Kritikus szinten az OTP - A következő 1000 forintos mozgásra felkészülni!

Nagy mozgás előtt az OTP

2007 közepén 10 970 forinton ütött csúcsot az OTP árfolyama, hogy onnan másfél év alatt közel 90 százalékos zuhanás után 1232 forintig essen. Akkoriban nehéz volt elképzelni, hogy a 2007-es csúcsra kapaszkodjon vissza az OTP, de ez tavaly októberben megtörtént, azóta pedig a csúcs közelében ingadozik az árfolyam.

ha sikerül érdemben eltávolodni felfelé a korábbi történelmi csúcstól (10 970 forint), akkor további nagyobb emelkedés előtt nyílhat meg a tér

ha többszöri próbálkozás után sem sikerül felfelé a kitörés, akkor profitrealizálási hullám indulhat, amiben az OTP árfolyama újra 10 000 forint alá eshet.

Nem nehéz szeretni az OTP-t

Az elmúlt negyedévekben felpörgött a banknál a hitelezés, a fontosabb operációkban masszívan növekedtek a teljesítő hitelállományok (csoportszinten 23 százalékos volt a bővülés a tavalyi harmadik negyedévben, de az akvizíciók hatásától szűrten is 10 százalékos volt a növekedés), a várakozások szerint a lendület továbbra is kitarthat.

A már megvalósított akvizíciók eredményeként a nagy operációkon (magyar, bolgár, orosz, ukrán) kívüli csoportelemek egyre meghatározóbbak, a bevételek és a profit növekedésének motorjai lehetnek az eddig kisebb OTP-k.

Az OTP a következő 1-2 évben akár 5 pénzintézetet is megvásárolna, vagyis a bankcsoport bevételeinek és eredményének a növekedését ez is emelheti.

A bank az elmúlt években elvégezte a házi feladatát, masszív céltartalékolással és hitelek eladásával a késedelmes hitelek fedezettsége 95 százalék fölé emelkedett.

Amellett, hogy a bank aktívan akvirál, az osztalékot is évről-évre növelte, jellemzően évente 15 százalékkal. Ha ez az ütem fennmarad, akkor hamarosan közel 3 százalékos osztalékhozamot nyújthatnak az OTP részvényei, ami osztalék szempontból is egyre vonzóbbá teszi a papírokat. Extra opció, hogy ha nem tud érdemben akvirálni az OTP, akkor extra osztalékot is fizethetne, de a menedzsmentnek láthatólag nem ez a kedvenc forgatókönyve.

A bank tőkeereje (CET1 ráta 13,7%) és likviditási helyzete (szeptember végén a likvid tartalékok nagysága 7,9 milliárd eurónak megfelelő volt) továbbra is kiemelkedő.

P/E alapon még mindig olcsó a bank, ha valaki csak ezt a mutatót figyeli, az jó vételnek találhatja az OTP-t. A teljes képhez azonban hozzátartozik, hogy a nagy profitugrás már az elmúlt években lezajlott, a várakozások szerint a bank profitja évekig közel stagnálhat a 2017-es kiemelkedő eredmény után.

Arra számítunk, hogy a következő hetekben heves árfolyammozgás jöhet, nyilván vagy lefelé vagy felfelé, de mi az emelkedésnek adnánk nagyobb valószínűséget. A két forgatókönyv:Az alábbiakban mutatjuk, mi szól a további emelkedés mellett, mik a kockázatok, és hogy érdemes lekereskedni ezt az érdekes helyzetet az OTP-ben.

Vannak kockázatok is

Az OTP profitjának várható alakulásával kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy a bank és az elemzők többsége is azzal számol, hogy a kockázati költségek tartósan alacsony szinten maradnak, ennek viszont feltétele, hogy az OTP működési környezete stabil maradjon azokban az országokban, ahol a bank jelen van. Ha ebben változás áll be, és a kockázati költségek megemelkednek, az alaposan nyomás alá helyezheti az OTP profitját.

Bár az állományok bővülése pozitívan hat, a nettó kamatmarzs hosszú ideje szűkül, ez a trend pedig folytatódhat.

A bankoknál leginkább figyelt mutató, a P/BV hányados alapján magas az OTP árazása, ez alapján nem csak a régióban, de egész Európában az egyik legdrágább bankpapír az OTP, igaz, a bank saját tőke arányos megtérülése is kiemelkedő.

A világ vezető részvényindexei történelmi csúcsuk közelében állnak, ráadásul az elmúlt hónapokban egyre meredekebbé vált az emelkedés, így ha nem is tartós esés, de legalább egy nagyobb korrekció már érik, ez pedig valószínűleg az OTP árfolyamát is lefelé húzná.

Hogy lehet ezt lekereskedni?

Az elmúlt hetekben a történelmi csúcs közelében mozgott az OTP árfolyama, felfelé a kitrés azonban eddig elmaradt. Ugyanakkor érdemes megfigyelni, hogy egyre kisebbek a visszaesések a technikai szempontból is fontos szintről, és mintha most is erőt gyűjtene az újabb kitörési próbálkozáshoz. Ha sikerülne 11000-11050 forint fölött zárnia az OTP-nek, és aztán megtartani a 11 ezer forintos szintet, akkor jó eséllyel megnyílik a tér a legutóbbi nagyobb visszaesés 161,8 és 200,0 százalékos Fibonacci kiterjesztési szintjéig 11680, illetve 12100 forintig. Ha megtörténik a kitörés, akkor nagyobb biztonsággal szállhatunk be egy esetleges visszatesztben, valahogy így:

Másrészt, ha a bankpapír árfolyama letörné a 10400-10500 forintos támasz zónát, akkor megnő annak a valószínűsége, hogy újra célba vegye az árfolyam a 9600-10000 forint közötti tartományt, ahol amúgy a 200 napos mozgóátlag is húzódik.