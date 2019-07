Méregdrága öltönyöket varrattak a Deutsche Bank vezetői a tömeges elbocsátás napján

Christian Sewing vezérigazgató a Handelsblattnak adott interjújában azt nyilatkozta, megdorgálta a társaság vezetőit, amiért éppen a tömeges elbocsátás napján varrattak öltönyöket maguknak. Tiszteletlennek és a Deutsche Bank értékeivel szembemenő magatartásnak nevezte az időzítést.A munkahelyükről vastag fehér borítékokkal távozó, könnyeikkel küzdő és bánatukat londoni kocsmákban levezető részvénykereskedőkről számolt be a hét elején a Bloomberg, miután Sydneytől New Yorkig rengeteg alkalmazott megkapta felmondását.Egy másik cikkében a hírügynökség arról is megemlékezett, hogy az elbocsátott alkalmazottaknak nem lesz könnyű az eddigi tapasztalataiknak megfelelő állást találni. A Wall Street-i automatizáció, és az ügyfelek alacsony kockázatvállalása a korábbinál kisebb keresletet jelent a munkájukra. A Coalition adatai szerint a befektetési banki és kereskedési front office területén ötödével csökkent tavaly a szektor létszáma, és a hedge fundok is inkább leépítenek.