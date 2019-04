Durva pofon a készpénznek: lassan már mindenhol bankolhatsz

A PSD2-ről és az azonnali fizetésekről is lesz szó a Portfolio Financial IT and Disruptive Technologies konferencián. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

PSD2 - Mi ez az egész?

számlainformációs (AISP)

és fizetéskezdeményezési (PISP) szolgáltatást.

A március 14-ei határidőt az európai pénzügyi szolgáltatók 41%-a egyébként nem tudta teljesíteni a svéd Tink nyílt bankolási platform adatai szerint.

Mi a helyzet itthon?

volt olyan pénzintézet, amely transzparensen, bárki számára elérhetően közzétette weboldalán a PSD2-es sandboxot,

volt olyan bank, amely csak dokumentációt tett közzé a sandboxról, hozzáférést ehhez viszont csak a megfelelő engedélyekkel rendelkező cégeknek enged,

illetve több magyar bank is akadt, amely nem publikát sem sandboxot, sem dokumentációt időben - cikkünk megjelenésééig viszont ők pótolták ezeket a hiányosságokat.

Mi a következő lépés?

A PSD2 2018. január 13-a óta éles, de egy sor technikai részletszabály csak később született meg, ráadásul ezek csak a kihirdetésük után legkorábban másfél évvel később alkalmazhatók. Az irányelv legfoltosabb újítása a pénzforgalmi finomhangolásokon túl, hogy új úgynevezett harmadik fél szolgáltatók (TPP-k) kétféle új szolgáltatást nyújthatnak:A számlaaggregátorok szoftverén/appján keresztül egyszerre több számlát láthatunk, egy helyről intézhetjük pénzügyeinket, míg a fizetéskezdeményezési szolgáltatók közvetlenül a bankszámlák közötti mobilos vagy éppen online - a kártyatársaságokat az értékláncból kihagyó - pénzküldési megoldásokat fejleszthetnek.Ilyen típusú szolgáltatások már eddig is léteztek, csakhogy nem szabályozottan működtek, hanem valahol a szürkezónában foglaltak helyet (pl. Sofort, Mint, Magyarországon a Wyze.me stb.). A PSD2 célja, hogy ezt a helyzetet felszámolja, a most szürkezónában mozgó szolgáltatóknak világos szabályokat adjon, illetve a szabályozó (nálunk az MNB) "cserébe" felügyeletet is kap az új szolgáltatók felett.A bankoknak március 14-éig kellett a csatlakozást lehetővé tévő rendszerek tesztkörnyezetét (sandbox) létrehozni, szeptember 14-éig van idejük a rendszer éles változatát beüzemelni.Magyarországon is voltak csúszások, de miután megkerestük az érintett két pénzintézetet, elárulták, hogy már pótolták a hiányosságokat.Magyarországon jelenleg egyetlen olyan cég működik, amely jelentkezhet, mint AISP, ez az Aggreg8, ami a Wyze projekt ernyője alá tartozó startup. Mudri György, a Wyze alapító-tulajdonosa és Pereczes János, az MKB Fintechlab vezetője megkeresésünkre elmondták, hogy a magyar bankok nagy része látszólag teljesítette a PSD2-es elvárásokat:Pereczes János elmondta, hogy több olyan szolgáltató is akadt, akik valamelyik széles körben elfogadott nemzetközi sztenderdet implementáltak itthon - jellemzően ezek a Berlin Group vagy az Open Banking nagy-britanniai sztenderdjei. Ezt adaptálták helyileg is, viszont nem biztos, hogy ezek a sztenderdek teljesen kompatibilisek a PSD2-es szabályozás magyarországi implementációjával. Az ilyen szolgáltatóknak össze kell vetniük a sztenderdeket a helyi sajátosságokkal vagy szankciókat kockáztatnak, a felügyelet viszont jó eséllyel elnéző lesz velük, hiszen a PSD2-es megfelelést megpróbálták megtenni.Mudri György elárulta, hogy egyes bankok esetén jó eséllyel saját piaci részesedésük védelme miatt kevésbé transzparens a sandbox-rendszer. A PSD2-es engedélyek kiaknázói ugyanis első körben valószínűleg maguk a bankok lesznek egyelőre és nem más fintechcégek. Az engedélyezésnek köszönhetően ugyanis egyszerűbben tudják a konkurensek ügyfeleit elérni - például A bank tud B bank ügyfelének hitelezni, akinek B banknál csak egy számlája van.Vészesen közeleg a szeptember 14-ei határidő, amikor éles integrációs felületekkel kell a bankoknak előállniuk, a szakemberek viszont többnyire úgy vélik, hogy a szabályozásnak inkább hosszú távon lesznek hatásai, nem öntik el az aggregátorcégek vagy a fizetési szolgáltatásokat nyújtó techcégek a piacot ősszel.Hosszú távon viszont Mudri György szerint számos nem pénzintézeti cég is lecsaphat a PSD2 előnyeire, például nagy közműcégek, telekomcégek vagy közösségi médiumok is, akik pár éven belül gyökeresen átalakítják majd a piacot.Pereczes János is egyetért azzal, hogy rövidtávon a már meglévő ügyfélbázissal rendelkező szereplők profitálhatnak leginkább a PSD2-ből. Ezen felül szerinte néhány éven belül minden olyan cégnek, amely digitális ügyfélkiszolgálással is foglalkozik, meg kell vizsgálnia, hogy belép-e a PSD2-es piacra. A szakember hozzátette: a digitális szolgáltatók előretörése miatt jó eséllyel a PSD2 után sem fognak eltűnni a nagybankok a piacról, a szabályozás által nyújtott lehetőségeket kiaknázása terén viszont lesznek nyertesek és vesztesek, így érdemes lesz odafigyelni.