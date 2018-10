Big short az OTP-nél: 10 éve támadták meg a bankot

Dőltek a dominók

2008 ősze vérzivataros időszak volt a tőzsdéken, szeptember közepén csődbe ment a Lehman Brothers, az amerikai állam nem nyújtott segítséget, a befektetők pedig attól tartottak, hogy sorra dőlnek a dominók, a Lehman csődje által keltett hullámokba pedig már nem csak a tőzsdék, de a világgazdaság is beleremeg. Így is lett. Az ősz folyamán a legnagyobb amerikai bankok menekültek egymás karjaiba vagy szorultak állami segítségre, a Merrill Lynchet eladták a Bank of Americának, az AIG az amerikai jegybankhoz fordult vészhelyzeti finanszírozásért, az AIG-t a Fed mentette meg, és azzal valószínűleg a globális bankszektort is. Szeptember végére csődbe ment a Washington Mutual, de a legnagyobb csapás az volt, amikor a hónap végén az amerikai képviselőház elutasította a 700 milliárd dolláros pénzügyi mentőcsomagot, a hírre hatalmasat zuhantak a világ tőzsdéi, és bár a kongresszus október elején megszavazta a mentőcsomagot, amellyel nem csak pénzintézeteket, de autógyártókat is kimentettek, és a világ jegybankjai összehangoltan nyújtottak likviditást a globális pénzügyi rendszernek, a tőzsdei zuhanás nem állt meg.

Puskaporos hangulat

nálunk az OTP-é esett a legnagyobbat, október 6-án 11 százalékot (a Raiffeisen és az Ertse 16-16 százalékot zuhant!), október 7-én további 7,5, október 8-án pedig újabb 13,3 százalékot zuhant az OTP.

14 százalékos zuhanás

aznap 14,3 százalékot esett az OTP, a napi csúcsáról pedig 22 (!) százalékot zuhant.

A hangulat finoman szólva is puskaporos volt, minden rossz hírre ugrottak a befektetők, minden félmondatnak jelentősége volt, minden pletykának voltak tőzsdei hatásai. A magyar tőzsde természetesen nem tudta kivonni magát a nemzetközi folyamatok alól, a BUX index a 2007-es csúcsáról 2008 szeptemberére már elveszítette az értékének közel 40 százalékát, addigra nagyot esett a Mol, a Richter, a Telekom és az OTP is. Utóbbi árfolyama közel 45 százalékot esett a 2007-es csúcshoz képest, 2008 szeptember végén már csak 6100 forint körül állt, akkor nem sokan sejtették, hogy az esés nagy része még hátra van. Októberre Európába is megérkezett a bankválság, az ingatlanfinanszírozó német Hypo Real Estate elesett egy 35 milliárd eurós mentőövtől, miután több pénzügyi intézmény is kilépett a tranzakcióból, az olasz Unicredit pedig hatalmas tőkeemelést jelentett be, ebben a hangulatban természetesen a pénzintézetek részvényárfolyama,Hogy mennyire érzékeny reagáltak a befektetők minden egyes információmorzsára, jól mutatja, hogy október 8-án Urbán László, az OTP akkori vezérigazgató-helyettese arról beszélt, hogy az OTP túlélő üzemmódban van, ez a sokak által félreértett gondolat is lefelé nyomta az árfolyamot, pedig a túlélő üzemmód alatt Urbán azt értette, hogy a likviditási válság közepén az OTP inkább arra törekszik, hogy biztosítsa pénzügyi stabilitását, még ha ennek az is az árra, hogy egyes - amúgy kockázati szempontból jövedelmező - hiteligényeket nem elégít ki. Az OTP árfolyama meg csak esett, amit az sem tudott lefékezni, hogy azokban a napokban az OTP is nagy volumenben vett saját részvényeket, és a bank vezetői is vásárolták az OTP papírjait.Ebben a helyzetben érkeztünk el 2008. október 9. csütörtökhöz, ami kitüntetett nap az OTP történetében, ugyanis ez az a nap, amikor az akkori felügyelet által bizonyítottan spekulációs támadás érte az OTP részvényeit. Azon a héten hétfőtől szerdáig 29 százalékot esett az OTP árfolyama, és sokan arra számítottak, hogy ekkora zuhanás után végre jöhet egy nagyobb emelkedés. A nap jól indult, az OTP árfolyama 10 százalékkal 4935 forintig emelkedett, úgy tűnt itt a fordulat, de nap közben olyan csúnyán lefordult az árfolyam, ahogy arra nem sűrűn volt példa az OTP-nél. A bankpapír árfolyama napon belül egyre lejjebb került, majd az amerikai piacnyitást követően már a negatív tartományban tartózkodott, zárás előtt nem sokkal pedig több mint 5 százalékos mínuszban állt, a kegyelemdöfés azonban a zárószakaszban következett, amikor brutális eladói nyomás alatt az OTP árfolyama 3855 forintig esett, vagyisA forgalom azokban a napokban brutálisan magas volt, míg idén átlagosan 5,1 milliárd forint értékben kereskedtek naponta az OTP-részvényekkel, 2008 októberében ennek közel négyszerese, 19,7 milliárd forint volt az átlagos napi forgalom, október 9-én azonban ennél valamivel alacsonyabb, csupán 16,4 milliárdos forgalommal esett az OTP, de nem is ez, hanem a nap végi forgalom volt az igazán érdekes.

