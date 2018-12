A Deutsche Bankon keresztül bizniszelt Trump az oroszokkal?

Jelenleg 6,1% a részesedése a katari királyi családnak a Deutsche Bankban, Katarnak a derivatív pozíciókkal együtt több mint 9%-a van - írta a Handelsblatt a Reuters szerint Yousuf Mohamed Al-Jaida, az állami Qatar Financial Center vezérigazgatója a német lapnak azt mondta: be fognak fektetni egy nagy német pénzügyi intézményben, tárgyaltak erről a Doha Forumon is az érintettekkel, és hamarosan bejelentik a tranzakciót. Al-Jaida nem nevezte meg a bankot, de megerősítette, hogy egy olyan intézményről van szó, amelyben már van érdekeltségük.Közben a Bloomberg arról írt, hogy az amerikai képviselőház titkosszolgálati bizottságának új vezetője, Adam Schiff az NBC hírcsatornának azt mondta: bármilyen, a Deutsche Bank és Donald Trump közötti megállapodást ki kell vizsgálni.Három nappal korábban Elizabeth Warren és Chris Van Hollen demokrata szenátorok a banki bizottságot szólították fel arra, hogy vizsgálják meg a Deutsche Bankot az amerikai pénzmosás elleni szabályozásnak való megfelelés szempontjából.A legnagyobb német bankot korábban több száz millió dollárra bírságolta New York állam orosz pénzek tisztára mosása miatt, eközben a Trump Organization számára is hajlandó volt tranzakciókat végezni. Hogy ez utóbbinak is van-e köze a pénzmosáshoz, azt Schiff szerint ki kell vizsgálni.