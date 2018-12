Digitális sivatag a magyar bankszektor - Van esély a felzárkózásra?

Jánoskuti Levente: Korántsem. Egyfelől az igaz, hogy vannak elmaradások, másfelől sok, külföldön elindított innováció ér el lassan Magyarországra is, majd jelenik meg különböző mértékben a magyar bankok portfóliójában. Ez ügyféloldalról jól nyomon követhető például a teljesen online hitelezési termékekkel kapcsolatosan: a banki konstrukciók értékesítésének mintegy 15-20 százaléka már ezeken a csatornákon zajlik, miközben immár a magyar lakosság 30-40 százaléka intézi internetes platformon a banki ügyeit. Technikailag biztosan van még hova fejlődni, másfelől viszont komoly előrelépést tud felmutatni a magyar bankrendszer digitális területen. Jó pár szereplő van, amelyek erre jelentős hangsúlyt fektetnek.

Nem magyar specialitás, hogy a régóta piacon lévő bankoknak összetett IT-rendszereik vannak. A bankszektor nem most kezdte a digitalizációt, hanem ez gyakorlatilag a számítógépek megjelenése óta vált központi elemévé, szemben jó pár más iparággal. És pont ez teszi most bizonyos szempontból kicsit nehezebbé a helyzetüket: van egy hatalmas, historikusan megörökölt rendszerhalmaz, amit át kell állítaniuk úgy, hogy a jelenlegi kihívásoknak megfeleljen. Nemzetközi vezető bankok közül többen is dolgoznak a kétsebességes modell mentén történő átalakításon. Ennek lényege, hogy a bank nem egyik pillanatról a másikra akarja megoldani az átállást, hanem egy jól átgondolt IT-stratégia mentén. Ennek keretében lehetőség nyílik arra, hogy priorizáljon: előbb gyorsítsa fel azokat az elsősorban jellemzően ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatot biztosító felületeket, amelyek a legfontosabbak üzleti szempontból, illetve mindaddig használja a régi rendszereket vagy egy részüket, amíg ennek gazdaságilag értelme van. Láthatóan a magyar bankrendszerben is elindult ez a gondolkodás, de még a legtöbb szereplő számára sok időbe telik, mire olyan szintre juthat el, mint az elmúlt évtizedben a kezdetektől teljesen digitális logika mentén felépített bankok.Készítettünk nemrég egy riportot a digitális átalakulásról, amelyben azokat az elemeket is vizsgáltuk, amelyek Magyarországról még hiányoznak az erőteljesebb digitalizációhoz. Az egyik fájdalmas pont a startup infrastruktúrához köthető. Nálunk például kétszer annyi ideig tart megalapítani egy céget, mint a digitális éllovasnak számító országokban. A banki vagy pénzügyi területen működő startupoknál két sikerreceptet lehet beazonosítani. Az egyik, amikor valamelyik nagy szereplővel álltak össze még viszonylag korán, és ezen keresztül gyorsan meg tudtak valósítani egy jó ötletet. Ilyen például a Danske Bank, amelyik nem csupán elindított a fizetési területen egy innovációt, hanem nagyon gyorsan vált ennek a piaci résznek a domináns szereplőjévé. A Kabbage ugyanakkor a kis- és középvállalatok finanszírozásába hozott be egy egészen új szemléletet és több országban fogott össze nagy banki szereplőkkel. A másik nyerő megoldásnak az bizonyult, amikor zöldmezősen alakítottak ki digital native hátteret a költségmegtakarítás és az üzleti oldal előnyhöz juttatásának érdekében. Náluk is döntő volt a korai indulás, kevés olyat példát látni, amelyek az utóbbi egy-két évben futottak fel. És akkor visszakanyarodnék Magyarországhoz: mivel egészen kis ország vagyunk, ennek megfelelő méretű piaccal, az itteni sikeres innovációkhoz elengedhetetlen, hogy határokon átnyúlóan legyenek hasznosíthatók. További alapfeltétel, hogy erősödjön nálunk a startup infrastruktúra, a partnerségi rendszer.A rendszercsere igénye nem újkeletű, már tíz-tizenöt évvel ezelőtt is feltűnt a napirenden. Nagy különbség azonban, hogy régebben egy core rendszer kiválasztására, hadrendbe állítására akár egy három-négyéves időszakot is be lehetett tervezni. Ezeket a cseréket sokszor a megnövekedett adatmennyiség, termékstruktúra-komplexitás váltotta ki. Manapság viszont már messze nem vagy nemcsak a termékek és a belső komplexitás oldaláról indul a kérdés: nagyon erős ügyfélközpontú gondolkodás a jellemző. A kérdés a digitális ügyfélkommunikáció, valamint az, hogyan tudom ezt a multichannel struktúrát olyanná alakítani, amelyben össze tudom hangolni és szinte egy csatornaként tudom kezelni az összes elérési útvonalat. Azt pedig mondani sem kell, hogy napjainkban már sokkal gyorsabban változnak az IT-megoldások, infrastruktúrák. Ha ma valaki kifejleszt egy appot, 6-12 hónap múlva esetleg azzal kell szembesülnie, hogy a Google vagy az Apple verzióváltások miatt további fejlesztést igényel az alkalmazás további működtetése. De előfordulhat, hogy időközben mások is létrehoztak nagyon hasonló funkcionalitású megoldásokat. Ez a banki applikációk esetében is így van, hiszen ezek sokszor már akár a banki szolgáltatásokon is túlmutatnak. Ezért ma már durva hiba egy banktól azt gondolni, hogy majd 4-5 év alatt, egy hagyományos core rendszer cserefolyamatára fókuszálva juthat el egy ideális rendszerig. A legfontosabb a flexibilitás és gyors reagáló képesség kialakítása, ám ez csak a központi rendszerre fókuszálva nem lehetséges. Természetesen nem zárom ki azt a helyzetet sem, amikor valamelyik core rendszer napi működési problémái elkerülhetetlenné teszik a cserét; sok múlik azon hogy a stratégiai üzleti célok és fokozatosság szem előtt maradjanak. Ezek hiányában egy rendszercsere nagyon komolyan meg tudja zavarni a bank fókuszát, vagyis az egyre fontosabbá váló ügyfélorientáltság helyett a kevésbé kívánatos belső, technikai aspektusra irányítja a reflektorfényt.Az elmúlt öt-tízévben a bankszektor főleg attól rettegett, hogy volument veszít a digitális kihívók miatt. Az eddigi tapasztalatok alapján ez a veszteség minimális a bankrendszer teljes bevételéhez viszonyítva. Akadnak persze kivételek, mint Kína vagy Észak-Afrika bizonyos országai, de ne feledkezzünk meg arról, hogy ezek az országok teljesen más piaci alapokról indultak: a bankrendszerük fejlettsége jelentősen elmarad a nyugatiaktól. Ha azonban azt a részét nézzük a világnak, ahol a bankszektor hosszú időre visszatekintő múlttal rendelkezik, nem a volumenekre, hanem a marzsokra gyakorolt hatás az, amelyik szabad szemmel is jól látható. Azokon a termékterületeken, ahol elsőként jelentek meg a digitális kihívók, akár a korábbi hatodára-nyolcadára estek vissza bizonyos költségtételek - például a nemzetközi pénzforgalomban az Egyesült Államokban vagy Nyugat-Európában. Nem kétséges, hogy a digitalizációnak katalizátorszerepe van azzal, hogy nagyobb versenyhelyzetet teremt. Óhatatlanul is nagy különbségekhez vezet továbbá a költségekben, hiszen az egyes szereplők eltérő mértékben képesek költségoldalról lekövetni a digitalizációt. A digitális bennszülött bankok, szervezetek, kihívók, ha képesek az ügyfélszámot megfelelő szintre eljuttatni, akkor láthatóan és egyértelműen költséghatékonyan működnek, hiszen könnyedén képesek rendszerszinten is implementálni digitalizációs megoldásaikat. A nagy múlttal rendelkező bankok esetében viszont inkább azt látjuk, hogy a folyamat jelentős beruházással és költséggel jár az elején, és csak később jönnek a pozitív hatások.Jóslásokba nem szívesen bocsátkoznék, az viszont tisztán látható, hogy ezeknek a szolgáltatóknak egy része a saját régióján túlmutató tervekkel rendelkezik. Az európai piacon ugyanakkor akad néhány sajátos tényező, szabályozóelem, amelyek bizonyos esetekben lassítják a térhódítást. Elég csak összehasonlítani, hogyan kezelik az adatokat az ázsiai piacokon és az Európai Unióban: a GDPR-nak való megfelelés minden szereplő számára komoly követelmény az öreg kontinensen. Nem jelent persze végítéletet, hiszen akadnak nagyon jól működő példák Európán belül. Az észtek eredményesen és hatékonyan kezelnek adatokat, azok egy helyen összeérnek, a cégek pedig könnyen, ellenőrzött körülmények között érik el őket. Ugyanakkor mindez még nem fest ennyire jól minden európai országban, ezek többségében most zajlik a szükséges szabályozási és technológiai infrastruktúra kialakítása. Ha alaposabban szemügyre vesszük az AliPay és a hozzá hasonló vállalatok üzleti modelljét, akkor nem is feltétlenül a bankolásból, hanem méretes ügyfélkapcsolati hálóból kialakuló, adatmegosztás-alapú megközelítést látunk - amely pénzügyi keretrendszerben is nagyszerűen működik. Vannak tehát bizonyos tényezők, amelyek lassíthatják a folyamatot, de az biztos, hogy ezeknek a kihívóknak a megjelenése abszolút realitás a következő időszakban.

