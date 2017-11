Csipkerózsikát játszik a dánok pénze a bankokban - Mesterkedik a kormány a háttérben

A dán jegybank adatai szerint jelenleg mintegy 135 milliárd dollárnak megfelelő dán koronát tartanak bankbetétekben, sőt, a legnagyobb dán jelzálogbank szerint ennek a mértéke még növekedni is fog idén év végéig.Csakhogy a bankok semmit sem fizetnek a náluk tartott betétekre, sőt, ha mindehhez hozzávesszük az inflációt, az emberek még vesztenek is a megtakarításukból. A vállalati ügyfeleknek pedig még fizetniük is kell, hogy a banknál tartsák pénzüket.Brian Mikkelsen, az ipari- üzleti és pénzügyi fejlesztésekért felelős miniszter egy interjúban arról beszélt, hogy bár nem akarják a háztartásokat semmire sem kényszeríteni, a bankban ülő pénz semmit nem kamatozik és semmit sem tesz a társadalomért, így bízik benne, hogy tudnak tenni valamit annak érdekében, hogy azokat a milliárdokat munkára bírják.Dániában mintegy öt éve már negatív jegybanki alapkamat van, ilyen hosszú ideig még semelyik másik országban nem tartották mínuszban az irányadó rátát. Mikkelsen javaslata szerint a bankbetétekben nyugvó megtakarítások egy részét részvénybefektetésekbe terelné, ehhez pedig adókedvezményeket is társítana.A konkrét elképzelés szerint 2019-re a dánok 200 ezer koronát tehetnének részvény-befektetési számlákra, ezen befektetéseken elért nyereségre pedig 17%-os adó vonatkozna, ami kevesebb mint fele a dán árfolyamnyereség-adónak. Sőt, a tervek arról is szólnak, hogy akik legalább 800 ezer koronát fektetnének startupokba, adóvisszatérítést is kaphatnak.Érdemes lehet elgondolkodni a dánoknak a lehetőségen, a Nordea Bank előrejelzése szerint ugyanis még 2020-ban is negatív kamatok lehetnek Dániában.