Örökre eltűnik a Merrill Lynch

Szinte a Bank of America összes befektetési üzletága, közte a vagyonkezeléssel és a robottanácsadási platformmal, rövidebb nevet kap és a jövőben a Merril Lynch helyett csak a Merrill nevet fogják viselni. Ezzel együtt a bank befektetési banki és kereskedési üzletága már csak a Bank of America nevet fogja viselni a korábbi Bank of America Merrill Lynch helyett.A Merrill Lynch neve egy befektetési banki és brókeri partnerségből kapta, a bankot Charles Merrill és Edmund Lynch alapította 1915-ben New Yorkban. A bank 2007-ben került bajba az egyre súlyosabb jelzálogpiaci veszteségei miatt, végül a Bank of America vette meg 2008-ban. A Bank of America akkori vezére próbált visszakozni, miután világossá vált, milyen nagy problémák vannak a Merrill Lynchnél, de az akkori pénzügyminiszter figyelmeztette az ügyletből való kiugrás beláthatatlan következményeire.A Bank of America azóta is csak nyögte a Merrill felvásárlásának terheit: 2012-ben például 2,4 milliárd dollárt fizetett a részvényeseknek, mert a bank elhallgatta a Merrill valós pénzügyi helyzetét előlük és azt is, milyen bónuszokat fizettek ki a Merrill volt vezetőinek.