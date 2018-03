Nem hagyta jóvá a román jegybank az OTP román bankvásárlását

Nem hagyta jóvá a Banca Romaneasca megvásárlását a román jegybank

Az indoklás egyelőre nem ismert, a döntés furcsa, mert nemrég a román felügyeleti hatóság már jóváhagyta az akvizíciót

A Román Nemzeti Bank 2018. március 14-én vezetői levélben értesítette az OTP Bank romániai leánybankját arról, hogy nem hagyta jóvá a National Bank of Greece S.A. tulajdonában álló romániai Banca Romaneascában fennálló 99,28 százalékos tulajdonrész, valamint a National Bank of Greece más leányvállalataihoz tartozó egyéb romániai kitettségek OTP Bank Romania S.A. általi megvásárlását.Az OTP a mai közleményben azt írja, hogy jelenleg a felügyeleti levél tartalmának jogi vizsgálata folyik, a fellebbezés határideje 2018. március 29. Az OTP Bank menedzsmentje továbbra is elkötelezett romániai jelenlétének organikus, illetve akvizíció révén történő további erősítése iránt. Ezzel párhuzamosan az OTP Bank folytatja akvizíciós stratégiáját a közép- és kelet-európai régióban és az organikus növekedés biztosításához szükséges tőkén túlmenően termelődő tőkét a menedzsment jelentős részben további értékteremtő akvizíciókra szándékozik allokálni.A jegybank döntése azért is furcsa, mert december közepén a román felügyeleti hatóság már jóváhagyta a tranzakciót, az indoklásban akkor azt írták, hogy a tranzakció következtében nem sérül a szabad verseny a bankpiacon. Az akvizíció eredményeképpen az OTP Bank romániai piaci részesedése mintegy 4 százalékra emelkedhet, ezzel a román bankpiac 8. legnagyobb szereplőjévé válhat.Az OTP vezetői már évek óta arról beszélnek, hogy a bank akvizíciókkal is megerősítené pozícióit a régió országaiban, a cél a közel 10 százalékos piaci részesedés megszerzése lehet az egyes piacokon. Csányi Sándor tavaly októberben arról beszélt, hogy Romániában első körben az a cél, hogy az OTP 7-8 százalékos részesedést érjen el, keleti szomszédunk bankpiacán ez a szint lehet elérhető. Ennek érdekében vették meg a National Bank of Greece-től a Banca Romaneascát is, de még azzal együtt is csak közel 4 százalékos lenne az OTP részaránya Romániában, vagyis az organikus növekedésen túl további bankvásárlásokra is szükség lehet a 7-8 százalékos részesedés eléréséhez.

amely az elmúlt években jellemzően veszteséges volt, amit részben a magas céltartalékolás okozott, 2016-ban azonban 2008 óta először ismét nyereséges lett a bank, ami részben annak tudható be, hogy a bevételek csökkenésénél jóval nagyobb mértékben vágták vissza a költségeket, másrészt az előző években látottnál jóval kevesebb céltartalékot képzett meg a bank

a görög anyabank ráadásul közel 2 milliárd lejnyi (közel 135 milliárd forint) betétet helyezett el a román bankban

plusz 2016 év végén még 65 millió eurónyi (~20 milliárd forint) alárendelt kölcsöntőke is volt a román bankban az anyabanktól, 2016 év végén kifejezetten erős volt a román bank tőkehelyzete, a tőkemegfelelési mutatója a bank kimutatásai alapján 21,4 százalékon állt

Csányi Sándor egyébként tavaly még arra számított, hogy gyorsabb ütemben sikerül integrálni a Banca Romaneascát, mint a portugál Banco Comercial Portugues romániai leányvállalatát, a Millennium Bankot, amelyet 2014 júliusában vásárolt meg az OTP. Csányi Sándor szerint Románia jó piac, hiszen nagy az ország népessége, a banki termékek elterjedtsége alacsony, ezért a bankszektor jelentős növekedés előtt áll.Az OTP nem csak a Banca Romaneascát, hanem a görög anyabank egyéb romániai kitettségeit is megvenné, de a legnagyobb falat kétségtelenül a Banca Romaneasca.A Banca Romaneascát 1993-ban alapították, 2003-ban vásárolta meg a többségi tulajdonrészét a National Bank of Greece, amely a 2008-as pénzügyi válságot követően nehéz helyzetbe került, és az európai hatóságokkal kötött megállapodás szerint több leánybankjától is meg kell válnia, hogy a befolyó forrásokkal megerősítse tőkehelyzetét (ennek keretében adta el például bolgár bankját és biztosítóját tavaly a KBC-nek), az újrastrukturálás keretében válik meg a görög bank a román leánybankjától is. Az 1148 alkalmazottat foglalkoztató, 109 bankfiókot üzemeltető Banca Romaneasca a 14. legnagyobb román bank, piac részesedése 1,6 százalék. A román bankvásárlással az OTP a legnagyobb középméretű bank lenne, piaci részesedésben az ING-hez képest azonban még így is közel 3 százalékpont a lemaradása.Az eladás előtt szépen kistafírungozták a román bankot,

A román jegybank döntése meglepő, hiszen a felügyelet már rábólintott a felvásárlásra, ráadásul versenyjogi szempontból sem tűnik kérdésesnek az OTP bankvásárlása, hiszen az OTP a Romaneascával együtt is csak a piac 4 százalékát adná, jó lenne látni a jegybank indoklását. Egyelőre nehéz megmondani, mi lesz az akvizíció kimenetele, hiszen az OTP még fellebbezhet a román jegybank döntésével szemben, a mai bejelentést azonban ettől függetlenül negatívan értékeljük, mivel a befektetőket elbizonytalaníthatja a román döntés az OTP további akvizícióival kapcsolatban. Eddig sem volt könnyű bankot venni a régióban, kevés volt az eladó, jó minőségű, de nem túlárazott pénzintézet, és akkor most bejön a képbe az, hogy ilyen-olyan indokkal még azt a kevés bankot sem szerezheti meg az OTP, amire pedig üzleti szempontok alapján esélye lenne.