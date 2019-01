Bajban a tizedik legnagyobb olasz bank

Az olasz bankfelügyelet, a Consob felfüggesztette mára a bank részvényeivel való kereskedést a menedzsmenttel kapcsolatos bejelentés miatt. A CNBC szerint a vezérigazgató, Fabio Innocenzi jelentette be távozását. Korábban éppen a vezérigazgató intézkedései miatt távoztak a banktól a vele egyet nem értő vezetők, köztük a bank elnöke és alelnöke, valamint több igazgatósági tag.Mára szorult helyzetbe került maga a bankvezér is, miután decemberben nem sikerült támogatást szereznie a részvényesektől a tervezett 400 millió eurós részvénykibocsátáshoz.A tőkehelyzet megerősítését az Európai Központi Bank írta elő a tizedik legnagyobb olasz bank számára, és egy erősebb partnerrel való összeolvadást is szorgalmaz a felügyelet. Az Il Sole 24 a Reuters szerint szerdai cikkében azt írta, speciális felügyelet alá vételt is fontolgatnak a bank esetében.A bank legnagyobb részvényese 27,6%-os részesedéssel az olasz Malacalza família. A család nagyot bukott legutóbbi, 400 millió eurós befektetésén: jelenleg mintegy 20 milliót ér az invesztíció a tőzsdei befektetők értékítélete szerint.