Könnyeikkel küszködő Deutsche Bank-osok szállták meg a londoni pubokat

Szegény dolgozók!

Hitetlenkedő elemzők

Jelentős megvalósítási kockázat övezi a Deutsche Bank hétvégén bejelentett szerkezet-átalakítási tervét - vélik a Berenbergnél.

A KBW elemzője szerint a terv pozitív, azonban a profitcélok nem tűnnek reálisnak.

A Morgan Stanley elemzője szerint is ambiciózusak a tervek, sok múlik a végrehajtás részletein.

A Bank of America - Merrill Lynch szerint is magasabb a tőkearányos megtérülésre (ROTE) vonatkozó elképzelés, mint várták, a tőkehelyzet továbbra is fókuszban marad, az alacsony hozamkörnyezet miatt a bevételeken nagy a negatív nyomás.

A Goldman Sachs elemzőjét meglepte a 74 milliárd eurós leépítendő eszközleválasztás mérete, de a szerkezet-átalakítás 7,4 milliárd eurós költsége is. Bár a 2022-re tervezett 8%-os tőkearányos megtérülés (ROTE) elmarad a tőkeköltségtől és a versenytársaktól is, ambiciózus célnak tűnik a legnagyobb német bank esetében.

Az RBC szerint az átalakítás radikálisabb a vártnál, így rövid távon segítheti a részvényárfolyamot, ugyanakkor nehezen látható át, miként tudja majd javítani profitabilitását a pénzintézet. Fennáll a veszélye, hogy a bank tőkeemelésre szorul majd.

A Citibank szerint is optimistának bizonyulhatnak a célszámok, a 7,4 milliárd eurós, négy évre szóló szerkezet-átalakítási költség nagyobb a vártnál.

A bejelentés lényege

A társaság globális létszámát 18 ezer fővel 74 ezer főre csökkentik 2022-re,

A főleg a befektetési banki üzletágat érintő szerkezet-átalakítás három év alatt 7,4 milliárd euróba fog kerülni a bank számára.

Ebből az idei második negyedéves eredmény terhére is sokat elszámolnak, így 2,8 milliárd euró lesz a második negyedéves veszteség.

Teljesen kiszállnak a részvénykereskedésből, amelyet elsősorban Londonban és New Yorkban végeznek.

2022-re a jelenleginél negyedével alacsonyabb, 17 milliárd eurós éves költségszintet és 8%-os tőkearányos megtérülést (ROTE) szeretnének a tervvel elérni.

Mintegy 74 milliárd eurónyi leépítendő eszközt helyeznek át egy új egységhez (amit a médiában korábban már "rossz banknak" neveztek).

Christian Sewing vezérigazgató szerint a bank elmúlt évtizedeinek legnagyobb átalakításáról van szó, amely visszatérést jelent a bank gyökereihez.

A munkahelyükről vastag fehér borítékokkal távozó, könnyeikkel küzdő és bánatukat londoni kocsmákban levezető részvénykereskedőkről számolt be a Bloomberg , miután Sydneytől New Yorkig rengeteg alkalmazott megkapta felmondását.Egy másik cikkében a hírügynökség arról is megemlékezett, hogy az elbocsátott alkalmazottaknak nem lesz könnyű az eddigi tapasztalataiknak megfelelő állást találni. A Wall Street-i automatizáció, és az ügyfelek alacsony kockázatvállalása a korábbinál kisebb keresletet jelent a munkájukra. A Coalition adatai szerint a befektetési banki és kereskedési front office területén ötödével csökkent tavaly a szektor létszáma, és a hedge fundok is inkább leépítenek.Tegnap közel 5,4%-ot esett a bank árfolyama, ma ezt eddig már további 2%-os esés követte, miután a piac nem lelkesedik a bejelentésért:A hétvégén az alábbiakat jelentették be a legnagyobb német bank vezetői: