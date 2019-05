Egyszerre okozott meglepetést és csalódást a CIB anyabankja

az első negyedéves nettó kamatbevételek 5%-kal, a nettó díj- és jutalékbevételek 7%-kal estek vissza (a biztosítási bevételek stagnáltak),

a működési költségek jelentős, 4,5%-os csökkenését a nettó hitelezési értékvesztés 24%-os visszaesése kísérte.

A CIB anyabankjánál szinte minden jelentősebb eredménytétel kisebb volt abszolút értékben, mint egy évvel korábban:

A nyereség visszaesésében az is szerepet játszott, hogy egy évvel ezelőtt (amikor is 2008 óta nem látott nyereséget ért el a bank) egyszeri tételek is javították az eredményt.

A bank tőkemegfelelése továbbra is az egyik legjobb Olaszországban, hiszen CET1 tőkemegfelelése 13,5%-on állt március végén.

Az első negyedéves visszaesés ellenére a bank arra számít, hogy idén magasabb nettó eredményt fog elérni, mint tavaly, mégpedig a bevételek növekedésének, a működési költségek csökkentésének és a kockázati költségek visszaesésének köszönhetően. A 2019-es osztalékpolitika alapján a nettó nyereség 80%-át szeretnék kifizetni részvényeseiknek.

A piac negatívan fogadta a bevételek visszaesését, a bank részvényárfolyama 2,5% körüli esést mutat az olasz tőzsdén.