Csődpletyka

a piacon elterjedt a pletyka az OTP csődjéről, és arról, hogy állami gondnokság alá helyeznék a bankot.

akkor személyesen Csányi Sándor nyugtatta a kedélyeket, és nonszensznek nevezte a csődről szóló pletykákat, a magyar kormány pedig cáfolta, hogy állami tulajdonba venné a bankot.

Big short

Technikai lebonyolítás A Soros Fund Management egyik üzletkötője október 9-én 14:46-kor 390 ezer darab OTP-részvényt kért kölcsön egy londoni székhelyű befektetési szolgáltató értékpapírkölcsönzési részlegétől, majd 14:50 körül egy swap ügylet keretében valamennyi kölcsönkért részvényre short kitettség létrehozását kérte. A Soros Fund Management üzletkötője meghatározta azokat a limitárakat, amelyen hajlandó volt az OTP részvényekre short swap ügyleteket kötni: 14:50 körül a londoni székhelyű befektetési szolgáltató a 390 ezer darabos megbízás részeként 200 ezer darab OTP-részvénynek a BÉT-en 4700 forintos limitáron történő eladására adott megbízást, ebből a szabad kereskedési szakaszban 74 ezer darab részvény eladása teljesült, a fennmaradó 126 ezer darab részvény egy további 125 ezer darabos pakettet pedig piaci áron kívánta értékesíteni, ami végül 3855 forintot jelentett. (A 390 ezer darabos csomagból a londoni székhelyű befektetési szolgáltató 65 ezer darab OTP-részvényt 4700 forinton egy másik ügyfél részére adott el.

Példát statuáltak

a PSZÁF 489 millió forint felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a hedge fundot

