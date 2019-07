Köpni-nyelni nem tudnak a bankok a Facebook új szuperpénzétől

Két hete jelentette be a Facebook, hogy új virtuális devizát bocsát ki, mellyel kicsavarhatja a bankok kezéből a globális pénzügyi rendszer felett gyakorolt irányítást, a közösségi médium ambiciózus terveiről itt írtunk:"Még mindig tanulmányozzuk [a Librát] és próbáljuk eldönteni, hogy álljunk hozzá; ellenségei vagyunk, partnerei vagy inkább hagyjuk egymást figyelmen kívül?" - mondta a brit pénzügyi lap egyik nagybanki forrása.A Libra Association 27 partnere közt jelenleg egyetlen pénzintézet sem található meg, de David Marcus, a projekt vezetője azt mondta, tagadja, "hogy megkeresték a bankokat és azok nemet mondtak." Hozzátette: a bankokkal való egyeztetés még mindig folyik.A bankok maguk mást állítottak: állítólag a holland ING vezetőit is megkereste a Facebook, ők elutasítással válaszoltak. A Citi jelezte emellett, hogy a kriptodevizák átláthatatlansága sajátos kihívásokat rejt, amely miatt a pénzintézet részvételi kapacitása sajnos korlátozott.Emellett számos bank saját kriptodeviza-projektet fejleszt, a UBS, a Lloyds Banking és a MUFG lakossági digitális pénz elindítását jelentette be idén júniusban."A Facebooknak igaza van abban, hogy a határon átnyúló fizetési rendszerek nehézkesek és túl sok résztvevőn kell keresztül menni, de a projektben résztvevő bankok meg fogják ezt oldani" - mondta az egyik bank vezetője a Financial Timesnak.