Komoly megbeszéléseken és nem egy alkalommal merült fel a kérdés, hogy vajon a PSD2-vel a teljesen új szolgáltatók egyik napról a másikra átveszik-e a bankok szerepét. Ahogyan azzal kapcsolatban is újra és újra fogalmazódtak meg a félelmek, hogy az új szabályozás segítségével az újonnan érkezők el tudják-e majd venni a fizetési forgalom jelentős részét. Ennél jóval árnyaltabb a kép. Egyértelmű, hogy a szektor nyitottabb lesz, ugyanakkor azt is látjuk, hogy a digitális kihívók sikerességéhez sok esetben az is hozzájárult, hogy egy nem felügyelt piacon működtek. Ilyen körülmények között sokkal rugalmasabban tudtak bizonyos termékeket, termékkonstrukciókat, eszközöket kitalálni, bevezetni és használni. Pozitív fejlemény a bankszektornak, hogy amennyiben ezek a digitális kihívók még szorosabban akarnak csatlakozni a fizetési struktúrákhoz, akkor alkalmazkodniuk kell az egyre szigorúbb előírásokhoz. Ezért is gondolom azt, hogy a PSD2 valójában a kihívó fintechcégek és tradicionális szereplők közötti együttműködést lehetővé tévő kapcsolatok felértékelődésének irányába mutat.