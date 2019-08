A töredékére zsugorodik a Takarék Jelzálogbank

a június végi 711 milliárd forintos eszközállományból 492 milliárdot a Takarék Kereskedelmi Bank elvisz, vagyis a jelzálogbank mérete az eddigi konszolidált érték közel harmadára csökken,

míg a két bank együtt tavaly közel 14,7 milliárd forintos nettó kamatbevételt és 5,0 milliárd forintos nettó díj- és jutalékbevételt ért el, ez az elmúlt egy évben a Takarék Jelzálogbanknál kevesebb mint 1,9 milliárd forint, illetve -158 millió forint volt,

a nettó eredmény (főleg a pénzügyi eredmény és a céltartalékok ingadozása miatt) ennél jóval volatilisebb, ugyanakkor valamelyest érzékelteti a változást, hogy az adózott első félévi nyereség az egy évvel ezelőtti konszolidált 2,6 milliárd forintról 621 millió forintra csökkent.

32 milliárd forintért eladja a Takarék Jelzálogbank a Takarék Kereskedelmi Bank többségi tulajdonát a csoport központi bankjának, az MTB-nek (régi nevén Takarékbank) - derült ki az elmúlt hetekben. Az értékesítendő Takarék Kereskedelmi Bankkal az a csoport célja, hogy október végéig beolvassza a csoport univerzális kereskedelmi bankjába, a takarékszövetkezetek és kisbankok egyesülésével májusban létrejött új Takarékbankba. A csoport tagjai közül egyedüliként a Takarék Jelzálogbank forog a tőzsdén, ennek kizárólag jelzáloglevél-kibocsátói és jelzáloghitel-refinanszírozói szerepet szán a csoport (10 refinanszírozási partnere van a magyar bankszektorban), vagyis ugyan megkapja az említett 32 milliárd forintot, tevékenységének bevétel- és eredménytermelő képessége jelentősen megcsappan.A tegnapi piaczárás után közzétett gyorsjelentésből már látszik, mit okoznak ezek a változások a számok nyelvén a Takarék Jelzálogbanknál:

a nettó kamatbevételek az első félévben 11%-kal 793 millió forintra nőttek,

a nettó díj- és jutalékbevételek -3 millió forintról -41 millió forintra romlottak (tisztán jelzálogbankként a társaság több díjat és jutalékot fizet, mint amennyit kap),

a nettó hitelezési értékvesztés-visszaírás az egy évvel korábbi 717 millió forint helyett 143 millió forinttal javította az eredményt,

a működési költségek 18%-kal 1,363 milliárd forintra apadtak (további javulás lehetséges a csoporton belüli szinergiák miatt),

így az adózás utáni eredmény összességében 206 millió forintról 621 millió forintra háromszorozódott 2018 első feléhez képest.

Az eredménytételeket bemutató ábráink 2018 elejétől fogva mutatják a kereskedelmi bank nélküli eredményszámokat is, ugyanis már ezeket is közzétették. Ha tehát a jelzálogbank teljesítményét saját magával hasonlítjuk össze, akkor azt látjuk, hogyA gyorsjelentés szerint az átlagos mérlegfőösszegre vetített nettó kamatmarzs 2019 első félévében az előző év azonos időszakával egyező értéket, évesítve 0,7%-ot mutatott.

A pénzügyi műveletek eredményén 2019 első hat hónapjában 1,120 milliárdos nyereséget könyvelt el a bank az egy évvel korábbi 718 millió forint után, emögött elsősorban az eredménnyel szemben valósan értékelt instrumentumok valós érték változása áll.Alábbi ábránk mutatja, hogy nemcsak a bevételek, de a költségek jó részétől is "megszabadul" a kereskedelmi bank eladásával a Takarék Jelzálogbank, miközben értékvesztés oldalon az elmúlt féléveket az értékvesztés-képzés helyett az értékvesztés-feldoldás jellemezte. Az értékvesztés feloldása annak köszönhető, hogy értékesítésre került a problémás (NPL) hitelállomány egy része, emellett normál hitel visszafizetés mellett is szabadult fel megképzett értékvesztés, miközben az alulteljesítő ügyletek állománya is csökkent.

a mérlegfőösszeg egy év alatt 15,2%-kal csaknem 711 milliárd forintra növekedett (ennek több mint kétharmadát a leválasztásra kerülő kereskedelmi bank adja)

a refinanszírozott hitelállomány egy év alatt 27,1%-kal 111 milliárd forintra nőtt (ez a jelzálogbanknál marad),

az ügyfélhitelek állománya 24,2%-kal 436 milliárd forintra bővült (ennek 84%-át vinni fogja a kereskedelmi bank),

a betétállomány 7,5%-kal 315 milliárdra nőtt (ez mind a kereskedelmi banké lesz).

Ami a mérlegtételeket illeti, ezeket elsősorban még a kereskedelmi banktól nem megtisztított formában, konszolidáltan tárgyalja a gyorsjelentés:

Az említett követelés-eladások és egyéb hitelportfólió-minőségjavulás következtében a társaság nem teljesítő hiteleinek aránya békebeli szintre, 2,5%-ra csökkent a tavalyi 5,8% körül mozgó szintről.

Elemzői várakozás nem érkezett a Takarék Jelzálogbank első féléves eredményéhez, de mivel a Takarék Kereskedelmi Bank eladásával kapcsolatos hírek sem rángatták meg az árfolyamot (idén meglehetősen szűk sávban mozog), nem valószínű, hogy a gyorsjelentés okozna drámát a papírokban. Egyelőre nem tudni, mit kezd a jelzálogbank az MTB-től érkező 32 milliárd forintjával, ettől eltekintve a kis- és nagyrészvényesek egy tisztán jelzálogbanki tevékenységet végző hitelintézetet tulajdonolnak tovább, amelynek növekedése elsősorban a hazai jelzáloghitelezés bővülését követheti. Emellett fontos tudni, hogy az MNB által a bankok számára előírt Jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató (JMM) 2019. október 1-től az egy évig hatályos 20%-ról 25%-ra emelkedik, ezért, ahogy a gyorsjelentés fogalmaz, "a következő időszakban jelentős refinanszírozási aktivitás várható a refinanszírozott állomány további növekedésével".