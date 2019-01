Jót jelentett a Bank of America, szárnyalhat az árfolyam

a negyedik negyedévben most először érvényesült a társasági adó csökkentéséből származó pénzügyi előny,

éppen az adózási változás számviteli hatásai miatt egy évvel korábban a bank egy jelentős egyszeri ráfordítást számolt el.

Az eredményjavulás hátterében egyszere két jelentős tényező áll:

A bank bevételeit a kamatbevételek növekedése is felfelé húzta, hiszen számos, főleg befektetési banki versenytársával szemben a Bank of America jelentős betét- és hitelezési kitettséggel is rendelkezik, amire jó hatással van a kamatemelési ciklus beindulása. A negyedik negyedévben 0,63%-os átlagkamatot fizetett a bank a betétekre, szemben a 0,50%-os harmadik negyedéves átlaggal - ez a növekedés egyelőre elmarad az alapkamat emelkedése által indokolhatótól.

A negyedik negyedévben a működési költségeket is sikerült visszafognia a banknak. A létszám 2%-kal 204 489 főre csökkent például a banknál.Brian Moynihan vezérigazgató arról beszélt az eredményeket értékelve, hogy stratégiájuk a "felelős növekedésre" fókuszál továbbra is. Munkatársaik munkájának köszönhetően erős hitel- és betétállomány-növekedés sikerült elérniük, miközben a kockázatokat is jól kezelték.