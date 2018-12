Érdemes figyelni, már csak pár napig lehet banki ügyeket intézni

Az InfoRádió több magyarországi nagybankot is megkeresett. Az OTP, a TakarékBank és a Raiffeisen bank válaszaiból kiderült, hogy a legtöbb magyarországi fiókban 2018-ban utoljára december 28-án lehet érdemi, lakossági ügyeket intézni.

A portál beszámolója szerint most még van olyan bankfiók, ahol nagy a sürgés-forgás az ünnepek előtt, de már nem sokáig lehet hivatalos ügyeket intézni. A karácsonyi szünnapok és az idén pihenőnappá lett, már ledolgozott december 24-e és december 31-e miatt a legtöbb bankfiók már nem fogad ügyfeleket az év utolsó napjain.A három pénzintézet egyaránt megjegyezte, hogy szenteste- és szilveszter napja is pihenőnap, így a pénzintézetek valamennyi fiókja zárva lesz ezeken a napokon. A TakarékBank esetében a netbankon, vagyis az internetes csatornán lehet tranzakciókat rögzíteni, míg a Raiffeisennél a Direknet és a Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálat is rendelkezésre áll a szünnapokon. A bankok válasza azonban figyelmeztet, hogy a tranzakciók csak a következő banki munkanapon teljesülnek majd.Internetes ügyintézés és vásárlási lehetőség az OTP elektronikus felületein is lesz, sőt a társaságnál a szünnapokon is lehet akár személyi kölcsönt is igényelni az internetes felületen.