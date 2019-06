Blockchainre helyezné a turisztika alapjait Oroszország

A platformhoz szükséges technológiát az Universa nevű blockchainnel foglalkozó startup szállítja, feladata elsősorban a turisztikafejlesztésre szánt állami támogatások felhasználásának nyomon követése lesz, melynek köszönhetően megelőzhető lesz a sikkasztás. Hosszú távon a rendszer célja a turizmusban résztvevő szereplők teljes összekapcsolása, vagyis a szállásadók, éttermek, fuvarcégek és maguk a turisták is részt vennének benne.Oroszországban egyébként szóba jött már korábban is országos szintű blockchain-alapú turisztikai rendszer bevezetése, ennek pedig akár pilotként is szolgálhat az autonóm régió kísérlete. A Rosznyeft pedig olajfedezett kriptodevizák implementálásán dolgozik.