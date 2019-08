Nemzetközi terjeszkedésre készül a kkv-bankolással foglalkozó német startup

A HV Holtzbrinck Ventures által vezetett forrásbevonásra azután került sor, hogy a Finleap megvette a Pentát. A Finleap egy "vállalatépítő" cég, részesedése van a solarisBank banki platformban is, amely a Penta ügyfele. A Penta élén vezérigazgató-csere is megvalósult, a solarisBank társalapítója, Marko Wenthin veszi át a stafétát Lav Odorovictól.A bevont forrásokból a Penta nemzetközi terjeszkedésre készül, először Olaszországban akarnak megnyitni. Bár Berlinben, Belgrádban is Milánóban is van irodájuk, egyelőre még csak Németországban elérhető a kkv-knak pénzügyi szolgáltatásokat kínáló platformjuk.