Milliárdos sikkasztás miatt kerülhet rács mögé a Goldman alelnöke

A Goldman Sachs 6,5 milliárd dollárnyi tőkét segített felhalmozni az 1MDB-nek, a maláj vagyonalapnak, ebből a volt miniszterelnök és a hozzá köthető személyek a gyanú szerint körülbelül 4,5 milliárd dollárt használtak fel különféle magáncélú befektetésekre.A maláj hatóságok személyesen is felelősségre akarják vonni a Goldman vezetőit az ügy miatt, büntetőeljárást kezdtek a pénzintézet egyes kifejezetten magas beosztású vezetői ellen is, mind Richard Gnodde, a Goldman alelnöke és a Goldman Sachs International vezérigazgatója, valamint Michael Sherwood ex-elnökhelyettes, aki most a Revolut igazgatóságát erősíti.A Goldman Sachs a konkrét hírt nem kommentálta, viszont azóta tagadja bűnösségét, mióta a maláj hatóság tavaly közvetlenül is megvádolta az amerikai pénzintézetet a sikkasztásban való részvétellel és benyújtotta a banknak 7,5 milliárd dolláros kártérítési igényét.Az 1MDB-sikkasztásról itt írtunk részletesen: