Fontos engedményre készül Brüsszel a bankoknak és brókereknek

A lap úgy tudja, hogy ha megállapodás nélkül is zárul a Brexit, az EU-s brókerek átmenetileg változatlan feltételekkel vehetik igénybe a brit klíringházak derivatív szolgáltatásait. A cél, hogy fenntartsák a pénzügyi stabilitást, ami komoly veszélyben lenne, ha a legnagyobb klíringügyleteket lebonyolító brit szolgáltatók kiszorulnának a piacról.A lap szerint az erről dokumentumban nincs arra vonatkozó információ, hogy ez az átmeneti időszak meddig tartana a Brexitet követően, de a javaslatot az EU-s tagországok már holnap megvitathatják.Még októberben Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke ígérte meg a pénzügyi szektornak, hogy egy megállapodás nélküli Brexit esetén is átmenetileg biztosítva lesz számukra a hozzáférés a brit klíringszolgáltatásokhoz.A derivatív- és swapügyleteket számos vállalat használja a pénzügyi szektoron kívül is, főleg a kamatok, devizaárfolyamok és az árupiaci eszközök árfolyamváltozásainak hedgelésére. Jellemzően az ehhez szükséges szerződéseket bankok bocsájtják ki és használatukért a vállalatok kamatot fizetnek.Ha a londoni klíringházakat, mint az LCH, az ICE Clear Europe és az LME megállapodás nélkül kivágják az EU-ból, az unió bankjai nem tudják őket arra használni, hogy származtatott ügyleteket dolgozzanak fel. A BoE szerint ennek az EU pénzügyi stabilitására nézve komoly kockázatai lennének. Vannak olyan klíringtevékenységek, melyet az unión belül sehol máshol nem látnak el, csak Londonban. Az EKB szerint a kamatswapok körülbelül 90%-át londoni klíringházak dolgozzák fel.