2008. október 9-én pánik közeli hangulat alakult ki a nemzetközi tőkepiacokon, a befektetők mindent adtak, amit kockázatosnak gondoltak, a magyar eszközöktől is igyekeztek szabadulni, nem csak a részvények árfolyama esett, de a forint közel 4 százalékot gyengült napon belül az euróval szemben, aznap délután pedig gyakorlatilag megszűnt a kereskedés a magyar állampapírok piacán, miután a vételi oldal eltűnt, s az elsődleges állampapírkereskedők nem mertek árat jegyezni. Ebben a környezetben nyilvánvalóan nem volt szerencsés Urbán László kijelentése az OTP túlélő üzemmódjáról, de az OTP árfolyamának méretes eséséhez az is kellett, hogyA hazai sajtóban meg is találták a bűnbakot, mégpedig a GLG Partners egyik hedge fund menedzserének, Greg Coffey-nek a személyében, sokan úgy gondolták, ő volt az, akitől a pletyka származik, ő azonban rögtön tagadta a vádakat, az őt képviselő kommunikációs iroda pedig azt közölte, hogy Coffey abban az évben nem kereskedett OTP-részvényekkel, és semmilyen szerepe nem volt az előállt helyzet kialakulásában, Coffey támogatja az OTP-t és Magyarországot, és aggodalommal értesült arról, hogy neve egyáltalán felmerül álhírek terjesztésével kapcsolatban. A pletyka azonban szívósan tartotta magát, az OTP árfolyama pedig zuhant, a helyzet súlyosságát pedig jól mutatja, hogy bár az OTP alapból semmilyen pletykát nem kommentál,A támadás másnapján, pénteken reggel egyébként az OTP, a Pénzügyminisztérium, a Magyar Nemzeti Bank közös sajtótájékoztatót tartott, ahol Csányi Sándor, Veres János és Simor András újra kifejtette, hogy nemcsak az OTP, de az egész ország pénzügyi rendszere is stabil. Veres állami garanciát ajánlott a bank bankközi hiteleire, de azt az OTP nem fogadta el, mondván, hogy semmi szükség rá. A bank a rémhírek terjesztése miatt feljelentést tett.Összességében tehát adott volt egy nemzetközi pénzügyi és gazdasági krízis, ami a tőzsdéken hatalmas zuhanások formájában hagyott lenyomatot, és ami alól az OTP sem tudta kivonni magát, a bank egyik vezetője nem túl szerencsésen nyilatkozott a bank helyzetéről, ráadásul pletykák keringtek az OTP csődjéről. De volt még valaki, aki nélkül az aznapi tőzsdei zuhanás nem jött volna létre, egy olyan szereplő, amelyik alaposan lenyomta aznap az árfolyamot. A pénzügyi felügyelet már a nagy október 9-i zuhanás másnapján vizsgálatot indított az OTP piacán látható gyanús árfolyammozgások miatt, de főleg azért, mert a zárószakaszban nagy forgalommal zuhant az árfolyam. Miközben a zárás előtt még csak valamivel több, mint 5 százalékos mínuszban állt az OTP, addig( a teljes napi forgalom 7 százaléka), mégpedig piaci áron, ami végül 3855 forintot jelentett, vagyis ezzel az egy nagyobb megbízással sikerült 14 százalékos mínuszba taszítani az árfolyamot.A PSZÁF vizsgálata alapján most már azt is tudjuk, hogy a megbízó a Soros Fund Management LLC volt, amely 2008. október 9-én 14:53-kor 4700 forintos limitáron 200 ezer darab OTP-részvény eladására adott megbízást, melyből a szabad szakaszban 74 ezer darab teljesült, a fennmaradó 126 ezer darabos részvénycsomag értékesítésére és egy további 125 ezer darabos csomaggal együtt 3855 forintos áron a tőzsdei kereskedés záró szakaszában került sor, ez az eladás 9,3 százalékkal nyomta le az árfolyamot. A PSZÁF megállapította, a Soros Fund Management egy kölcsön ügylet egyik lábaként shortolt, ráadásul úgy, hogy a felügyelet birtokába került bizonyítékok alapján tudhatta, hogy a zárószakasz előtti hatalmas megbízásával alaposan lenyomja majd az árfolyamot. A Soros Fund Management egyébként másnap zárta is a pozíciót.A Felügyelet szerint a Soros Fund Management LLC megsértette a piacbefolyásolás tilalmára vonatkozó jogszabályi előírásokat. A PSZÁF az ügyleten realizált árbevételt mintegy 675 ezer amerikai dollárban állapította meg, és a cselekmény tőkepiaci súlyának figyelembe vételével a bírságot ennek 400 százalékában határozta meg,. A felügyelet kiemelten súlyos körülményként vette figyelembe, hogy az ügyletkötésre a magyar pénz- és tőkepiac számára különösen érzékeny időszakban került sor, az ügyletkötés a negatív piaci fejlemények által kiemelten érintett, a magyar pénz és tőkepiacon, a magyar tőkepiaci indexben meghatározó súllyal rendelkező kibocsátó részvényeire irányult, azok árfolyamára különösen negatív hatással volt,ráadásul a Soros Fund Management az ügyletkötésének magyar piacra gyakorolt hatásait nem kívánta figyelembe venni, annak ellenére, hogy következményeit előre látta.