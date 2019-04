Nem érdekli a vezetőket, ha visszaélést jelentenek a banki dolgozók

Az adatok a Banking Standards Board brit érdekvédelmi csoport elemzéséből származnak, ez eddig a legátfogóbb kutatás ezen a téren; 26 bank 72 000 alkalmazottját kérdezték meg.A felmérésből kiderül, hogy a pénzintézetei alkalmazottak alig 63%-a jelenti a tapasztalt visszaéléseket és azok közül, akik így tesznek, alig 41% gondolja azt, hogy komolyan foglalkoznak a panaszaikkal.A leggyakrabban az ügyfelekkel szemben való visszaéléseket jelentik, az alkalmazottak háromnegyede jelenti az ilyet, ha egyszer tapasztalja. 53%-uk jelent szexuális zaklatási aggályokat és alig 36%-uk diszkriminációt.A jelentésből az is kiderül, hogy az alkalmazottak negyede úgy véli, rossz hatással van egészségi állapotára a munkája, ez az arány ráadásul változatlan volt az elmúlt három évben.Pozitív változás állt viszont be a vezetői attitűdben: a pénzintézeti személyzet 66%-a gondolja azt, hogy vezetőik most már vállalják a felelősséget, ha valami rossz történik, míg 2016-ban még csak 58% volt ez az arány.