Osztrák leánybankot alapít Kína és a világ legnagyobb bankja

Az ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) osztrák leányvállalata, a bécsi székhelyű ICBC Austria GmbH az osztrák-kínai pénzügyi műveletek lebonyolításának céljával jött létre. Feladata lesz egyebek között az Egy övezet, egy út kezdeményezés (Új Selyemút) keretében Ausztriában, illetve a 16+1 kelet-európai együttműködés keretében megvalósuló infrastrukturális projektek finanszírozása, valamint osztrák vállalatok támogatása kínai befektetéseik véghezvitelében.Az osztrák leánybank keddi közleménye szerint Kína elsősorban fejlett technológiai, energiaipari és környezetvédelmi területeken tevékenykedő osztrák vállalatok kínai beruházásai iránt érdeklődik.A közlemény szerint kínai vállalatok eddig már mintegy egymilliárd dollár (900 millió euró) értékű beruházást hajtottak végre Ausztriában, ebből 190 millió dollárt csak 2018-ban. Osztrák vállalatok viszont 2,14 milliárd dollárt invesztáltak már Kínában, ebből 150 millió dollárt 2018-ban.Az Új Selyemút kezdeményezés beruházási projektjeinek finanszírozásában az ICBC eddig már 100 milliárd dollár befektetéssel vett részt. A beruházási projektek koordinálását végző, az ICBC által alapított "Belt and Road Inter-bank Regular Cooperation Mechanism" munkájában 88 pénzügyi szervezet és egyéb érintett intézmény vesz részt 45 országból, közöttük osztrák bankok is.Az 1984-ben alapított ICBC 47 országban és régióban 426 képviselettel rendelkezik. A bank európai hálózata 15 országot ölel fel. Az ICBC részvényét a sanghaji és hongkongi tőzsdén jegyzik. Részvénye tőzsdei kibocsátásával 22 milliárd dollár tőkére tett szert a társaság. Mérlegfőösszege 3,5 ezer milliárd dollár. A társaság tavaly 40 milliárd dollár nyereséget könyvelt el.