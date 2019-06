Augusztus 31-ig kaphat haladékot a banki azonosítás

az ügyféllel 2017. június 26. előtt létesített üzleti kapcsolatot

az ügyfél vonatkozásában az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket 2019. augusztus 31-ig nem végezte el, és

az ügyfél vonatkozásában a 7-11. §-ban és a 19-20. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményei 2019. augusztus 31-ig nem állnak teljeskörűen rendelkezésére.

A Bizottság 2019. június 26-ig jelentést készít ezen irányelv végrehajtásáról, és azt benyújtja az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

A törvényjavaslat szerint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 79. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:A szolgáltató - a 13. § (8) bekezdésétől eltérően - 2019. augusztus 31-ét követően köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, haAz indoklás szerint a Magyar Bankszövetség jelezte, hogy határidőig az ügyfelek egy részénél az átvilágítási folyamat nem zárul le. A törvényjavaslat célja, hogy kellő időt biztosítson az eljárások lefolytatására, ezzel megakadályozva azt, hogyesetén a banki tranzakciók 2019. június 26-a után bármilyen akadályba ütközzenek.Tegnap nem sokkal azután, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón azt mondta, a bankok kérésére halaszthatják a banki azonosítás határidejét, a bankszövetség közölte: a határidő szeptember 30-ig való kitolását kérik. A bankszövetség indoklása az volt, hogy a bankok a nyári hónapokban az új családtámogató konstrukciókra szeretnének fókuszálni.Már csak kevesebb mint egy hét van a határidő lejártáig (június 26). Ha nem halasztanák el a határidőt, és ha valakinél addig nem történne meg az adategyeztetés, és szükség is lett volna rá, akkor zárolják a számláját. Ebben az esetben se átutalni, se kártyával fizetni, se automatából pénzt felvenni nem lehet majd, ameddig a teljeskörű információk nem állnak a szolgáltatók rendelkezésére. A befizetéseket, csoportos beszedéseket ugyanakkor nem érinti a zárolás.Gulyás Gergely tegnap azt is hozzátette, mindössze egy rendeletmódosításra van szükség, de szerintünk azért nem ennyire egyszerű a helyzet. A pénzmosásról és terrorizmusfinanszírozásról (Pmt.) szóló törvény határozza meg, hogy a pénzintézetek miképpen kötelesek azonosítani az ügyfeleiket, és hogy milyen szintű azonosítással mi mindent tehetnek. Ez egy EU-szabályozás alapján írt törvény, melyhez kapcsolódik egy MNB-rendelet is, vagyis az egész EU-ban ez a határidő van érvényben.A törvénymódosítás menete egy törvénymódosító-javaslat beadása (ez megtörtént), megszavazása, és a módosítás kihirdetése, aminek meglehetősen gyorsan meg kell történnie, tekintettel a jövő hét szerdai határidőre. A beadvány egy hatályba léptető rendelkezést tartalmaz, mely szerint a javaslat a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.A határidő nem egységes Európában, és elképzelhető, hogy az EU-s szintű szabályozás lehetőséget ad a határidő módosítása - akár Magyarországra nézve negatív következmények nélkül. Az uniós irányelvben egy utalás van a 2019 június 26-ai időpontra: