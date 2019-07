Beszállt az EBRD az OTP kötvénykibocsátásába

A kötvénykibocsátási tevékenység, illetve a Növekedési Kötvényprogram is kiemelt téma lesz a Business and Finance Summit 2019 konferencián, amelyen a CFO of the year díj is átadásra kerül, érdemes regisztrálni! ÁTTEKINTÉS

A kötvénykibocsátásról itt írtunk:Az OTP 500 millió eurós, benchmark kötvénykibocsátása során az EBRD 60 millió euró értékben vásárolt alárendelt kötvényeket, segítve ezzel az OTP Bank zöld beruházásait. A 10 éves lejáratú kötvényeket a luxemburgi tőzsdén jegyzik.A tranzakcióval az OTP Bank 2006 óta most először tér vissza a nemzetközi tőkepiacokra, emellett ez az első alárendelt kötvénykibocsátás a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló uniós irányelv (BRRD) elfogadása óta. A kötvénykibocsátás megfelel a Basel III és Tier 2 tőkekövetelményeknek, és segíti a bank általános tőkeszerkezetének erősítését és optimalizálását.Az EBRD forrásokat az EBRD zöld gazdaságra vonatkozó (Green Economy Transition, GET) megközelítésében foglalt előírásoknak megfelelő projektekre lehet fordítani. A GET stratégia szerint az EBRD 2020-ra éves befektetéseinek 40 százalékát zöld finanszírozásra fordítja, a gazdaság legfontosabb zöld igényeinek kielégítése érdekében.A bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló uniós irányelv (BRRD) és a szavatoló tőkére és leírható vagy átalakítható kötelezettségekre vonatkozó új minimumkövetelmények (MREL) kiadása óta az OTP Bank most kibocsátott kötvénye az első közép-kelet európai MREL instrumentum az európai piacon.Az MREL követelmények a pénzintézetek számára a minimális veszteségviselési képesség szintjét írják elő, míg a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv egységes európai uniós keretrendszert biztosít a bankok és befektetési társaságok szanálásához és helyreállításához.Az EU legfrissebb előírásait teljesítő kötvénykibocsátás támogatásával az EBRD hozzájárul a rendszerkockázati szempontból fontos (SIFI) intézménynek minősülő OTP tőkeszerkezetének erősítéséhez.A helyi tőkepiacok fejlesztése és erősítése az EBRD egyik fő célja Magyarországon. Az EBRD 1991 óta van jelen az országban, és eddig több mint 180 projekthez 3,1 milliárd forint befektetéssel járult hozzá.