Egymilliárd dollárt ér a svájci pénzügyi startup, amely Magyarországon is megvetheti a lábát

Martin Saidler, a cég vezetője egy interjúban beszélt arról, hogy a cég nemrég 40 millió dollárnyi tőkét gyűjtött, ezzel pedig a teljes befektetett tőke már eléri a 200 millió dollárt. A Numbrs Personal Finance olyan alkalmazást fejlesztett ki, amelynek segítségével a felhasználók egy helyen kezelhetik meglévő bankszámláikat és pénzügyi termékek vásárlásait is egy helyen intézhetik.A cég főként a magánbefektetőkre fókuszál a tőkegyűjtés során, miután a cégvezér elmondása szerint a kockázatitőke és magántőke alapok többsége meglehetősen türelmetlen tud lenni akkor, ha egy cég nem hozza időben a tőle elvárt számokat.Összesen 50 magánbefektető és család tett pénzt eddig a cégbe, amely még nem nyereséges, de két éven belül az tervez lenni. Az alkalmazásukat Németországban vezették be először 2014-ben, a következő évben Nagy-Britannia felé vennék az irányt, a távlati célok között pedig egész Európa meghódítása is ott van.