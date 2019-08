Most dől el az OTP sorsa

egyrészt egy markáns ellenállási zóna alakult ki 12 800 forint környékén, aminek többször nekifutott az árfolyam, de mindannyiszor lefordult,

Az elmúlt hónapokban érdekes kép rajzolódott ki az OTP grafikonján:

másrészt egy beszűkülés is látszik a charton, április közepe óta egyre alacsonyabb csúcsok és egyre magasabb mélypontok alakultak ki, a kérdés már csak az volt, hogy ebből merre indul az árfolyam.

A kérdésre a válasz kedden érkezett meg, akkor az átlagosnál jóval nagyobb forgalom mellett (az idei napi átlagforgalom 5,2 milliárd forint, kedden 15,8 milliárd forintnyi OTP pörgött le!) esett nagyot az OTP, amivel ki is esett az április óta rajzolódó beszűkülésből.

Adódik a kérdés, hogy merre tovább OTP? A nagy kérdés most az, hogy az az emelkedés, amit tegnap és ma látunk, csak a nagy hét eleji esés visszatesztje, és folytatódhat az esés, vagy sikerül visszajönni a szűkülő háromszögbe. Mindkét forgatókönyv esetén is kritikus helyen áll most az OTP árfolyama.

1. Az egyik forgatókönyv a további esés: ebben az esetben a mai emelkedés csak egy kontratrend része, és nagyjából megérkeztünk annak a szintnek a közelébe, ahonnan lefordulhat az OTP, ebben az esetben a 11 850 forint körüli szintet érdemes figyelni, ami már kétszer megtámasztotta az árfolyamot, ha az elesik, akkor gyorsan leeshet az árfolyam a 11 260 forint körüli korábbi mélypontra.

2. A másik forgatókönyv az, hogy sikerül visszatérni a beszűkülésbe, abban az esetben újra a 12 800 forint körüli ellenállási szintet érdemes figyelni.