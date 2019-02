Milliárdok életét forgatja fel az Orwellt is megszégyenítő, félelmetes megfigyelőrendszer

Pontozzák a lakosságot

eltiltanak egyes közlekedési eszközök (gyorsvonatok, repülők) használatától,

lassítják vagy lekapcsolják az internetüket,

kitiltják őket iskolákból,

nem kaphatnak menedzseri állást állami cégeknél,

kitiltják őket hotelekből,

elveszik a háziállataikat

és akár nyilvánosan meg is szégyenítik őket.

Mindez azt jelenti, hogy igazi orwelli disztópiát épít Kína: akár a Nagy Testvér a teleképeken keresztül, a társadalmi kreditrendszer éjjel-nappal figyelni fogja az ország állampolgárait és osztályozza a politikai lojalitásukat, hétköznapi viselkedésüket.

2020-ra készül el Kína társadalmi kreditrendszere (social credit system); ez lényegében egy országos digitális ellenőrzőrendszer lesz. A rendszer szinte minden online tevékenység megfigyelése és kiértékelése mellett többek közt nyilvántartja azt is, hogy valaki rendben fizeti-e a hiteleit, korrekt-e az üzleti életben, vállalt-e katonai szolgálatot, terjeszt-e álhíreket, sőt még azt is, hogy valaki pórázon sétáltatja-e a kutyáját vagy mennyi időt tölt videojátékokkal. A jó minősítéssel rendelkező állampolgárok hozzáférhetnek olyan szolgáltatásokhoz, amelyekkel rosszabb minősítésű polgártársaik nem, míg a kifejezetten rossz minősítésű állampolgárokat eltilthatják bizonyos szolgáltatások nyújtásától és igénybevételétől is. Még nem éles a rendszer, de annyit lehet tudni róla, hogy a rossz minősítésű állampolgárokat eltiltanak egyes közlekedési eszközök használatától, lassítják vagy lekapcsolják az internetüket, kitiltják őket iskolákból, nem kaphatnak menedzseri állást állami cégeknél, kitiltják őket hotelekből, elveszik a háziállataikat és akár nyilvánosan meg is szégyenítik őket. A rendszernek hivatalosan az a célja, hogy az üzleti élet szereplői tudják, hogy egy potenciális ügyfél mennyire megbízható, de szinte biztos, hogy az állampolgárok politikai lojalitásának ellenőrzésére is használni fogják. A rendszert egyébként rengetegen kritizálták nyugaton, legutóbb Soros György ekézte a rendszert Davosban:

Már működik a hitelezésben

a fogyasztók vásárlási, hitelfelvételi, törlesztési szokásaik alapján minősítést kapnak 350-től 950-es értékig,

ez alapján a felhasználók különféle plusz pénzügyi és nem pénzügyi szolgáltatásokhoz kaphatnak hozzáférést.

20%-ban az online vásárlások, átutalási megbízások gyakorisága és volumene dönt,

5%-ban még az is számít, hogy kinek hány ismerőse van online és milyen gyakran beszél velük.

a legalább 650-es (vagyis jó) minősítésű ügyfelek előre kerülnek a sanghaji Huasan kórház várólistáján , ezen kívül egyes egészségügyi szolgáltatásokért az igénylő ráér utólag fizetni. Egy jó minősítéssel rendelkező ügyfél zálogelhelyezés nélkül bérelhet a kórháztól egészségügyi eszközöket.

Legalább 550-es minősítéssel számos könyvtárban ingyen juthatnak tagsági kártyához egyes könyvtárakban a Sesame Credit ügyfelei.

egyes könyvtárakban a Sesame Credit ügyfelei. Ismerős lehet nekünk az, hogy egyes forgalmi csomópontokon, reptereken kártyaszolgáltatók prémium pihenőhelyeket ajánlanak ügyfeleiknek; ilyet a Sesame Credit legalább 650-es minősítéssel rendelkező ügyfelei is kapnak.

Egyértelműen látszik tehát, hogy a megfigyelőrendszer nemcsak automatizmusokon alapszik majd, hanem aktívan ösztönzi majd a kínaiakat arra, hogy besúgjanak honfitársaikról.

Bár hivatalosan még nem aktív, már most is érkeznek hírek arról, hogy a kínai társadalmi kreditrendszer több millió ember életét nehezíti meg. Volt rá példa, hogy milliókat gátolt meg abban, hogy repülőre szálljanak, vagy nagysebességű vasutat használjanak. A Business Insider szerint az illetők valószínűleg azért nem utazhattak, mert szerepeltek a kínai legfelsőbb bíróság által kibocsátott. A listán 2017 végén 8,8 millió ember szerepelt.A hitelezés, illetve az adósságok törlesztésének kérdése vélhetően szerves részét képezi majd a kreditrendszernek, sőt, az egész modell alapját; ezek a vállalatok egyébként segítenek is a fejlesztésben. Összesen nyolc cég dolgozik a kreditrendszer létrehozásán, az egyik ezek közül az Ant Financial Services Group , Kína egyik legnagyobb fintechvállalata, amely egy kifejezetten kiforrott adósminősítési rendszert üzemeltet, a Sesame Creditet. Bár a Sesame Credit adatait egyelőre hivatalosan még nem osztotta meg a kínai kormánnyal, a működése erősen inspirálhatta a társadalmi kreditrendszert.A Sesame Credit úgy működik, hogyAz egyes felhasználók minősítését a következő elemekből rakják össze:A jó minősítéssel rendelkező felhasználók olyan plusz szolgáltatásokhoz férhetnek hozzá, mint:A nem fizető adósokat ráadásul egy alkalmazás , ez "Lecsúszott hitelesek" névre hallgat majd. Kína legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazásába, a WeChatbe lesz integrálva, azok, akik a rendszerhez hozzáféréssel rendelkeznek, egy térképen látni fogják azok tartózkodási helyét, akik valamiért (vélhetően túl nagy nem teljesítő adósság miatt) a rendszerbe bekerülnek. A modul célja hivatalosan az, hogy a felhasználók besúghassanak, ha egy adóst látnak, aki drágább dolgokra költi pénzét, de nem fizeti a hitelét.

Kedvezőbb pénzügyi szolgáltatások vagy teljes csőd

magasabb kamatokat kínáló betéteket kapnak,

kedvezőbb kamatok mellett kaphatnak hiteleket és

akár személyre szabott feltételekkel működő hitelkártyákhoz is hozzájuthatnak.

hozzáférést kaphatnak olcsóbb díjakkal működő vagyonkezelési termékekhez, nagyobb hozampotenciállal kecsegtető befektetési alapokhoz,

személyre szabott befektetési tanácsadást kaphatnak megfizethető áron,

kedvezőbb feltételekkel működő biztosítási termékekhez juthatnak hozzá, netán olyan biztosítási fajtákhoz is hozzáférhetnek, amely szélesebb körnek nem elérhető,

még az is előfordulhat, hogy a jelentősen korlátozott devizás utalások kvótáját is tágabbra szabják esetükben.

Bár hivatalos bejelentés erről nem érkezett, szélsőséges esetben elképzelhető, hogy a rossz minősítéssel rendelkező kínaiakat egy az egyben levágják az országban népszerű mobilfizetési rendszerekről, netán az elektronikus fizetési rendszerek egészéről. A cél tehát valószínűleg az, hogy a politikailag és társadalmilag nem megbízhatónak minősített állampolgárokat visszafordíthatatlanul nincstelenné tegyék.

még javítani kell a rendszert, hiszen azt szeretnénk, hogy a hitelüket vesztett emberek teljesen csődbe menjenek.

A Sesame Crediten keresztül természetesen, hiszen a rendszer segítségével pénzügyi szolgáltatások értékesítése is zajlik:Szinte biztos, hogy a fenti tulajdonságokat a társadalmi kreditrendszer is megörökli majd, az viszont egyelőre még nem világos, hogy milyen egyéb pénzügyi termékekkel jutalmazza vagy tiltja majd az állampolgárokat. Csak feltételezni tudjuk, de előfordulhat, hogy a jobb minősítéssel rendelkező kínai állampolgárok:Nem titok, hogy a rendszernek vannak ilyen ambíciói, Hu Juncsin, a jegybanki feketelista egyik összeállítója úgy fogalmazott, hogyEgyéb források: What's on weibo