eljárás, nem kapott bírságot és nem került börtönbe. Ma a Matrix Advisors nevű privátbanki tanácsadócég vezetője. Egyébként amikor a kongresszus megkérdezte, hogy szerinte miért a Lehman volt az egyetlen cég, amit hagytak csődbe menni, azt válaszolta, hogy "ez életem végéig rejtély lesz számomra."

Robert "Dick" Fuld. Fotó: KAREN BLEIER / AFP

Persze nemcsak Fuld és Callan úszta meg, a személyes felelősségre vonás minden nagybank, felügyeleti szervezet vezetője és a kormány szintjén is elmaradt,

Erin Callan, a Lehman pénzügyi igazgatója, aki ügyvédként, mindenféle pénzügyi vagy számviteli ismeret nélkül küzdötte fel magát a bank kulcsfontosságú pozícióba, két hónappal a cég összeomlása előtt ki lett rúgva, mivelCallan a Credit Suisse-hoz ment, majd visszavonult és megpróbált öngyilkos lenni, azóta családjával tölti az időt. Callan ellen sem indult semmilyen hatósági eljárás.csupán kisebb bankok vezetői és pénzügyi tanácsadók kerültek börtönbe, de sokan még közük is megúszták pénzbírsággal.A bank személyzetének számottevő része egyébként még az összeomlás előtt távozott, majd miután a katasztrófa beütött és a Barclayshoz és a Nomurához került a pénzintézet infrastruktúrája, a maradék személyzet egy része is átvándorolt. Sokakat persze kirúgtak a konszolidáció közepette.volt lehmanosok vezetik többek közt a JRJ Group és Trilantic Capital Partners hedge fundokat, az Ondra Partnets és Noah Advisors tanácsadócégeket és egy csomó más pénzügyi vállalatot is.de itt is többnyire a pénzintézetek kapták a pofonokat (vagyis közvetetten a részvényesek, mivel ezeket jellemzően saját tőkéből kell kifizetni), nem pedig a menedzsment. A legnagyobb szankciót brit HSBC kapta a hongkongi felügyelettől; 51 millió dollárt kellett kicsengetniük, amiért félreértékesítették a Lehman strukturált termékeit. A UBS a Wall Street felügyeleteként emlegetett FINRA-tól kapott 2,5 millió dollár bírságot, amiért a Lehman 100% tőkegarantált adósleveleit biztonságos befektetésként értékesítette, ezen felül a svájci pénzintézetnek 8,25 millió dollárt is ki kellett fizetni ügyfeleinek kártérítésképp. Hasonló indokból a Thorntons Investment Services 35 ezer fontos, a Yarr Financial Services 10 ezer fontos bírságot kapott a brit felügyelettől, utóbbi két esetben a vezetés fizette ki a csekket. A JP Morgan pedig azért kapott 20 millió dolláros bírságot a CFTC-től, az amerikai árupiaci futures kereskedési testülettől, mert nem volt hajlandó kifizetni 333 millió dollárt a Lehman ügyfeleinek, melyet a pénzintézet megbízásából kezeltek.Persze: az Ernst & Young könyvvizsgáló 10 millió dolláros bírságot fizetett ki, amiért hiányosan auditálta a Lehmant.A 2008-as válságot követően a Wall Street nagybankjai egyébként, ez persze még mindig töredéke annak, mint amit a lakossági befektetők buktak az emberiség történelmének második legnagyobb gazdasági válsága miatt.

